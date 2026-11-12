En una espectacular “lluvia” de goles Real Potosí y Nacional empatan 5 a 5

La primera semifinal entre potosinos estuvo repleta de emociones. El partido fue de ida y vuelta. El equipo de la banda roja llevaba tres goles de diferencia, pero el lila supo hacer un milagro.

Fuente: Brújula Digital

La primera semifinal potosina de la Copa Bolivia tuvo diez goles, una “lluvia” que dejó un espectacular empate a cinco (5-5) entre Real Potosí y Nacional, este jueves en el estadio Víctor Agustín Ugarte de la Villa Imperial.

Fue como un triunfo para Real porque iba perdiendo por tres goles de diferencia; sin embargo, en la recta final convirtió tres seguidos y logró la igualdad, dejando completamente abierta la llave que será definida el domingo cuando ambos se vuelvan a enfrentar en la semifinal de vuelta.

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Horas antes del encuentro había llovido fuerte. Existían dudas sobre el rendimiento del mojado campo de juego. Pero —salvo algunos pequeños sectores— el drenaje funcionó bien y resistió un partido intenso, de ida y vuelta.

Los delanteros de oficio estuvieron en su noche: Tommy Tobar hizo tres para Nacional y Jeferson Rivas no se quedó atrás y también logró un triplete para Real.

Los primeros seis

El aviso de que iba a ser una noche goleadora llegó temprano, a los 26 segundos, cuando Tobar acertó de cabeza luego de un centro de Mirko Tomianovic en el primer ataque de la noche. Fue el gol más madrugador del torneo.

Rivas respondió (6’) de media vuelta dentro del área, luego de recibir una asistencia de Édgar Cuéllar (1-1).

Seis de los diez goles fueron concretados en el primer tiempo.

Nacional empezó a alejarse con las anotaciones de Andrés Torrico (11’) y otra vez Tobar (20’).

Pero Real tenía todas las ganas del mundo de seguir peleando cada pelota y volvió a acercarse en el score con un nuevo tanto de Rivas (30’).

Sin embargo, ese primer periodo acabó con la ventaja para Nacional (2-4) gracias al tercer tanto de Tobar, que logró convertir otra vez de cabeza a los 36’, ahora a centro de Maxi Núñez.

La gran reacción

Nacional Potosí parecía estar en su noche. Atacaba y hacía goles. El quinto llegó a los 62’ mediante Mirko Tomianovic. Era temprano, pero la diferencia de tres tantos (2-3) parecía un caso resuelto.

Sin embargo, el espíritu luchador de Real emergió una y otra vez hasta conseguir lo impensado.

Primero Rivas hizo un gol que le fue anulado (64’) por posición adelantada.

Pero definitivamente el lila no desmayó y a partir de los 80 minutos se dio cuenta de que aun podía dar pelea y se lanzó al ataque.

A los 81’ Jeferson Rivas remató directo a gol luego de un rechazo corto de cabeza de Eduardo Demiquel (3-5).

Nacional empezó a retroceder cada vez más y dejó por completo la iniciativa a su adversario, que no cesó en su ofensiva.

De penal (89’), Luis Alí convirtió uno más (4-5). El VAR había detectado una falta cometida por Weslen Junior, cuyo ingreso a la cancha no fue afortunado.

Y en el cuarto minuto (94’) de la adición que dio el árbitro Gery Vargas se hizo el milagro: el experimentado Maxi Gómez “cazó” la pelota luego de varios rebotes dentro del área y puso el definitivo 5 a 5.

El domingo será la revancha. Estará en juego no solo llegar a la final de la Copa Bolivia sino la clasificación a un torneo internacional.