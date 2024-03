Líder de Resistencia Juvenil Cochala, Yassir Molina, afirma que “no hemos cometido ningún delito”

El líder de Resistencia Juvenil Cochala, Yassir Molina. Foto: APG

El líder de Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina, afirmó este miércoles que “no hemos cometido ningún delito, ni hicimos ningún ilícito”, en referencia a los hechos de 2019 y 2020, pues dijo que es procesado “por distintos procesos” y “que no son políticos”, en la reinstalación del juicio oral contra los cabecillas de esa plataforma.

Fuente: Brújula Digital

“La resistencia ha sido un movimiento ciudadano que ha salido en defensa de la misma ciudadanía, (…) nosotros hemos salido a defender al pueblo, no porque nos hayan pagado o nos hayan llamado, sino porque así lo hemos decidido y cada uno es libre de realizar los actos que crea pertinentes, pero no hemos cometido ningún delito, no hemos hecho ningún tipo de ilícito”, afirmó Molina, según reporte de El Deber.

Seis integrantes de la RJC fueron acusados por la Fiscalía de organización criminal, privación de libertad, instigación pública a delinquir, fabricación ilícita de armas, lesiones graves y leves, tenencia y portación de armas, destrucción y deterioro de bienes del Estado, entre otros delitos.

“Lamentablemente nos vemos perseguidos, nos vemos alejados de nuestras familias (…) y en el proceso que hoy se está llevando vemos que todas las personas que están viniendo a declarar tienen un libreto bien manipulado, ya se han presentado los incidentes de falso testimonio y se van a tomar las acciones legales pertinentes, porque quien les habla no ha cometido en ningún momento los ilícitos que se menciona, nosotros en ningún momento hemos cometido actos de discriminación, no tenemos nada en contra de nuestros hermanos ni del Trópico ni de Bolivia, más al contrario siempre hemos llamado a la unidad, a la pacificación”, dijo Molina.

El líder del RJC, inicialmente fue encarcelado (2021) en el penal de Cantumarca, Potosí, un año después fue trasladado a la cárcel de San Pedro de Oruro.

El exdefensor del Pueblo en Cochabamba y exviceministro de Régimen Interior del gobierno del Movimiento Al Socialismo, Nelson Cox, es uno de lo que se presentó a testificar en contra de los jóvenes de la Resistencia y dijo que participó en su condición de “víctima”.

“He sido ofrecido de testigo, en mi condición de víctima, y vamos a continuar. Hay muchos elementos que se tienen que discutir en este juicio oral. La Resistencia está pretendiendo decir que es un juicio político, pero hay muchas víctimas afectadas, esta organización criminal ha tenido una funcionalidad en Cochabamba”, señaló Cox.

BD/RED