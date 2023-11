Inflamación en Covid grave relacionada con un microbioma fúngico defectuoso

Una «micobiota» excesiva en el intestino podría estar implicada en el desencadenamiento de respuestas inmunitarias dañinas .

Un desequilibrio de hongos en el intestino podría contribuir a una inflamación excesiva en personas con COVID-19 grave o Long COVID . Un estudio encontró que las personas con enfermedad grave tenían niveles elevados de un hongo que puede activar el sistema inmunológico e inducir cambios duraderos.

El trabajo, publicado el 23 de octubre en Nature Immunology (.Kusakabe, T., Lin, WY., Cheong, JG. et al. Fungal microbiota sustains lasting immune activation of neutrophils and their progenitors in severe COVID-19. Nat Immunol (2023). https://doi.org/10.1038/s41590-023-01637-4 ), plantea la posibilidad de que el tratamiento antimicótico pueda proporcionar cierto alivio a las personas que están gravemente enfermas con COVID-19.

Este trabajo, proporciona un mecanismo potencial de inflamación causante de enfermedades que de otro modo podría haberse pasado clínicamente por alto.

Perspectivas sobre la inflamación

Trillones de microorganismos viven dentro y sobre nuestros cuerpos, ayudándonos a digerir los alimentos, protegiéndonos de patógenos dañinos y más. Aunque gran parte del microbioma está formado por bacterias, investigaciones anteriores han demostrado que la porción fúngica (la micobiota) también interactúa con el sistema inmunológico.

Estudios anteriores han demostrado que muchas personas con COVID-19 tienen intestinos con composición microbiana alterada y barreras protectoras rotas, lo que podría permitir que los patógenos ingresen a la sangre. Y algunas personas gravemente enfermas con COVID-19 han contraído peligrosas infecciones fúngicas en los pulmones.

El inmunólogo Iliyan Iliev de Weill Cornell Medicine en la ciudad de Nueva York y sus colegas querían investigar más a fondo el vínculo entre la micobiota y COVID-19. Los investigadores examinaron la sangre de 91 personas hospitalizadas con la enfermedad en 2020. Casi tres cuartas partes de estas personas tenían COVID-19 grave, que recibían más de seis litros de oxígeno suplementario por minuto o ventilación mecánica invasiva, mientras que el resto tenía enfermedad moderada o leve.

En comparación con 36 personas que nunca habían dado positivo en la prueba del SARS-CoV-2, las personas con COVID-19 grave produjeron aproximadamente cuatro veces más anticuerpos contra tres especies de hongos que se encuentran comúnmente en el intestino, incluida la levadura Candida albicans. Una alta prevalencia de anticuerpos sugiere que estas personas tenían cantidades elevadas de esos hongos. Las muestras fecales recolectadas a principios de 2021 de 10 personas con COVID-19 también mostraron que tenían niveles generales más altos de hongos intestinales, especialmente de especies de Candida, en comparación con 10 individuos sanos. Para estas personas, la abundancia de Candida se correlacionó positivamente con la gravedad de la enfermedad. Se ha demostrado que la presencia de algunas especies de hongos, en particular C. albicans, activa el sistema inmunológico.

En un subconjunto de personas con COVID-19 grave, la cantidad de anticuerpos contra C. albicans en la sangre se relacionó con la cantidad de células inmunitarias llamadas neutrófilos, que pueden desencadenar inflamación.

Cuando los investigadores infectaron ratones con C. albicans extraída de personas con COVID-19 grave y luego los infectaron con SARS-CoV-2, observaron que más neutrófilos invadían los pulmones de los animales y activaban una respuesta inflamatoria que en los ratones infectados con SARS- CoV-2 solo. Si les daban a estos ratones un fármaco antimicótico, reducían la cantidad y la actividad de los neutrófilos.

Teorías del Long COVID

El estudio también encontró que las personas con COVID-19 grave seguían teniendo niveles elevados de anticuerpos contra C. albicans y precursores de neutrófilos preparados para contrarrestar los hongos mucho después de haberse recuperado de la enfermedad (hasta un año después en algunas personas). Estos factores sugieren que los cambios en la micobiota durante una infección por SARS-CoV-2 podrían contribuir a la inflamación asociada con el Long COVID .

Existen varias teorías sobre lo que podría desencadenar síntomas persistentes después de la COVID. La disbiosis microbiana, ya sea del intestino o de los pulmones, es una de las teorías que la gente propone, así que creo que este reporte añade peso a esa teoría. Sin embargo, la explicación más aceptada en la actualidad para la gestación del Long Covid es la generación de una vasculitis trombótica inducida por la persistente expresión anormal de la proteína espiga (spike) del SARSCoV-2 ( ver en detalle en :After peer review, published in The Journal of Infectious Diseases and Therapy. 2023.11:S4,003. https://www.omicsonline.org/open-access-pdfs/long-covid-and-serious-side-reactions-to-mrnabased-vaccines-vsitv-are-mainly-spike-proteininduced-thrombotic-vasculitis.pdf).

Podría ser que algunos pacientes con vasculitis trombótica tengan aún mas inflamación y actividad de neutrófilos secundaria a una sobreinfección con hongos, pero esto requiere ser demostrado.

Los investigadores coinciden en que se necesita más trabajo para investigar el vínculo entre los hongos intestinales y el COVID-19. Aún no está claro si los cambios observados en la micobiota en personas con COVID-19 fueron el resultado de la enfermedad o la precedieron e hicieron a las personas más susceptibles.

Si estudios futuros revelan más sobre los mecanismos involucrados, los tratamientos antimicóticos existentes podrían reutilizarse para ayudar a las personas con COVID-19. El reporte de Kusakabe y colegas seguramente hará que los médicos e investigadores empiecen a pensar en esos tipos comunes de biología que vemos en enfermedades muy diferentes y en cómo podemos aprovecharlos.

La levadura Candida albicans puede desempeñar un papel en la regulación del sistema inmunológico.

Ronald Palacios Castrillo