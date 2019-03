El mundo árabe no tiene a los Altos del Golán entre sus prioridades

“El Golán siempre se consideró el tesoro que Israel cedería para obtener la paz con Siria, y ahora la paz no importa, Siria no importa y quizá Siria no existe en la mesa de negociaciones como el propietario legítimo de esas tierras”, dijo Kareem Sakka, editor en jefe de Raseef22, un sitio árabe de noticias.