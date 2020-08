Apoyamos la petición de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FA…

..., emitidos por el ex mandatario del Estado, Evo Morales , durante su gestión. Ponchos Rojos armados con fusiles y palos. RR.SS "Queda claro que todos... procesadas de acuerdo a la Ley 400 y de acuerdo al Decreto 2888, lo leo, tal cual no hizo el señor Evo Morales ", sostuvo Murillo Asimismo, recalcó que...

actualidad.rt.com | 20 hours ago

...Gobierno de facto de Bolivia dice que Evo Morales no retorna al país para asistir al funeral de su hermana por "cobarde" "Me duele no despedirme de... de facto de Bolivia, Arturo Murillo, dijo este lunes que el derrocado presidente boliviano Evo Morales no retorna al país para asistir al funeral de...

Compartido: 1.1K