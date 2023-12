Juntas vecinales y choferes de El Alto rechazan revocatorio y respaldan a Copa

“Es un perjuicio para nosotros, por eso el transporte sindicalizado no está de acuerdo con la revocatoria», dijo el dirigente Reynaldo Luna

Baldwin Montero Plaza / La Paz

La Federación Andina de Choferes de El Alto, al igual que dirigentes de juntas vecinales de la zona sur de esa urbe, rechazaron este martes el proceso de revocatorio de mandato de la alcaldesa de esa urbe, Eva Copa, a quien además expresaron su pleno respaldo.

La revocatoria fue solicitada por el dirigente gremial de la zona norte Felipe Quispe, quien anunció la apertura de libros para recolectar las aproximadamente 200.000 firmas que se requieren en distintos puntos de esa urbe

En conferencia de prensa, la dirigencia de la Federación Andina de Choferes de El Alto brindó su respaldo a la gestión de Copa y rechazó la solicitud de revocatoria de mandato, que admitió el Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz la pasada semana.

“Es un perjuicio para nosotros, por eso el transporte sindicalizado no está de acuerdo con la revocatoria, nosotros no tenemos economía, no había trabajo desde hace muchos años atrás y ahora que se está trabajando quieren perjudicar a nuestra autoridad”, afirmó el ejecutivo de la Federación Andina de Choferes de El Alto, Reynaldo Luna.

El pronunciamiento fue emitido tras una reunión con los secretarios generales, quienes acordaron “levantarse” ante aquellos “personajes políticos que quieren perjudicar el progreso del municipio de El Alto”.

Para la dirigencia del transporte, el proceso de revocatorio significa la paralización del paquete de “megaobras” que ejecuta la actual gestión municipal, entre ellas los distribuidores y los hospitales municipales de segundo nivel.

De igual forma, dirigentes vecinales expresaron su respaldo a Copa y su rechazo al proceso revocatorio.

“Veo que hay obras, esa es la realidad. Una defensa a nuestra hermana Eva Copa . En mi distrito (el 8) sí hay obras. No se puede hacer de la noche a la mañana, es cuestión anual, pero se está haciendo”, afirmó un dirigente del Distrito 8 entrevistado por el medio digital SEO TV.