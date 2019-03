Cambian “presidente” por “dictador” en carpetas de Aasana con el rostro de Evo

Una imprenta de Sucre estampó la leyenda de “dictador del Estado Plurinacional de Bolivia” bajo el rostro del presidente Evo Morales en las carpetas del informe de gestión de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana).

La semana pasada la regional de Aasana de Sucre emitió el informe de gestión del 2018, evento para el cual se prepararon carpetas con al información de gestión. Las carpetas llegaron con la inscripción del logo con el rostro del presidente Evo Morales y la leyenda “dictador del Estado Plurinacional de Bolivia”.

El director ejecutivo de Aasana, Mauricio Arévalo, informó que se tomaron acciones legales en contra del diseñador de la imprentapor la modificación del sello característico, tipo moneda, que lleva el rostro del presidente Morales.

“Nosotros ya hemos tomado acciones legales para que se siente precedente, puede ser un error humano, puede ser malintencionado”, dijo en el programa “Antes de Medio Día” de Radio Fides.

Arévalo explicó que solo se distribuyeron 30 del total de las carpetas que se tenían preparadas cuya tapa circuló en las redes sociales por el error.

Aseguró que hay algunos funcionarios que quieren utilizar este hecho en su contra. “Hay gente que a mi no me quiere en Aasana y que de una u otra manera busca que me vaya”, dijo y afirmó

El director negó que el colocado de este logo del Presidente sea obligatorio, “para nosotros esto es importante porque para mi él (Morales) representa el cambio el progreso que se ha hecho en el país. Yo no lo considero político sino una persona que representa a mi país y vamos a seguir usándolo”.