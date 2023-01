El tráiler de la tercera temporada de The Mandalorian bate el récord de Disney+ Star Wars

El tráiler de la tercera temporada de The Mandalorian pulveriza el récord de visionados de Disney+ Star Wars, acumulando 83,5 millones de visitas en las primeras 24 horas tras su publicación.

El tráiler de la tercera temporada de The Mandalorian bate el récord de audiencia de un tráiler de una serie de Disney+ Star Wars en las primeras 24 horas de su estreno. The Mandalorian está protagonizada por Pedro Pascal como el guerrero mandaloriano titular, Din Djarin, y cuenta con Carl Weathers, Giancarlo Esposito, Omid Abtahi y Katee Sackhoff entre su reparto. El regreso de Disney+ está previsto tras concluir la segunda temporada en 2021, cuando Grogu y Mando tomaron caminos separados mientras el Maestro Jedi, Luke Skywalker recluta a la criatura sensible a la Fuerza. Sin embargo, ambos se reencontraron inesperadamente en El libro de Boba Fett, y el tráiler parece insinuar la continuación de su relación paterno-filial, junto a la exploración y los conflictos de Mando en Mandalore.

Según un informe de The Hollywood Reporter, el tráiler de la tercera temporada de The Mandalorian ha batido el récord anterior de visitas en las primeras 24 horas del lanzamiento del tráiler de una serie de Disney+ Star Wars. El tráiler de la tercera temporada de The Mandalorian acumuló la asombrosa cifra de 83,5 millones de visitas en el primer día de su estreno. Esa cifra destronó fácilmente al anterior poseedor del récord, Obi-Wan Kenobi, que al parecer obtuvo unos 58 millones de visitas en ese mismo periodo de tiempo. El tráiler de la tercera temporada de Mandalorian se estrenó durante el descanso del partido de los Dallas Cowboys contra los Tampa Bay Buccaneers en ESPN y se publicó simultáneamente en YouTube y en las redes sociales de Star Wars.

