Un abogado burla control y amenaza a víctima en el Viedma

“De pasada escuché como un hombre le estaba amenazando a la víctima. Dijo que le quitarían a su bebé si no desistía de la denuncia”, contó una enfermera del hospital Viedma, donde se encuentra internada Mayra Coralí N. V. (21), que llegó a emergencias el pasado martes con un puñal en el cuello.

Según testigos, en tres ocasiones el presunto abogado de Roly C. P., acusado de intento de homicidio, ingresó como si nada a la habitación donde se encuentra internada la víctima para amedrentarla e intimidarla, incluso el jueves se habría hecho pasar como médico para acceder a la sección de internación.

“Ella está muy atemorizada, sólo repite que no quiere que le quiten a su bebé”, refirió otra testigo.

El abogado, que estaba acompañado por algunos familiares del acusado, se identificó ante Los Tiempos como Fernando Meneses, negó haber amenazado a la víctima y dijo que sólo quería “conciliar”.

Sin embargo, ayer por la tarde no asistió a la audiencia de medidas cautelares de Roly C. P. y no contestó las llamadas desesperadas de la familia del imputado. Mayra tiene 30 días de impedimento y debió ser dada de alta ayer por la tarde, pero su cuadro se complicó, por lo que debe permanecer internada.

Intento de homicidio

En el Juzgado de Instrucción Cautelar Número 2, se desarrolló ayer la audiencia de medidas cautelares de Roly C. P.

El abogado de oficio no logró desvirtuar los riesgos procesales, por lo que el acusado fue enviado al penal de San Sebastián con detención preventiva.

“La mariposa (puñal) era de ella, lo sacó de su mochila y nos amenazó diciendo que nos mataría.

Intentó apuñalarme, forcejeamos, caímos al suelo, sólo recuerdo que la vi en el suelo empapada en sangre”, manifestó el imputado. Sin embargo, la investigación señala que el acusado de 31 años fue el que hirió a la víctima en el cuello cuando ella defendía a su hijo.

La abuela de Mayra dijo que el acusado se negó a auxiliar a su nieta.

CON EL PUÑAL EN EL CUELLO

Una mujer de 18 años fue agredida el martes en la madrugada en el kilómetro 8 de la avenida Petrolera.

El vocero de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rider Ovando, informó que la víctima llegó a emergencias del hospital Viedma con el puñal en el cuello junto a su pequeño hijo.