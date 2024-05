Alanoca a Del Castillo: “Así debería buscar a Marset y no perseguir a gente inocente”

La concejala de El Alto rechazó la postura del Ministro de Gobierno que la relacionó con ‘grupos de choque’ destinados a perturbar el desarrollo del congreso ‘arcista’ que concluye hoy en El Alto

Wilma Alanoca, concejal en El Alto y ex ministra de Evo Morales, rechazó las acusaciones del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, quien la vínculó con “grupos de choque” para alterar la normalidad del congreso de la facción ‘arcista’ del MAS.

Es más, Alanoca acusó a Del Castillo de montar con policías de Inteligencia operativos para perseguirla y tomarle fotos con el fin de amedrentarla e intimidarla.

“Seguiré reclamando por nuestros derechos. Y si eso significa que usted me acuse sin fundamento, denigre mi dignidad de mujer, pues apréseme, yo lo voy a esperar, porque no es la primera vez que usted me manda a vigilar, y no tengo miedo. Lo que usted hace no sirve. ¡Así debería dedicarse usted a buscar al narcotraficante (Sebastián) Marset!”, dijo la concejal alteña.

La alusión de la legisladora alteña tiene que ver con la fuga de Marset, quien tenía un sello rojo por parte de la Interpol. Este ciudadano uruguayo estaba radicado en Santa Cruz desde 2021, con identidades proporcionadas por autoridades bolivianas por temas de narcotráfico

¿Qué sucedió el día de la inauguración del congreso?

El día de la inauguración del congreso ‘arcista’, Del Castillo dijo que la Policía aprehendió a tres personas que presuntamente agredieron a una mujer de pollera en la concentración política.

Informó que en el celular de esas personas se encontró chats con exautoridades del bando ‘evista’, entre ellas los exministros Ramón Quintana y Alanoca, así como el ex candidato a la Alcaldía paceña César Dockweiler, a quienes acusó de formar grupos de choque para generar acciones violentas.

“Juan Ramón Quintana les habla y les pide que ‘se preparen para la gran batalla’, quiere decir que este grupo de personas estaba liderizado por el señor Juan Ramón Quintana. También existe conversaciones con César Dockweiler y Wilma Alanoca”, precisó Del Castillo.

