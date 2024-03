Censo 2024: Fesirmes denuncia que no cuentan con plan de contingencia y culpan al Sedes cruceño

Fuente: Unitel

Desde la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Público (Fesirmes) señalan que no cuentan con un plan de contingencia para dar atención en centros médicos, expresando que desde el Servicio Departamental de Salud (Sedes) no les comunicaron detalles. Esperan orden pues caso contrario no podrán llegar a sus fuentes laborales.

Kadija Ovando, representante del Fesirmes, sostuvo que para el día sábado, donde se llevará a cabo el Censo de Población y Vivienda, no cuentan con un plan de contingencia, tampoco con los permisos de circulación y creen que no cuentan con las garantías jurídicas para desplazarse hasta sus fuentes laborales.

El sector salud, como prioridad, debe seguir con la atención en centros médicos ante alguna emergencia. Para Ovando, si no existe respuesta, alertó que no tendrán cómo acudir a sus fuentes de trabajo, por lo que se declaran en emergencia.

En total pidieron cerca de mil pases de circulación, pero no recibieron respuesta alguna.

Desde la Policía Boliviana indicaron que los circulantes deben contar con el permiso respectivo y que caso contrario persona que esté transitando por las calles será detenido y llevado a centros policiales, donde hasta podrían ser censados.