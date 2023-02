Lejos de casa y en situaciones precarias: drama de perseguidos y presos políticos en Bolivia

Fernando López, exministro de Defensa -que se fue a buscar refugio a Brasil-, se despidió de su madre a través de un mensaje en Twitter; César Apaza, dirigente cocalero contrario al MAS, sufrió una embolia en la cárcel de Chonchocoro; el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho celebró sus 44 años tras la rejas; la expresidenta Jeanine Añez ya no asiste a sus audiencias por su delicado estado de salud; y el exalcalde de La Paz Luis Revilla tiene sus bienes anotados preventivamente y es buscado por la Interpol en 195 países.

La situación de estas exautoridades refleja el drama humano de casi dos centenares de perseguidos políticos que viven en la cárcel o en el exilio forzado.

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), activistas, abogados, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y la Fundación Global Human Rights League (GHRL) indicaron que existen 187 presos políticos en Bolivia desde el año 2020 hasta diciembre del año pasado. De acuerdo con el activista Fernando Handall, estos casos “son detenciones arbitrarias por razones políticas”.

El exministro López salió del país en el año 2020 después de conocer los resultados de las elecciones que otorgaron la presidencia a Luis Arce. Le siguieron un proceso penal en el denominado caso Golpe 1 y el 22 de septiembre de 2022 fue declarado en rebeldía. Ayer falleció su madre y escribió en su cuenta de Twitter: “Te fuiste Reina de todos!!! Dios te recibe con tu alegría y coraje y extrema bondad. Chau Mamita!”.

La expresidenta Jeanine Añez, desde el penal de Miraflores le expresó sus condolencias: “Mi sentimiento de pesar con la familia de Miriam López de Julio, en especial con el exministro Fernando López por la pérdida de su madre. Lamento que la persecución política del régimen del MAS le impida dar el último adiós a un ser tan querido. Dios la guarde y consuele a los suyos”.

César Apaza, dirigente de Adepcoca, sufrió una embolia en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro. Su abogada Evelyn Cossío responsabilizó al Ministerio de Gobierno de que el dirigente no recibió atención oportuna. “Ayer (martes) presentó una descompensación; se hizo la gestión para que sea trasladado al Hospital de Clínicas, ingresó a Emergencia a las 11:45. El cuadro que presenta es una embolia, tiene parálisis total del lado izquierdo del cuerpo, no puede moverse ni hablar”.

El dirigente fue detenido en septiembre. En ese entonces, su defensa denunció que fue “torturado por policías” y posteriormente le dieron detención preventiva en San Pedro y en noviembre fue trasladado a Chonchocoro. La abogada dijo que Apaza sufrió la embolia porque sufrió una acumulación de abusos, no se le permitía tener acceso a un especialista ni a médicos externos.

El gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, fue detenido el 28 de diciembre en un operativo violento. Fue encarcelado en Chonchocoro. Ayer, varios ciudadanos cruceños llegaron a la puerta del penal, después de 18 horas de viaje, para desearle un feliz cumpleaños. “Estuvimos presentes como Plan 3.000. Aunque no nos permitieron el ingreso, quisimos hacerte sentir desde nuestra ciudadela el apoyo incondicional ante el abuso que estás viviendo por el simple hecho de defender la democracia de un fraude”, escribió Diego R. Condori, en su cuenta de Facebook.

La expresidenta Jeanine Añez anunció en enero pasado que por motivos de salud ya no participará en ninguna de las audiencias judiciales que se le imponen desde hace casi dos años, cuando fue detenida por el caso golpe de Estado. “Acabo de recibir la comunicación de que tengo audiencia (el pasado 20 de enero). Y como también esto es desgastante, no tengo ningún interés en participar en ninguna audiencia. El sicariato sigue funcionando, así que por mi salud, no quiero seguir participando en ninguna audiencia más”, escribió en su cuenta en Twitter.

La exmandataria fue detenida en su casa de Trinidad el 12 de marzo del 2021 acusada de golpe de Estado. En sus audiencias, Añez sufrió una serie de descompensaciones y desmayos. Tiene también una sentencia condenatoria de 10 años de prisión por el caso Golpe II, además de procesos en la vía ordinaria por los casos EBA y Senkata.

Luis Revilla, exalcalde de la ciudad de La Paz, se declaró en la clandestinidad el pasado 29 de enero, acusado de sobreprecio en la compra de 61 buses PumaKatari. En noviembre del año pasado, Jesús Vera, exdirigente de la Fejuve de La Paz afín al MAS, informó que los bienes de la exautoridad fueron anotados preventivamente y sus cuentas bancarias congeladas.

La anterior semana, el director de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), Douglas Uzquiano, confirmó la activación del sello azul contra Revilla para dar con su paradero. Una vez se conozca ese dato, la Fiscalía solicitará la activación del sello rojo para la respectiva captura. “Ha sido aprobado y está publicado (el sello azul) en los 195 países”, declaró.