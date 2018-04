Pese a declaración y un reporte, Gobierno niega nexo de exconsul Ribera con droga

Página Siete / La Paz

El Gobierno negó que la más de media tonelada de cocaína encontrada en Beni haya estado dentro de la hacienda del excónsul y exgobernador Haisen Ribera Leigue, pese a un reporte policial y a la declaración del involucrado.

“Una certificación del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) da cuenta que el predio es de la comunidad San Agustín, entonces nada tiene que ver con el señor Haisen Ribera”, aseguró ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

La Policía antidroga se incautó el fin de semana de 582 kilos de cocaína de máxima pureza que estaban en paquetes escondidos en 15 maletines en la carrocería de un camión de mediano tonelaje Chevrolet y sin placa de circulación.

El Gobierno informó del hallazgo el martes.

Ribera Leigue llegó hasta Guayaramerín el mismo día y declaró a los medios locales que hace tres meses que él radica en Trinidad, que cuando llegó a su hacienda se encontró con las rejas completamente abiertas y que no encontró al administrador.

“Quiero aclarar a la población que hace más de tres meses que radico en Trinidad y que no tengo ningún vínculo, ningún conocimiento de este hecho que se hubiera suscitado en inmediaciones de mi propiedad, no es en mi propiedad”, señaló.

En ningún momento negó que la droga no fue encontrada en su estancia, lo único que dijo es que él no tiene ninguna vinculación con la cocaína hallada. Es más, dijo que no podía dar nombres de ninguna persona para no entorpecer las investigaciones.

El fiscal de distrito de Beni, Yasmani Cortez, informó que la droga fue encontrada en una hacienda donde estaba el vehículo. Asimismo, un informe policial sobre el hallazgo de la droga señala que la cocaína estaba en la estancia Elenita, en el kilómetro 23 de la ruta Guayaramerín-Riberalta, donde se encontró el camión con la cocaína.

Sin embargo, el Ministro afirmó que el motorizado fue encontrado frente al Arroyo 23 sobre el camino y no dentro de la estancia.

Romero denunció ayer al diputado opositor Tomás Monasterios de haber cometido un “bochorno” al afirmar que la droga fue encontrada en la estancia de Ribera.

En respuesta, el legislador cuestionó al Ministro por qué se hizo público el hecho 72 horas después del hallazgo, cuando en otros operativos de esa magnitud las autoridades salen a la luz pública el mismo día. Añadió que todo se debe a un encubrimiento gubernamental.