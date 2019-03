Cristian Castro volvió a la escuela para terminar una carrera universitaria mientras prepara un reality show con su familia

“Bueno, la verdad es que me gusta mucho sentir cosas que sentía cuando era niño y que me gustaban mucho de niño, como a todos los varones supongo, que nos callamos muchas cosas porque queremos ser grandes y que no nos digan “ay, que niñito”, “eres un bobito”. Declaró el cantante de “El Gallito feliz” en el programa “El Gordo y la Flaca”, transmitido por cadena hispana Univision.