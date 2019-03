De La Barra, la hábil alera que brilla en el baloncesto

La basquetbolista Jhoselín Jazmín de la Barra, que recibió el año pasado el premio Kanata del Sedede (Servicio Departamental del Deporte), tiene una brillante trayectoria y aspira a obtener una medalla dorada con la selección nacional. Sus logros más importantes son haber logrado para Bolivia, después de 40 años (1978), la medalla de plata en los XI Juegos

Deportivos Sudamericanos que se realizaron en esta ciudad el año pasado, y la presea de bronce en los Juegos Deportivos Bolivarianos de Santa Marta, Colombia 2017. Además, vistió varias veces la casaca de la selección cochabambina, consiguiendo numerosos lauros. Actualmente, milita en el club San Simón y tiene una oferta para jugar en un equipo del extranjero.

De La Barra incursionó en el baloncesto a sus 10 años vistiendo la casaca del club Maryknoll, plantel que era dirigido en ese entonces por Jenrry Copa, un formador de talentos que le dio la oportunidad de jugar en su equipo.

Jhoselín había llegado recién a Cochabamba (2008) procedente de Santa Cruz, cuando su abuelo la sorprendió al informarle que el entrenador (club Maryknoll) aceptó que juegue en su equipo. Ella se mostró muy emocionada y aceptó jugar baloncesto, y desde entonces es el deporte que le apasiona.

Cuando llegó al primer entrenamiento, ella no sabía qué futuro le deparaba en el baloncesto, pero aceptó el reto muy emocionada y tuvo la oportunidad de que su técnico la tomará en cuenta en el plantel.

La jugadora obtuvo sus mayores logros con la selección nacional en los Juegos Deportivos Bolivarianos 2017, cuando se adjudicaron la medalla de bronce. Mejoraron su nivel técnico el año pasado en los Juegos Sudamericanos y se consagraron subcampeonas, luego de una brillante campaña en la que sólo perdieron un encuentro ante Colombia y derrotaron a Argentina,

Perú, Chile y Paraguay y así consiguieron la medalla de plata para Bolivia después de 40 años, ya que la última vez que obtuvo ese lauro nuestro país fue en los Juegos Suramericanos de 1978, cuando fue anfitrión. Tuvo como compañeras a Raquel Justiniano, Nayel Machicado, Romina Delgadillo, Esther Pacheco, María Cristina Olguín, Lucía Isabel Sejas, Marcela

Viscarra, María René Carmona y Romina Rodríguez. El técnico era Sandro Patiño.

Fue tricampeona nacional en los Juegos Plurinacionales de secundaria en 2015, 2016 y 2017, cuando estudiaba en el colegio Maryknoll.

Con su primer equipo (Maryknoll) hizo una buena campaña en las categorías inferiores y logró varios cetros hasta 2013.

Actualmente, juega en el club San Simón con el que ostenta el título departamental desde 2014 hasta la fecha, y también varios cetros nacionales.

El miércoles pasado definió el título departamental con Olympic y se consagró campeona.

El equipo de San Simón tiene a Jhoselín como una de sus principales figuras. Sus compañeras son: Marcela Viscarra, Danitza Parra, Isabel Bruno, Rebeca Ríos, Erika Tapia, Estefanía Terrazas, Gabriela Herbas y Melly Ríos. Su entrenador fue Sandro Patiño.

Desde 2011 fue convocada a las selecciones cochabambinas y continúa hasta la fecha. La primera vez integró el equipo Sub-12 y fue elegida entre las 12 jugadoras que se quedaron en el plantel.

Conformó la Sub-14 (2012 y 2013); Sub-15 y Sub-16 (2014); Sub-17 y Sub-18 (2015); Sub-19 (2015, 2016, 2017 y 2018), logrando varios cetros nacionales tanto en el interior como en esta ciudad.

Jhoselín juega como alera y apoyo base siendo una de las mejores en ese puesto, y todavía tiene mucho futuro.

Sus compañeras en la selección Cochabamba fueron: Leonela Paredes, Claudia y Melani Cachambi, Alexandra García, Guisel Heredia, Guadalupe Bruno, Daniela Poma, Faviola Arévalo, Pamela Claros,

Alejandra Peredo, y entre las últimas citó a Esther Pacheco, Marcela Viscarra, Danitza Parra y otras.

Sus principales entrenadores fueron Jerry Copa, Lucero Tordoya y Sandro Patiño, en el club Maryknoll, las selecciones nacionales, locales y San Simón.

Su obsesión es seguir por la senda del éxito y aspira a ser campeona sudamericana con la Verde, ya que logró su primer sueño de ser subcampeona en los Juegos Suramericanos.

Entrena con mucha disciplina de lunes a viernes a mediodía con su equipo, cuando hay nacionales con la selección local y para eventos internacionales con el equipo Bolivia. Por la noche practica Crosfit en el Gym Body, que le ayuda en su preparación física.

LAS FRASES “El deporte ayuda a uno en la vida diaria, porque enseña a organizarse, ya que un buen deportista debe ser también buen estudiante”.

“El deporte trae muchos beneficios y por ello aconsejo a la juventud a practicar alguno, es como una terapia donde puedes ser una mejor versión de ti misma”. Jhoselín de la Barra. Basquetbolista valluna

FICHA PERSONAL

Jhoselín Jazmín de La Barra

Fecha de nacimiento: 13 de agosto de 1998

Lugar: Cochabamba

Madre: Mariela

Abuelos: Fernando de la Barra y Lourdes Medrano

Hermano: Jhostin

Deportes: Baloncesto y crosfit

Es posible que emigre al exterior

“Como todo deportista deseo apuntar a lo más alto, jugar en el extranjero. Hay una universidad del exterior interesada en que juegue en su equipo, pero por el momento no puedo revelar el nombre hasta que se concrete. Estoy agradecida, porque me den una oportunidad de mostrar mis atributos como basquetbolista”, sostuvo la deportista.

“Quiero aprovechar esta ocasión que se me brinda para agradecer el apoyo de mi madre y mis abuelos, ya que por ellos soy ahora una buena deportista”, señaló.

“Es una responsabilidad vestir la casaca nacional”

“Vestir la casaca Verde de la selección nacional es un sueño que todos tenemos, y además una responsabilidad, porque representas a todo un país y debes esforzarte para ganar, ya que todo tu pueblo te alienta. Yo estuve muy nerviosa cuando debuté en los Bolivarianos de 2017 y en los Suramericanos 2018, pero me fue bien, ya que logramos dos medallas y demostramos que Bolivia tiene guerreras que pueden subir al podio, por eso estoy muy agradecida con Dios”, dijo Jhoselín de la Barra.

“Lo más difícil es hacer deporte en Bolivia, ya que te trae beneficios y dificultades, y no recibes mucho apoyo, tienes que prepararte con tus propios recursos. Además, tenemos una desventaja frente a otros países, ya que no participamos en muchos eventos internacionales”, añadió.