Franklin Molina: “Nos podemos quedar con el litio bajo el subsuelo”

Fuente: El Deber

En términos de producción estamos hablando de unos $us 1.500 millones para finales de 2024. Considero que es un ingreso sustancial. Esos proyectos, que sin duda pueden hoy por hoy generar en términos de inversión $us 1.400 millones, solamente con estas dos plantas. Se debe precisar que estamos desarrollando tecnología propia, si bien la EDL en términos de patentes son tecnologías que se desarrollan fuera del país, YLB tiene la misión desarrollar tecnología propia. Por eso YPLB tiene en Potosí un centro de investigación de materiales catódicos para la investigación de nuevas tecnologías. Esto ha permitido desarrollar baterías cilíndricas que son las que utilizan los vehículos de la empresa Quantum (fábrica de autos eléctricos).

Son alrededor de $us 1.400 millones los previstos, que se apoyan en los estudios de la ingeniería que ya tienen un 85% de avance, lo que nos permite determinar números más precisos sobre la inversión prevista para 2023 y también para el próximo año

Son poco más de $us 800 millones invertidos en todo el complejo. No nos olvidemos que no solo son las piscinas, pues todos los proyectos asociados dependen de esta tecnología y están adecuados a esta situación. No se descarta, porque en el caso de Chile, sigue bajo esa tecnología, así como también Argentina. Nosotros vamos a optimizar los tiempos de producción en la planta de producción de carbonato de litio que ya estará lista a finales julio. Vamos a incorporar tecnología para elevar el rendimiento de la materia prima que se requiera. Bajo las actuales condiciones empezará a producir entre un 20% y 30%. Nosotros queremos que esa producción se pueda elevar a un 85% y 90%, para ello debemos utilizar la tecnología de la extracción directa. Si no hacemos estas acciones vamos a tener que esperar mucho tiempo. No es que la tecnología (de las piscinas) sea obsoleta, que es una tecnología que existe, pero si comparamos piscinas versus extracción directa, lógicamente la segunda representa más oportunidades y en términos de costos es mucho más ventajosa.