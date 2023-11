El riesgo de la formación de coágulos sanguíneos disminuye rápidamente después de suspender los anticonceptivos hormonales

Ronald Palacios Castrillo

Los hallazgos fundamentan las decisiones sobre cuándo dejar de usar métodos anticonceptivos para reducir el riesgo de coagulación antes de eventos médicos.

Se sabe que el uso de píldoras anticonceptivas y otros anticonceptivos hormonales eleva el riesgo de coágulos sanguíneos aproximadamente tres veces, pero un nuevo estudio sugiere que este riesgo desaparece en gran medida en dos a cuatro semanas. después de dejar de usar estos anticonceptivos, según una investigación recientemente publicada :Longitudinal profile of estrogen-related thrombotic biomarkers after cessation of combined hormonal contraceptives.

Justine Hugon-Rodin, Pierre Fontana, Antoine Poncet, Isabelle Streuli, Alessandro Casini, Marc Blondon

Blood blood.2023021717.

https://doi.org/10.1182/blood.2023021717.

Los hallazgos, los primeros en proporcionar orientación confirmatoria sobre el mejor momento para suspender la anticoncepción, pueden ayudar a pacientes y médicos a sopesar los beneficios y riesgos de los anticonceptivos hormonales y orientar cuándo dejar de usarlos antes de eventos que podrían aumentar aún más el riesgo de coágulos peligrosos. , como cirugía mayor, períodos prolongados de inmovilidad o cuando se reducen gradualmente los medicamentos anticoagulantes después de un coágulo de sangre (trombosis venosa profunda o embolia pulmonar).

Según los hallazgos, los investigadores dicen que suspender los anticonceptivos entre dos y cuatro semanas antes debería ser suficiente en la mayoría de los casos.

Se sabe desde hace mucho tiempo que los anticonceptivos hormonales combinados aumentan el riesgo de coágulos sanguíneos, afectando aproximadamente a 10 de cada 10.000 personas que toman anticonceptivos que contienen estrógeno por año, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Lo que ha estado menos claro es cuánto tiempo persiste este efecto una vez que una persona deja de usar anticonceptivos.

Varias pautas médicas recomiendan suspender los anticonceptivos hormonales antes de ciertos eventos médicos, como una cirugía mayor, pero la mayoría no especifica cuánto tiempo una persona debe dejar de tomar anticonceptivos de antemano.

El objetivo de los investigadores no era analizar el riesgo trombótico de los anticonceptivos, sino determinar cuánto tiempo tarda ese riesgo en normalizarse después de suspender los anticonceptivos», dijo Marc Blondon, experto en medicina vascular de los Hospitales Universitarios de Ginebra, Suiza, y coautor del estudio. Es reconfortante saber que el posible daño de la píldora desaparece rápidamente(2-4 semanas) cuando se deja de tomarla.

El estudio se centró en los métodos anticonceptivos conocidos como anticonceptivos hormonales combinados, que incluyen píldoras anticonceptivas, anillos vaginales y parches transcutáneos. Estos métodos previenen el embarazo liberando estrógeno y progestina para detener la ovulación y son los anticonceptivos más comunes en Europa y América del Norte.

Para el estudio, los investigadores recolectaron muestras de sangre de 66 mujeres que tomaban anticonceptivos hormonales en seis momentos antes y después de que las mujeres dejaran de usar sus anticonceptivos. Los participantes dejaron voluntariamente de usar anticonceptivos hormonales por motivos personales. Luego, el Dr. Blondon y su equipo compararon las muestras con sangre de un grupo de control de 28 mujeres que no usaban métodos anticonceptivos hormonales.

Los investigadores midieron varios biomarcadores asociados con los anticonceptivos hormonales combinados y la actividad de la coagulación. Estos incluyen marcadores globales de activación de la coagulación debido a hormonas y factores de coagulación individuales (factor VIII y factores que inhiben la coagulación).

Como era de esperar, los participantes mostraron niveles elevados de marcadores de coagulación antes de dejar de usar anticonceptivos. Sin embargo, estos marcadores de coagulación disminuyeron precipitadamente entre una y dos semanas después de que dejaron de tomar anticonceptivos y, en la semana 12, todos los marcadores eran similares a los del grupo de control.

En general, alrededor del 80 por ciento de la caída total en los marcadores de coagulación observada en estas mujeres se produjo dentro de las dos semanas posteriores a la suspensión del método anticonceptivo y el 85 por ciento de la caída ocurrió dentro de las cuatro semanas. Esto sugiere que la probabilidad de desarrollar coágulos debido al uso de anticonceptivos vuelve a niveles casi normales dentro de las primeras semanas después de suspender el uso de anticonceptivos.

Estos hallazgos pueden ayudar a informar las discusiones sobre si los anticonceptivos hormonales combinados son adecuados para el paciente, así como la discusión entre paciente y cirujano sobre si el beneficio de suspenderlos por un corto tiempo realmente excede los riesgos, dijo el Dr. Blondon.

Es muy importante hablar de los beneficios de la anticoncepción porque es fundamental evitar embarazos no deseados y que las mujeres puedan elegir entre un embarazo planificado.

Además de reducir los riesgos de embarazos no deseados o no planificados, se ha descubierto que los anticonceptivos hormonales combinados alivian los trastornos de dolor pélvico, disminuyen el riesgo de anemia y reducen el riesgo de desarrollar cánceres de endometrio y ovario. Dejar de tomar anticonceptivos hormonales temprano cuando se produce tromboembolismo venoso (TEV) también puede provocar un sangrado uterino anormal, un riesgo que, lleva a muchos médicos a recomendar a las pacientes que sigan usando anticonceptivos hormonales durante un período mientras toman anticoagulantes para tratar el TEV.

Los investigadores señalaron que el estudio se realizó en Suiza y que la mayoría de los participantes eran jóvenes, caucásicos y de peso saludable.

Los análisis de subgrupos no mostraron ninguna indicación de que los resultados serían diferentes en mujeres mayores, diferentes grupos étnicos o personas con sobrepeso, aunque se necesitaría un estudio más amplio para aumentar la confianza en la generalización de los resultados entre los grupos. Además, es importante enfatizar que el estudio utilizó biomarcadores como indicador del riesgo de coagulación; se necesitan estudios adicionales para confirmar si esto se traduce en una reducción del riesgo de eventos de coagulación reales.