La persecución política ha sido de las más comunes, junto a la religiosa, y étnica a lo largo de la historia.

Quienes realizan la persecución política son aquellos regímenes que tienen el fin de perpetuarse en el poder. Hay que mencionar que es propio de regímenes no democráticos, en cualquiera de sus formas. Los países catalogados como democracias plenas no acuden a este tipo de medios construyen consensos y conviven con los disensos.

Algunos ejemplos recientes los encontramos en totalitarismos clásicos como la Alemania nazi, la Unión Soviética o en la Cuba de hoy, en Venezuela Nicaragua y todos los países donde no hay democracia.

En lo humano mi solidaridad con Vicente Cuéllar, Rómulo Calvo Bravo, Pepe Santistevan, Reinerio Vargas y todos los imputados en este injusto y aberrante juicio.

Si no calificamos estas acciones como dictatoriales, es que no están viendo la realidad, la democracia no tiene presos políticos, no tiene exiliados, no tiene perseguidos, no tiene amedrentados ni acallados por miedo a recibir a recibir represalias.

Los 36 días de paro fueron un sacrificio del pueblo cruceño para que el Gobierno cumpla la ley.

El censo es un derecho del pueblo boliviano de saber cuántos somos, dónde estamos y hacia dónde vamos.

El censo debió llevarse a cabo el 2022 y el gobierno incumplió la ley que Santa Cruz le exigió.

En dictadura las palomas persiguen a las escopetas, todo está al revés, si fuera por incumplimiento de la ley, los enjuiciados serían los miembros del Poder Ejecutivo.

Por eso como en mi juventud me sigo rebelando ante la injusticia, ante la impostura, ante el abuso la prepotencia y le pido a todos quienes acceso a los medios de comunicación en mi país, llamen las cosas por su nombre, NO VIVIMOS EN DEMOCRACIA, hay elecciones amañadas, fraudulentas donde el pueblo vota, pero no elige y todavía hay muchos tibios o funcionales que no llaman DICTADURA a un gobierno que reprime, encarcela, secuestra y atemoriza a una región que es el último bastión y esperanza de Bolivia de recuperar la democracia y la libertad.

Solo la firmeza de nuestros líderes, la claridad de las ideas nos hará pasar de la resistencia pasiva a proponer al país una alternativa política unitaria, amplia y restauradora de la libertad, la justicia y la democracia.

Si sigue habiendo más candidatos que proyectos, lo van a cazar uno a uno o los dejarán sobrevivir hasta que a la dictadura les convenga.

¡HASTA LA VICTORIA FINAL!!! ¡VIVA BOLIVIA LIBRE!!