Un nuevo emprendimiento cochala ofrece waffles y panqueques saludables

Cochabamba.- Valeria Rocabado convirtió su pasión, cuidarse a sí misma y llevar un estilo de vida sano y sostenible, en un emprendimiento que resultó finalista, entre 4.330 proyectos, del concurso “Emprender ideas en tiempos de crisis”, organizado por la Fundación Samuel Doria Medina.

Valeria trabajó cinco años en una importante empresa de telecomunicaciones, pero decidió dejarlo todo por “esa pasión que tenía guardada”. Creó entonces el blog Whisked para difundir cómo cuidarse mentalmente y cuál puede ser el impacto de comer bien. A través de este instrumento de comunicación, formó lo que ella llama una comunidad de personas que buscan compartir conocimientos, hábitos y recetas para lograr el bienestar integral. Esta comunidad se amplió gracias a la pandemia, que sensibilizó a las personas sobre la necesidad de cuidarse.

Junto a su esposo Sergio Villarroel y en alianza con los miembros de su comunidad, Valeria dio el siguiente paso, que fue el lanzamiento de “Valerie and me, by Whisked”, una pequeña empresa de producción de alimentos conscientes.

Ella quemó las naves cuando invirtió la liquidación que le dieron en el trabajo del que renunció para comprar envases y algunas máquinas para preparar sus recetas de manera comercial. Comenzó en una habitación de la casa de sus suegros en la ciudad de Cochabamba y poco antes de la crisis política de 2019, que ralentizó la formación del emprendimiento. Sin embargo, los problemas no detuvieron a Valeria, que lanzó su fábrica y superó los escollos que se le presentaron.

Hoy, tiene tres líneas de productos: la de premezclas de panqueques y pan, la de waffles congelados y la de leches condensadas. Estos alimentos suenan rico y saben riquísimo, pero, aún mejor, no contienen azúcar ni trigo, son endulzados con stevia y usan harina de avena y de granos altos en fibra y proteína natural. “Valerie and me, by Whisked” ha preferido comenzar con productos que tienen una duración larga: refrigeradas, las leches duran tres meses; las premezclas, seis y los waffles, un año.

Uno de los logros más importantes de Valeria son los canales de comercialización que ha establecido para su emprendimiento: cuenta con un punto de venta en Cochabamba y con acuerdos con tiendas de productos saludables y supermercados de Cochabamba y La Paz. Además, hace ventas directas a través de las redes sociales.

Lo que diferencia a la marca reside es que su producción forma parte de un esfuerzo integral para difundir bienestar y promover un determinado estilo de vida. Valeria dice que la salud proviene, necesariamente, del amor propio.

Valeria es licenciada en marketing y logística; ha realizado cursos en el INCAE Business School y cursos de pastelería saludable. “Me encantan los postres, pero si puedo comerlos sin romper la coherencia de mi estilo de vida”, dice esta mujer de 32 años y un niño recién nacido.

Si “Valerie and me, by Whisked” ganara el concurso de la Fundación Doria Medina, invertiría el dinero del premio para comprar maquinaria (licuadoras, waffleras, batidoras) que permitiera crecer y expandir el negocio.

Quienes estén interesados en este emprendimiento, pueden buscarlo en su página web y en las redes sociales.