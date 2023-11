Romero asegura que Bolivia ya es un HUB del narcotráfico, Moldiz dice que sólo es un país de tránsito

Los exministros de Gobierno intercambiaron criterios sobre el narcotráfico en un programa de televisión

eju.tv

Baldwin Montero Plaza / La Paz

El exministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró anoche que ya hay elementos suficientes para sostener que Bolivia se convirtió en un HUB (concentrador) del narcotráfico, o en un “narcoestado”, mientras que el también exministro de la misma cartera y del mismo Gobierno, Hugo Moldiz, negó ese extremo y consideró que el país es fundamentalmente una zona de tránsito de drogas producidas en Perú, con episodios de violencia vinculados al narcotráfico debido a disputas internas entre los implicados en este negocio.

“Esa es una realidad. Lamentablemente en este momento Bolivia es un HUB del narcotráfico y del crimen organizado, lo que no pasaba antes ni de lejos”, aseveró durante una entrevista en el programa “Que no me pierda” que se transmite por la red UNO. Cuando fue consultado por el motivo al que el país llegó a esta condición, contestó: “Por el descontrol absoluto”.

De acuerdo a su análisis, el tránsito del país a constituirse en un “narcoestado” ocurrió desde la pandemia del coronavirus, cuando los países se c0oncentraron en el combate contra la pandemia mientras los narcotraficantes aprovecharon el momento para impulsar su negocio. Dijo que, en el caso de Bolivia, no logró retomar el control de la seguridad interna frente a este delito y, por el contrario, algunas autoridades se involucraron con estas redes. “Hay a estas alturas una crisis estructural del área de seguridad del Estado Boliviano”, afirmó.

Para sustentar su afirmación, Romero recordó que en lo que va del año hay 12 muertos por sicariato en la región de San Matías, en la frontera con Brasil, lo que, comparando índices de población y tasas de homicidios, convierte a este municipio en una zona más peligrosa que ciudad Juárez, en México, donde los narcotrafricantes dominan ese territorio. “Es una de las ciudades màs peligrosas del mundo”, sentenció.

Además, recordó que la publicación especializada Crime InSight reveló que en sólo 18 meses salieron de Bolivia 200 toneladas de droga con destino a Europa, lo que consideró “una cifra astronómica”.

El perfil sobre Bolivia que publica Crime InSight menciona en una parte que:” La posición de Bolivia como centro regional de drogas ha hecho que durante mucho tiempo el país sea una base de operaciones de organizaciones narcotraficantes extranjeras. Los grupos colombianos administran gran parte del comercio de drogas transnacionales de Bolivia, y se cree que dos de las organizaciones criminales más poderosas de Colombia, Los Urabeños y Los Rastrojos, tienen operaciones en el país”.

Romero mencionó además que un informe de la Organización de Naciones Unidas sostiene que Bolivia envió droga a 31 países ubicados en tres continentes. “Mi teoría de construcción de un narcoestado en el que estamos ahora no es la teoría de construcción de narcoestado de los gringos. Lo que se está haciendo en Bolivia es empoderar el crimen organizado, cuyo núcleo es el narcotráfico”, complementó.

Moldiz rechazó esta aseveración y consideró que las conclusiones a las que llega Romero están forzadas. Dijo que, por ejemplo, la ola de violencia tiene relación con momentos de disputa entre los grupos criminales, pero no con el hecho de que el país haya sido tomado por esta actividad delictiva.

“No es la primera vez. Hay momentos de paz y de violencia”, afirmó, para luego concluir: “Bolivia no es HUB, es un país fundamentalmente de tránsito” de droga proveniente del Perú.

En su criterio, lo que hay es “una estrategia global que pretende ir primero por Luis Arce y luego por Evo Morales”, con este discurso de que Bolivia se habría convertido en un “narcoestado”. Afirmó que no es la primera vez que el Departamento de Estado de Estados Unidos impulsa estrategias de esta naturaleza.