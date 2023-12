GDF15 vinculado al riesgo materno de náuseas y vómitos durante el embarazo

Este artículo de Fejzo, M., Rocha, N., Cimino, I. et al. GDF15 linked to maternal risk of nausea and vomiting during pregnancy. Nature (2023). https://doi.org/10.1038/s41586-023-06921-9, ha sido resumido, traducido y editado para facilitar su lectura y difusión por mi.

GDF15, una hormona que actúa sobre el tronco cerebral, ha sido implicada en las náuseas y los vómitos del embarazo (NVP), incluida su forma más grave, la hiperemesis gravídica (HG). Aquí los autores reportan que la producción fetal de GDF15 y la sensibilidad materna a este factor contribuyen sustancialmente al riesgo de HG. Los investigadores confirmaron que los niveles más altos de GDF15 en la sangre materna se asocian con vómitos durante el embarazo y HG. Utilizando espectrometría de masas para detectar una variante de GDF15 marcada naturalmente, demostraron que la gran mayoría de GDF15 en el plasma materno se deriva de la unidad fetoplacentaria. Al estudiar a los portadores de variantes genéticas raras y comunes, encontraron que los niveles bajos de GDF15 en el estado no embarazada aumentan el riesgo de desarrollar HG. Por el contrario, las mujeres con beta-talasemia, una afección en la que los niveles de GDF15 son crónicamente altos , reportan niveles muy bajos de NVP. En ratones, la respuesta aguda de ingesta de alimentos a un bolo de GDF15 está influenciada bidireccionalmente por niveles previos de GDF15 circulante de una manera que sugiere que este sistema es susceptible a la desensibilización. Los hallazgos respaldan un supuesto papel causal del GDF15 de origen fetal en las náuseas y los vómitos del embarazo humano, siendo la sensibilidad materna, al menos en parte determinada por la exposición a la hormona antes del embarazo, una influencia importante en su gravedad. También sugieren enfoques basados ​​en mecanismos para el tratamiento y la prevención de la HG.