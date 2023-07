Relato de un desastre económico y social, un proceso de cambio propiciado por el masismo

“El que hecha a otro su mal, descansa”. Pukymon.

Impunidad y anomia en su proceso.

Los miembros del régimen populista cocalero discursean permanentemente sobre la grandiosa justicia plurinacional y sus leyes. Pero obvian decir que una cosa es lo que dice la ley, que eventualmente puede ser buena, y otra cosa lo que aplican los fiscales y jueces masistas siguiendo instrucciones de sus jefes. Con esto se ha generado una absoluta desconfianza en las leyes y sus ejecutores, generado una total anomia en el país.

Racismo.

El MAS en su enfrentamiento con la sociedad democrática utiliza demagógicamente lo étnico, para enfrentar a la población de origen indígena contra los q’aras mestizos. Utilizan permanentemente el rencor y la animadversión para asegurarse el apoyo indígena, pues proclaman ser el único partido que los acoge y representa. Su consigna: Wañuchun q’ aras.

Por su parte los liberales mayormente se enfocan, no en los rasgos físicos y color de las personas, sino en sus valores ciudadanos y apuestan por una democracia donde las personas son diferentes como seres orgánicos y sociales, pero como ciudadanos son todos iguales ante la ley.

La realidad y la ciencia nos explican que las personas son diferentes biológicamente en el color de su piel, su sexo y en su formación cultural. La sociología y los medios, nos muestran que existen sociedades libres con ciudadanos iguales ante la ley, donde todos tienen oportunidades no siempre iguales, pero donde el ciudadano con su esfuerzo y dedicación puede labrar su futuro.

Cultura de la sumisión y su proceso.

Los populistas para manipular a sus seguidores, los convencen que las capacidades y habilidades personales adquiridas con su propio esfuerzo, no les basta para construir y obtener ganancias y protección legal. Han convencido a la población que gracias al Proceso de cambio, siendo masista e indígena podrán tener una pega pública, la que es pagada no por ellos sino por los contribuyentes.

El gobierno masista contrata con dinero del Estado, solamente al que es miembro del (MAS–IPSP). El sector privado (que paga con su propio dinero), elegirá a un profesional a un técnico por su capacidad e idoneidad y no por raza ni sexo.

Lo del 2019 fue fraude y trampa masista, no golpe.

Cuando concluyeron los catorce años de las vacas gordas, regalo del gas y los minerales con altos precios, inmediatamente y como producto del latrocinio y la incapacidad de gestión masista durante ese tiempo, todo se vino abajo y se creó un ambiente de incertidumbre. Ante la protesta ciudadana de 21 días del 2019 por el fraude electoral masista y también la denuncia internacional de la OEA que lo certifica, Evo y sus secuaces se asustaron y escaparon al México de AMLO.

Ahora en este mes de Julio 2023 se desvelan las mentiras masistas, los Diputados del MAS confirmaron el fraude chismeando y denunciado que no fue un golpe sino un fraude y una trampa, que generaría desorden y violencia y que para solucionarlo deberán llamar a Evo para hacerse cargo del poder.

El relato dice que Evo en medio de la crisis del 2019 salió del Palacio de camino al Chapare y se reunió en el Hangar Presidencial de El Alto con varios dirigentes para “instruir” que ellos pidan su renuncia, antes de que lo hagan las Fuerzas Armadas y la Policía.

Diputado Andrés Flores. “Antes de partir al Trópico, el hermano Evo ha pedido a todo el Pacto de Unidad: ‘Pidan mi renuncia’. Él ha instruido, nuestro compañero Evo ha instruido a Juan Carlos Huarachi (ejecutivo de la COB) y también al Pacto de Unidad”.

Diputada Deysi Choque. “¿Por qué el hermano Evo no sale a aclarar el por qué Huarachi pidió renuncia? ¿Por qué no sale a aclarar que él fue quien solicitó que las organizaciones salgan y pidan su renuncia?”.

Sigue el relato: Evo se escapa y ordena que todos renuncien y ante la ausencia de Gobierno se produce una Transición Constitucional, administrada por el Parlamento masista. Inmediatamente en las calles los masistas para generar desorden y conflicto incitaban a la población a boicotear al gobierno de transición y acusaban a la Presidente interina por la crisis económica y social del país, escondiendo que fue producto de los catorce años de latrocinio masista.

La Presidente Jeannine que no tenía poder parlamentario, ni poder para manejar el aparato burocrático estatal, resulta ser la culpable del desastre económico, institucional y moral del país.

Lo importante se dice, es tener a quien echarle la culpa y en este caso lamentablemente le toco a Jeannine. El Lucho, el Evo y los masistas, cantan este antiguo coro de niños: “De Tilín Marín de do pingüé, cucara macara títere fué, yo no fuí, fué Jeannine, no Teté”.

Fuente: ovidioroca.wordpress.com