«Muchos periodistas de peso no hablan de los problemas del fútbol por su propia conveniencia porque viajan gratis, si hablan no los llevan más»: Lo dijo el ex mundialista Luis Cristaldo en @nomentiras después de Perú 3-Bolivia 1, buscando razones de fondo a esta realidad pic.twitter.com/nxjNgUczU2 — Pepe Pomacusi (@PepePomacusi) June 19, 2019

