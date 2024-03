Organizaciones de periodistas rechazan “intención de limitar la cobertura del Censo” tras declaraciones del INE

El Instituto Nacional de Estadística (INE) señaló que no se puede grabar el momento en que una familia es censada, entrevistar a los censadores ni a coordinadores de manzana.

Fuente: Unitel

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y las nueve asociaciones departamentales de periodistas del país, publicaron un comunicado la tarde de este lunes rechazando “cualquier intención de limitar la cobertura periodística del Censo Nacional de Población y Vivienda 2024.”

El pronunciamiento del gremio periodístico se produce luego de que el director del INE, Humberto Arandia, argumentara que para no violar el “secreto estadístico” está prohibido hablar con los agentes censales, con los jefes de manzana y con las personas que están siendo censadas durante la jornada censal, programada para este sábado 23 de marzo.

Juan Sabino Quisbert, responsable del INE Santa Cruz, también confirmó que habrán ciertas restricciones para el trabajo de la prensa. “No se puede estar con las cámaras o escuchando la entrevista”, ni tampoco divulgar la información individualizada que será proporcionada por el ciudadano durante el llenado de la boleta censal”, señaló.

La ANP recordó que la Ley 1405, donde está señalado el secreto estadístico, señala lo siguiente: “La información proporcionada por los informantes, no podrá ser revelada en forma individual y sólo podrá ser publicada de forma anonimizada. Asimismo, no podrá ser utilizada con propósitos tributarios, judiciales, administrativos o policiales, aunque medie orden administrativa o judicial”, en el que no existen las limitaciones citadas a los medios de comunicación.

Las organizaciones de periodistas señalan que es su responsabilidad informar sobre la logística, el presupuesto, la capacitación y el trabajo de voluntarios y la percepción ciudadana sobre el desarrollo mismo del Censo de Población y Vivienda.

“Por tanto, rechazamos cualquier intento de limitar la cobertura periodística, demandamos transparencia en la conducción del Censo y estricta sujeción a la norma”, añadieron.

El INE señaló que la información que se brindará será durante todo el día. Quisbert anunció que las conferencias “como mínimo serán 10, arrancando a primera hora a nivel nacional y luego replicaremos las departamentales (…) cada hora y media, nosotros, daremos información del desarrollo del proceso en las ciudades y provincias”, señaló.