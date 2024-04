Evo Morales afirma que no declarará por el caso Terrorismo y reta a que lo detengan

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Morales recordó que García Linera era presidente en ejercicio cuando hubo el ataque al Hotel Las Américas. Foto: El Alteño

Evo sobre el caso Terrorismo: “que me citen, no me voy a presentar; que me metan a la cárcel”; Legislativo prevé que el martes 16 de abril empezará la fase de entrevistas a los aspirantes al Órgano Judicial y al TCP; y conflicto Irán vs Israel puede incrementar el pago que realiza Bolivia por las importaciones de combustible. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

eju.tv

Boris Bueno Camacho

– Evo sobre el caso Terrorismo: “que me citen, no me voy a presentar; que me metan a la cárcel”

El expresidente Evo Morales anunció el domingo que no se presentará ante las autoridades que lo convoquen por el caso de terrorismo en Santa Cruz y aseguró que preferiría ir a la cárcel antes que responder por las presuntas ejecuciones extrajudiciales contra tres ciudadanos extranjeros durante su gobierno en el hotel Las Américas en abril de 2009. Morales afirmó haber defendido la integridad del territorio nacional frente a planes de separatismo de la llamada “media luna”, compuesta por gobernadores opositores de Santa Cruz, Beni y Pando a quienes acusó de haber diseñado un plan para dividir el país con la ayuda de mercenarios extranjeros.

– Procurador dice que la semana que viene es crucial para Bolivia por el asalto al hotel Las Américas; CIDH decidirá si pasa el caso a la Corte

El procurador general del Estado, César Siles, afirmó que la próxima semana es crucial para el Estado boliviano, puesto que la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) responderá si acepta el informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones en la denuncia del asalto al hotel Las Américas, o si decide pasar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH). “En cuanto a lo económico les hemos dicho claramente a la CIDH que ellos nos digan más o menos con qué monto empezamos a tratar, porque lo que ellos nos piden son (montos) irracionales”, dijo Siles.

– Legislativo prevé que el martes 16 de abril empezará la fase de entrevistas a los aspirantes al Órgano Judicial y al TCP

Las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa prevén empezar el martes 16 de abril con la fase de entrevistas a los aspirantes al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), informó este domingo el diputado Jerges Mercado. “Mañana (lunes) vamos a ver la metodología precisa y creo que a partir del martes (16), o miércoles (17) vienen los postulantes a dar sus exámenes”, indicó. Ambas comisiones legislativas concluyen esta jornada con la primera fase de evaluación de méritos de los aspirantes a ser candidatos en las elecciones judiciales.

– Prada atribuye a Morales una disputa del poder a través de la electoralización del MAS

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, lanzó duras críticas al expresidente y jefe nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, y dijo que en ese partido no existe una pugna de poder, sino electoral por parte del líder cocalero. Defendió al presidente Luis Arce, quien aún no emitió alguna posición respecto de su candidatura o no a las elecciones presidenciales de 2025. “Hay personas que han empezado a decir que es una lucha de poder entre masistas. Nuestro presidente no ha estado en disputa de poder; él ha pedido que no se electoralice el país”, dijo en una entrevista con Bolivia Tv.

– Procuraduría da por hecho que Arturo Murillo será extraditado por EE. UU. en febrero del 2026

Tras conocerse que Arturo Murillo fue sentenciado en EEUU a pagar 6,2 millones de dólares a Bolivia por la compra de gases con sobreprecio, este domingo el procurador César Siles señaló que se da por descontado que su extradición tendrá luz verde una vez concluya su condena en febrero del 2026. Siles señaló que la solicitud para que Estados Unidos extradite a Murillo a Bolivia se inició en 2022 y desde ese entonces se ha llevado adelante el proceso para cumplir con todos los requisitos que establece el Tratado de Extradición.

– ¿Hay un segundo sospechoso en el caso Odalys? La Policía revela nuevas evidencias e hipótesis

“En las próximas horas les daremos mayores detalles”. Así, el comandante de la Policía, el general Álvaro Álvarez, cerró una improvisada rueda de prensa la mañana este domingo sobre el caso de la desaparición de Odalys Vaquiata. Aunque, la búsqueda no se ha detenido en los Yungas, los investigadores analizan en mesa otras hipótesis ante las luces de los nuevos indicios hallados en las horas precedentes. La mujer de 28 desapareció el 30 de marzo, hace más de dos semanas. “Hemos abarcado más de 10 kilómetros incesantemente en la búsqueda y una profundidad de más de un kilómetro y medio, hacia abajo, en la profundidad. dijo Álvarez.

– Arce anuncia para Tarija una inversión mayor a Bs 1.200 millones en 2024

El presidente Luis Arce informó este domingo que este 2024 su administración destinará más de Bs 1.260 millones para obras y fortalecimiento del sector productivo de esa región. “Solamente para la presente gestión, tenemos programado más de Bs 1.260 millones”, dijo el mandatario en la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Departamental en conmemoración de los 207 años de la Batalla de la Tablada. “Son cerca de 230 proyectos de inversión pública en beneficio de todos los municipios del departamento, por los que inyectamos recursos a la región”, detalló el mandatario.

– Conflicto Irán vs Israel puede incrementar el pago que realiza Bolivia por las importaciones de combustible

Debido al conflicto bélico entre Irán e Israel que estalló el sábado, este domingo, el analista Gustavo Pedraza advirtió que esto puede afectar el precio del petróleo y con ello los gastos de Bolivia por la importación de combustibles. “Solo de este hecho puede tener, digamos, repercusión en el precio del petróleo, por ejemplo. Normalmente, eso sucede cuando las guerras se dan en esta parte de la geografía mundial”, señaló Pedraza. Irán está entre los tres países con mayores reservas de petróleo en el mundo y ahora con el conflicto bélico puede afectar el precio del petróleo y con ello Bolivia deberá pagar más por el precio de los combustibles que importa.

– Montenegro: Hay un sesgo entre lo que el Banco Mundial proyecta y lo que realmente ocurre en Bolivia

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aseguró que existe un sesgo entre lo que el Banco Mundial proyecta y lo que realmente ocurre en Bolivia, que pese a un contexto internacional adverso, mantiene un crecimiento sostenido y con bajos niveles de inflación. “El Banco Mundial siempre ha subestimado nuestro crecimiento, pero lo evidente es que la economía nacional, como lo hemos advertido, está entre las mejores economías de la región”, aseguró. Afirmó que el organismo internacional pronosticó para el 2023 un crecimiento económico de 2,7% y más tarde 1,9% para Bolivia, sin embargo, la cifra final sobrepasó el 3%.

– Sector pesquero exige suspender la minería ilegal en 9 ríos por la contaminación del mercurio

Once asociaciones de pescadores y comerciantes de pescado del municipio de Rurrenabaque, San Buenaventura y comunidades indígenas resolvieron en una reunión exigir que se suspenda la actividad minera ilegal en los ríos: Beni, Tuichi, Quiquibey, Quendeque, Kaka Tuichi, Quiquibey, Quendeque, Kaka, Tequeje Tarene, Enapurera y Undumo, por la contaminación causada por el uso de mercurio. En su pronunciamiento pidieron “Suspender toda actividad minera que se realiza de manera ilegal donde exista esta actividad ilegal de acuerdo con lo establecido mediante la resolución de acción popular N° 05/2023.