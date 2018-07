Sin Morales en la papeleta, Mesa alcanzaría un respaldo del 25%

Si Evo Morales no figura en la papeleta electoral de 2019, el expresidente Carlos Mesa -si es candidato- ganaría las elecciones con el 25% de respaldo, según datos de la reciente encuesta que realizó la empresa Mercados y Muestras para Página Siete.

El 20% de los consultados optó por la alternativa “ninguno” de los candidatos (ver infografía adjunta), mientras que el 15% daría su respaldo al vicepresidente Álvaro García Linera, si fuera postulante presidencial del partido oficialista.

El gobernador de Santa Cruz y jefe de los Demócratas, Rubén Costas, quedaría en cuarto lugar, con 9% de preferencia electoral; mientras que Samuel Doria Medina, líder de Unidad Nacional, obtendría el 8%; Luis Revilla, alcalde de La Paz y líder de la agrupación SOL.bo, lograría el 5% (ver primer infograma).

Para el analista político Ilya Fortún, el 25% de respaldo para Mesa, sin que haya confirmado su candidatura para los comicios de 2019, es la razón por la cual el Gobierno arremete en su contra. “Es por eso que se fabricó el caso Quiborax. El Gobierno está seguro de que si Morales participa o no en las elecciones de 2019, le ganará Mesa”, dijo.

El también comunicador consideró que el 20% de indecisos se inclinarían a favor de Mesa en la recta final del proceso electoral.

Omar Aguilar, senador del MAS por Chuquisaca, afirmó que el expresidente Mesa no se registrará como candidato para las elecciones de 2019, porque -dijo- es “manipulado” por “partidos tradicionales”.

“Carlos Mesa no será candidato sin Evo o con Evo porque está siendo utilizado por actores políticos de la extrema derecha, los dinosaurios de la política. Si Evo Morales no se presentara a los comicios de 2019, ¿creen que Rubén Costas, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina le van a dejar el camino expedito a Mesa? Es imposible, por eso dijo que no será candidato”, manifestó Aguilar.

La única forma de ganar al MAS es que Morales no sea candidato en 2019, reflexionó.

El Presidente, según el referendo del 21 de febrero de 2016, está inhabilitado para postular otra vez a la Presidencia.

Franz Torrez, activista del #BoliviaDijoNo de la ciudad de El Alto, sostuvo que el MAS “debe respetar el mandato del pueblo”. “Evo Morales no puede ser candidato en 2019 y si no respetan el voto de la mayoría es dictador. Le recomendamos que no provoque al pueblo”.

Sin Evo ni Mesa de candidatos

¿Qué pasaría si el vocero de la causa marítima y el Presidente no aparecen en la boleta electoral de 2019? García Linera, como candidato del MAS, obtendría el 15% de respaldo, por debajo del 40% establecido por la Consttitución y la Ley de Régimen Electoral. La opción “ninguno” obtendría un 27% de apoyo.

La diputada Rosa Chuquimia (MAS) señaló que el binomio Evo-Álvaro “es insustituible” y que otra opción no es válida.

El diputado de oposición Wilson Santamaría dijo que “el ‘ninguno’ significa unidad” y que en estos seis meses que quedan del año se definirá y se buscará un candidato de consenso que permitirá ganar al MAS.

Para su colega opositor, Amilcar Barral, es prematuro hablar de candidatos y “lo único que se tiene asegurado legalmente y constitucionalmente, por mandato del pueblo, es que Morales no será candidato. Ya en su momento las organizaciones elegirán a sus candidatos”, dijo.

Punto de vista

Erika Brockmann Q.Analista política

Hora de decisiones ¿impostergables?

Hay que lamentar que la encuesta y la coyuntura ( juicio por Quirobax) colocan al ciudadano Carlos Mesa, a la comunidad política y al país en su conjunto en una situación límite.

Hasta ahora, era saludable resistir la presión electoralista que impone un MAS en permanente campaña, y evitar exponer prematuramente la cabeza de potenciales candidatos opositores. Todo indica que al MAS le urge acelerar los tiempos políticos para ir aniquilando a sus contendores. Sin embargo, en lugar de colocar a Mesa contra las cuerdas, lo instalaron en el centro de la controversia política, pavimentando, a su favor, el camino para asumir definiciones.

No es casual que ahora el Gobierno matice y que, con un gesto de “perdonavidas”, anuncie dar largas a un juicio que “no impedirá su candidatura”. Un juicio percibido como injusto y torpe hasta por la exministra de Comunicaciones, alineada al MAS, otros actores dentro del mismo partido de Gobierno y la opinión internacional.

Las definiciones político-electorales a darse el próximo año deben trabajarse con serenidad sin prisa pero sin pausa. No deben confundirse con la ola creciente de defensa del voto del 21F, que debe seguir ampliando la base política y ciudadana de la lucha contra el prorroguismo en el poder.

Las encuestas confirman un momento de disponibilidad ciudadana favorable a alternativas, dado el agotamiento de la propuesta y rol del MAS, una ciudadanía impaciente, que demanda a gritos que Mesa se envalentone, tome una definición porque necesita señales de “certidumbre”.

