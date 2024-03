La alcaldía de La Paz habilitará refugios para los empadronadores por si llueve el día del censo

También dispondrá de ambulancias y los centros municipales de salud estarán abiertos

Se habilitará aulas en unidades educativas para refugiar a censistas en caso de que se produzcan lluvias. Foto: AMUN.

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) pronosticó que el sábado 23, día en que se llevará a cabo el Censo Nacional de Población y Vivienda, existe una alta probabilidad de que llueva en la sede de gobierno y El Alto; en tal caso y se produzcan precipitaciones muy intensas, la alcaldía de La Paz habilitará unidades educativas para que los voluntarios puedan protegerse de las inclemencias climatológicas.

La secretaria municipal de Planificación, María del Carmen Rocabado, recordó que existe una alerta roja emitida por el SENAMHI hasta el 23 de marzo; por ello, la comuna dispondrá de unidades educativas y centros de salud como refugio de los 35 mil voluntarios que empadronarán a la población paceña ese día. Además, el gobierno municipal contará con vehículos para poder trasladar a los censistas a sus puntos de destino si las lluvias son muy persistentes.

“Van a estar caminando por nuestro territorio, no podemos dejarlos, no podemos abandonarlos y en el caso de una lluvia torrencial les vamos a dar guarida, los vamos a poder trasladar con movilidades”, informó la servidora municipal para luego anunciar que también se habilitarán equipos de emergencia por si se presenta algún evento natural, desbordes de río o emergencia por las lluvias.

Asimismo, los centros de salud, los hospitales municipales y ambulancias estarán prestos para brindar sus servicios para atender a la población en caso de que se presenten emergencias. “Como siempre nosotros decimos, el 167 está permanentemente abierto para cualquier emergencia en el tema de atención médica de emergencia y el 114 para cualquier evento que tengamos, esperamos que no lo tengamos. Vamos a estar con nuestro call center activo las 24 horas”, aseguró.

Ambulancias del sistema Auxilio La Paz 167. Foto: AMUN

“Estamos habilitando también el servicio de emergencia, maquinaria, porque no podemos desatender a la población porque este censo es histórico para el municipio de La Paz, es de mucha importancia, después de toda esta evidencia que hemos manifestado que teníamos un censo del 2012- que no era correcto con los resultados. Nuestro lema es: Amo La Paz, Me Quedo en La Paz, Me Censo en La Paz y vamos a seguir trabajando para todos los estantes y habitantes de nuestro municipio”, aseveró la autoridad.

Según información oficial de la alcaldía paceña, la pasada jornada accedió al protocolo del Instituto Nacional de Estadística (INE) para registrar vehículos, maquinaria pesada y ambulancias para atender a la población ante cualquier urgencia en esa jornada.