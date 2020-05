Prieto: “La gente piensa que tomando Ivermectina no va a enfermar y no es así”

El jefe nacional de Epidemiología, Virgilio Prieto, explicó que si bien se ha aprobado el uso con ciertas condiciones de la Ivermectina en el tratamiento contra el coronavirus debe quedar claro que no hay prueba científica de su eficacia contra esta enfermedad. Aclaró además que su uso debe ser aplicado bajo protocolo y con la supervisión de un médico, nunca por voluntad propia.

«La Ivermectina no es un medicamento de caracter preventivo, no es de acción preventiva y su prescripción debe estar absolutamente regida por algún profesional médico y tiene que tener el consentimiento informado del paciente», explicó Prieto. «La gente ha recibido mal la información y cree que tomando (la Ivermectina), no va a enfermar y no es así», agregó.

El jefe de Epidemiología recalcó que la aplicación de este medicamento «no está autorizado para automedicación» por lo que no deben ser consumido sin consulta médica.

Unitel

