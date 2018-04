Alcaldía de Cochabamba está en el limbo a espera de notificación

La Fiscalía aprehendió ayer a la directora de Contrataciones. Demócratas denunciarán el caso a la ONU. El MAS reiteró pedido de elegir a un interino.

La bancada de Demócratas del Concejo Municipal de Cochabamba, ayer en una conferencia. Foto:APG

Desde el sábado, cuando el alcalde de Cochabamba José María Leyes recibió detención domiciliaria por la denuncia de compra irregular de mochilas chinas, este municipio se encuentra en el limbo. Por un lado, el Concejo Municipal, que tiene como mayoría a la bancada Demócrata, sostuvo que el burgomaestre continúa en sus funciones porque no se recibió una notificación del dictamen.

Por otro lado, los abogados de la autoridad alistan una apelación al fallo y el MAS insiste en designar un interino para no dejar a “la ciudad en el limbo y la incertidumbre”. Además, la Fiscalía aprehendió ayer a la directora de Contrataciones y Proceso de Licitaciones de la Alcaldía de Cochabamba, Carolina Ayala.

El presidente del Concejo Municipal de Cochabamba y miembro de la bancada Demócrata, Iván Tellería, dijo ayer a Página Siete que no recibieron aún un informe jurídico que indique la razón por la que el alcalde José María Leyes no pueda seguir trabajando en sus funciones como la máxima autoridad de esa ciudad.

“Cuando nos entreguen (la notificación) vamos a tener conocimiento oficial de todos los impedimentos que tiene el señor alcalde y en función a eso (vamos a) convocar a una sesión para elegir a un nuevo alcalde interino”, explicó Tellería.

El concejal agregó que para que Leyes sea destituido de sus labores como alcalde de Cochabamba se requiere un impedimento legal. “Él tendría que tener una suspensión política y una sentencia ejecutoriada, ésa es la única forma de que Leyes pueda ser suspendido inmediatamente de su cargo, pero no tiene sentencia ejecutorial”, añadió.

Tellería sostuvo además que hay miles de autoridades que tienen procesos, pero no condena y siguen trabajando en su cargo con toda normalidad. “Al alcalde no le han suspendido sus derechos políticos. Para nosotros, mientras no podemos conocer la resolución seguiremos firmes como bancada, para nosotros el doctor José María Leyes sigue siendo el alcalde”, afirmó el presidente del Concejo.

El abogado del alcalde del municipio de Cochabamba José María Leyes, Alberto Trigo, dijo a Página Siete que hoy presentará una apelación ante la resolución emitida el sábado contra el burgomaestre cochabambino. Según el dictamen, el burgomaestre deberá guardar detención domiciliaria y suspender cualquier tipo de contacto con alguno de los funcionarios de la alcaldía.

“En nuestro criterio se está vulnerando el derecho al trabajo, ya que tiene una detención domiciliaria sin derecho al trabajo”, dijo Trigo y reiteró que esa será una de las principales observaciones en la apelación. Resaltó que se cuestionará varios puntos de la resolución emitida por el juez y hoy se informará cuáles son las principales observaciones. “No quisiera adelantar nada antes de presentarla, porque tenemos hasta mañana, martes (hoy). Estamos ahora trabajando en ello”, sostuvo el abogado de Leyes.

El gobernador de Santa Cruz y líder del Movimiento Demócrata Social (MDS), Rubén Costas, anunció ayer que acudirá a instancias internacionales, concretamente a la Organización de Naciones Unidas (ONU), para que se restituyan los derechos políticos del alcalde de Cochabamba por el caso mochilas.

En caso de que no se restituyan los derechos políticos a Leyes, Costas dijo que se activará una nueva denuncia ante la ONU, pero esta vez por la “violación e independencia del Órgano Judicial”.

“Por ello presentaremos ante los organismos internacionales y países amigos una denuncia por el golpe al gobierno municipal de Cochabamba y la violación a los derechos políticos de José María Leyes. Y exigimos la inmediata restitución del alcalde de Cochabamba”, aseguró Costas.

“Solicitaremos que organismos de derechos humanos se conviertan en veedores de este proceso”, argumentó.

Por su parte, la concejala del MAS Rocío Molina reiteró ayer que los concejales de los Demócratas deben designar, lo antes posible, a un alcalde interino para no dejar en el limbo a Cochabamba.

La directora de Contrataciones y Proceso de Licitaciones de la alcaldía de Cochabamba, Carolina Ayala, es la segunda aprehendida por el caso de las mochilas chinas después de Leyes, informó el fiscal general de Estado, Ramiro Guerrero.

El abogado de la aprehendida, Dante Reyes, sostuvo que la sospechosa cumplió con todas sus obligaciones y rechazó la imputación por incumplimiento de deberes en el marco del ejercicio de sus funciones.

Fiscal: Leyes debe demostrar su versión

El fiscal general del Estado, Ramiro José Guerrero, dijo que el alcalde José María Leyes deberá demostrar su inocencia presentando las pruebas correspondientes.

“Lo que debe hacer el alcalde y otras personas es demostrar que no hubo esa situación de corrupción, hacer sus descargos como corresponde en el ámbito de una investigación judicial”, sostuvo Guerrero.

Sobre el tema de las mochilas chinas, dijo que es un tema claro de corrupción. “No hay dónde perderse, seguramente el Ministerio Público en base a la investigación que está haciendo y la documentación que recoge va a demostrar esos extremos”, comentó el fiscal.

Declaran a Leyes como el “primer mártir” del 21F

El presidente del Movimiento Demócrata Social (MDS) y gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, declaró ayer como el “primer mártir” de la defensa del 21F al alcalde de Cochabamba, José María Leyes. Según la autoridad, la decisión del juez de dictar arresto domiciliario a la autoridad edil por el caso mochilas representa “un golpe institucional”.

Desde Santa Cruz, el MDS exigió a través de pronunciamiento la restitución de Leyes a la silla edil de Cochabamba. Anunció además acciones legales en contra del juez Fernando Pérez, a quien acusan de haber sido asesor del exgobernador de Cochabamba, Edmundo Novillo (MAS).

“Leyes es sin duda el gran mártir político del 21 de febrero, un político joven con un liderazgo emergente a nivel nacional, eso que está reclamando hoy toda la ciudadanía boliviana. Las medidas cautelares impuestas suponen un secuestro e imposibilidad real de defenderse de sus acusadores ante la ciudadanía”, denunció Costas.

MAS: No hay interés de sacar a ningún alcalde del país

La diputada Mireya Montaño, del MAS, aseguró ayer que el partido de Gobierno no tiene ningún interés de “sacar” a ningún alcalde del país de su cargo, y dijo que lo que ocurre es que hay hechos de corrupción que deben ser investigados.

“El MAS no tiene ningún interés de sacar a ningún alcalde de Bolivia, porque el tema de corrupción es para todos, seamos del oficialismo u oposición, y eso es lo que se ha planteado, y debe ser investigado”, dijo.

Montaño hizo la declaración consultada si el MAS busca destituir también al alcalde de La Paz, Luis Revilla, por la denuncia de supuesta corrupción en el proceso de compra de 80 buses PumaKatari en 2014, según la denuncia del concejal del MAS, Jorge Silva.

Indicó que, en ese caso, Revilla debe presentar las pruebas que confirmen que él no es responsable.

Afirmó que tampoco es cierto que el MAS quiso destituir de su cargo al alcalde de Cochabamba, José María Leyes, luego de la denuncia de las “mochilas chinas”.

Página Siete / Marcelo Blanco / La Paz