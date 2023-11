Torrico revela maniobra que neutralizó a potenciales adversarios de Evo Morales para las primarias

En 2018 instruyeron la reinscripción de militantes, pero quienes dieron la instrucción no lo hicieron, dijo el Viceministro

eju.tv

Baldwin Montero Plaza / La Paz

El antiguo militante del Movimiento Al Socialismo (MAS) y actual viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, reveló este jueves que en 2018 todos los militantes del partido fueron obligados a reinscribirse con un pago de 5 bolivianos, con lo que ahora quedaron inhabilitados para participar en unas elecciones primarias que exigen 10 años de antigüedad como requisito.

Recordó que ese requisito fue definido dos años después en un estatuto que fue aprobado sin el debido análisis y resulta que quienes instruyeron la reinscripción en 2018, entre ellos Evo Morales, no lo hicieron, por lo que ahora cumplen el requisito de la década de militancia continua.

“Nos ordenaron, y militantemente cumplimos esa orden, de irnos a reinscribir en 2018. Se nos dijo `se reinscriben y ponen cinco pesos de aporte voluntario` e hicimos campaña y llevamos a todos a que se reinscriban. Pero los que ordenaron no se habían reinscrito, porque Evo Morales no está registrado en 2018, y algunos más. ¿Cómo se hizo esto? ¿Fue premeditado?”, preguntó, para luego recordar que el estatuto de 2021 definió el requisito de los 10 años.

“No fue un estatuto debatido por una comisión política del congreso, como se debería hacer, se llevó un estatuto para su votación, uno que ni siquiera habíamos leído. Se dijo si estamos de acuerdo con el nuevo estatuto y (dijimos) sí, estamos de acuerdo. Entonces ahí se cocinó a todos los futuros contendientes en unas primarias”, recordó.

Con estos antecedentes, dijo que ahora “es fácil desafiar a unas primarias cuando nadie va a cumplir el requisito, o cumplirá el requisito algún ilustre desconocido”.

El fin de semana, en su programa semanal en radio Kausachun Coca, Morales desafió al presidente Luis Arce a medirse en elecciones primarias y dos días después uno de sus principales colaboradores, el diputado Héctor Arce, ratificó la invitación, aunque precisó que para ello tendría que cumplir el requisito de la militancia de 10 años. El Presidente está registrado como militante del MAS desde 2018.

«Que el Lucho diga voy a ser candidato, y que no hagan campaña por debajo y que Lucho defina si va con el PS-1. Tiene derecho. David Choquehuanca lo mismo, tiene su frente amplio, que diga que quiere ser candidato en base al Tercer Sistema. Que digan si es que nos van a quitar el MAS. Ahora, si quiere ser candidato (del MAS), vamos a hacer respetar la Constitución Política del Estado (CPE), vamos a las primarias. Yo voy de frente, me defiendo dando la cara, no por redes ni por panfletos», dijo Morales.