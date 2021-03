La alcaldesa electa de Cobija, Ana Lucia Reis, reveló este jueves que el propio expresidente Evo Morales descartó su candidatura por el Movimiento Al Socialismo (MAS) porque le aseguró que no tenía apoyo de las organizaciones sociales y por eso decidió ir a las elecciones subnacionales del 7 de marzo con el Movimiento Tercer Sistema (MTS).

“En diciembre me reuní con el expresidente Evo Morales, justamente hablamos de las candidaturas, donde me dijo que las organizaciones sociales no me apoyaban y que era mejor que me invite para que trabaje en alguna institución, (pero yo) le dije que no, que tenía que ser candidata, que era un compromiso con el pueblo y entonces me deseó suerte”, contó a La Razón Radio la también exdiputada y exalcaldesa por el MAS.

Agregó que, al escuchar esa afirmación del líder del MAS, ella simplemente reaccionó con un abrazo y asimismo le deseó mucha suerte porque además –según su versión– el exmandatario le aseguró que en Pando el “voto duro” del Movimiento Al Socialismo iba a “garantizar” su victoria tanto en la Gobernación como en la Alcaldía.

“Y eso fue todo, (…) hasta ahí fue la última vez que hablé con él, de ahí empecé mi campaña y gracias a Dios fue muy exitosa; ahora estoy muy contenta por el apoyo del pueblo, contenta de que la población haya reconocido nuestro trabajo de casi 20 años entre la diputación y la Alcaldía, así que bien, estamos por buen camino”, subrayó.

Según el recuento oficial de votos al 98,89% de actas computadas por el Órgano Electoral, el MTS de Ana Lucía Reis tiene el 44,59% de la preferencia electoral de Cobija (12.623 voto); mientras el MAS, que postuló a Erik Mollinedo, tiene el 31,71% de apoyo ciudadano (8.977 votos).