Diputado “evista” desafía al “traidor” Luis Arce a presentarse para las primarias del MAS

«Le decimos desde acá: Lucho Arce, no le tenemos miedo», señaló el diputado Héctor Arce

Baldwin Montero Plaza / La Paz

El diputado del ala “evista” del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce aseguró este martes que su jefe político, Evo Morales, no teme enfrentarse en elecciones primarias con ningún otro candidato de su partido y desafió al presidente Luis Arce Catadora, a quien dijo que los masistas lo consideran un traidor, a presentarse para este proceso.

“Si Lucho Arce cree que cumple los requisitos, las obligaciones como militante, por ejemplo aportar mensualmente el 3% de su sueldo, si está cumpliendo esto, adelante, que se presente, que se presente para ser candidato, pero acá no vamos a aceptar ningún otro tipo de prepotencia o que estén intentando forzar para ser candidato. Le decimos desde acá: Lucho Arce, no le tenemos miedo”, afirmó en declaraciones en la Asamblea Legislativa.

Hizo la afirmación dos días después de que Morales pidiera que el presidente Arce defina de una vez si desea ser candidato y si quiere ir a los comicios de 2025 con el MAS o con otro partido político.

«Que el Lucho diga voy a ser candidato, y que no hagan campaña por debajo y que Lucho defina si va con el PS-1. Tiene derecho. David Choquehuanca lo mismo, tiene su Frente Amplio, que diga que quiere ser candidato en base al Tercer Sistema. Que digan si es que nos van a quitar el MAS. Ahora, si quiere ser candidato (del MAS), vamos a hacer respetar la Constitución Política del Estado (CPE), vamos a las primarias. Yo voy de frente, me defiendo dando la cara, no por redes ni por panfletos», afirmó durante su programa en la radio Kausachun Coca.

El legislador “evista” aseguró que Morales no teme a la democracia interna y reiteró que todo ciudadano o ciudadana que considere que cumple con los requisitos para participar en las elecciones primarias de este partido está en su derecho de presentarse al proceso. Entre los requisitos se encuentra la militancia de 10 años, que Arce no cumple, y los aportes mensuales al partido, que en el caso del Jefe de Estado equivalen al 3% de su salario.

“He estado todo este fin de semana con las organizaciones sociales y a usted lo conocen y o señalan como un traidor, como un desleal y como un sinvergüenza, así lo ven a usted, Lucho Arce. Entonces, si usted cree que cumple estos requisitos de 10 años de militante dentro del MAS, si usted está aportando a nuestra organización política de acuerdo al estatuto, los que ganan más de 20.000 deben aportar el 3% de su sueldo, adelante, preséntese. Y si no, pues vaya con su Frente Amplio, vaya con PS 1 o con Tercer Sistema”, insistió.

El estatuto del MAS establece que para ser postulante a la Presidencia se ”deberá contar con diez (10) años de antigüedad y una trayectoria intachable como militante del MAS-IPSP”. Arce es militante desde 2018, por lo que no cumple este requisito.