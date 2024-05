Aprehenden a una empresaria por el caso piscinas de YLB y amplían la investigación

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Una de las piscinas de evapración inconclusas. Foto: FGE

Aprehenden a la representante de la empresa Gerimex SRL, implicada en el caso piscinas de YLB; Senado conmina a Choquehuanca para que convoque a sesión en un plazo máximo de 48 horas; y "El dólar está a Bs 9": Dirigente de gremiales dice que ya no aceptan moneda nacional en fronteras.

eju.tv

Boris Bueno Camacho

– Aprehenden a la representante de la empresa Gerimex SRL, implicada en el caso piscinas de YLB

La representante de la empresa Gerimex SRL, Paula G. R. fue aprehendida en las últimas horas luego acudir a la Fiscalía tras estar implicada por irregularidades en piscinas industriales de evaporación de Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB). Con la aprehensión de la mujer, ya suman seis las personas procesadas dentro del caso que fue denunciado por la estatal junto con la Procuraduría General del Estado el pasado 18 de abril. Paula G. R. fue involucrada en las irregularidades encontrados en el espesor de 18 piscinas industriales de evaporación del complejo ya que su empresa fue la encargada de su instalación, de acuerdo con los indicios.

Amplían la investigación contra al menos otras dos personas por el caso piscinas de YLB

Al menos otras dos personas fueron incluidas en la investigación por las irregularidades en 18 piscinas industriales de evaporación de Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB), informó el fiscal departamental de La Paz, William Alave. No precisó los nombres ni tampoco los cargos que ocupaban, sin embargo, adelantó que se informará sobre esa situación a la autoridad jurisdiccional a través de un memorial. Durante estos días, Alave informó que la investigación de la Fiscalía continúa con una serie de allanamientos efectuados en la sede de gobierno, así como en los departamentos de Oruro y Santa Cruz.

– Senado conmina a Choquehuanca para que convoque a sesión en un plazo máximo de 48 horas

La Cámara de Senadores aprobó este martes una Resolución Camaral en la que conmina al presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, a convocar a sesión del pleno en un plazo máximo de 48 horas, para definir el proceso de preselección de las autoridades del órgano judicial. “Hemos logrado aprobar una resolución que conmina al presidente nato de la Asamblea Legislativa para que en 48 horas pueda llamar y convocar al pleno de la Asamblea”, indicó el legislador Miguel Rejas. Dijo que, si bien van a participar de la reunión de mañana, pero con esta resolución, conminando de que Choquehuanca pueda convocar, ya que “está en sus manos”.

– Senado rechaza ‘ley corta’ para reactivar las elecciones judiciales

Después de un cuarto intermedio de más de dos horas en la sesión de la Cámara de Senadores, finalmente, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, determinó la remisión de la propuesta de ‘ley corta’, a la Comisión de Constitución para su tratamiento. “No existiendo mayoría queda rechazada la dispensación de la observancia del reglamento”, señaló Rodríguez. La propuesta, había sido presentada por representantes del MAS, CC y Creemos, que buscaron impulsar una ley corta para dar continuidad a las elecciones judiciales y extender los plazos entre 30 a 40 días.

– Arce responde: “Nos ponen piedras, zancadillas, pero no caemos y seguimos avanzando”

El presidente Luis Arce justificó los créditos externos que solicitó el Gobierno y afirmó que están dirigidos a ejecutar obras de desarrollo productivo. El jefe de Estado aseguró que buscan “ponerle piedras, zancadillas”, pero que su gestión “sigue avanzando”. “Pese a todo, nos ponen piedras, zancadillas, todo nos ponen, hermanos, pero no nos caemos y seguimos avanzando, porque tenemos un horizonte que es trabajar por el pueblo boliviano”, aseguró el primer mandatario durante el acto. Arce realizó tal declaración durante la inauguración del sistema de microriego tecnificado Yotalilla Jatún Mayu, este miércoles en el municipio chuquisaqueño de Yotala.

– Conflicto en el MAS: Richter dice ‘no queda más remedio que dialogar’ o la sigla puede extinguirse

Cuando persiste la incertidumbre sobre si “evistas” o “arcistas” se quedarán con el control del MAS-IPSP, el vocero presidencial Jorge Richter abogó por un diálogo entre las partes, con madurez y sin condicionamientos, porque de lo contrario corre riesgo la sigla. “Hoy en día unos tienen una parte importante: organizaciones sociales, las fundadoras. Y otros tienen la representación legal acreditada ante el Tribunal Supremo Electoral. Si uno tiene algo y el otro tiene la otra parte que complementa, pues no queda más remedio que dialogar”, dijo Richter. “El MAS tiene que saber que camina hacia un riesgo de extinción de su sigla, de su de su estructura política partidaria acreditada”, dijo.

– Ejecutoriada la sentencia de Áñez en diciembre, abogado indica que tiene seis meses para denuncia internacional

El abogado Luis Guillen, defensa de Jeanine Áñez, informó este miércoles que tiene seis meses para presentar una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de ser ejecutoriada en diciembre de 2023 la sentencia contra la exmandataria en el caso golpe de Estado II. “El recurso de casación fue resuelto en diciembre y ante esta situación, lo único que nos queda es acudir a la justicia internacional y para eso estamos presentando ante la CIDH una demanda internacional”, dijo el jurista. Áñez fue condenada a 10 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

– Diputado ‘evista’ lleva a Santa Cruz su denuncia penal contra el hijo del presidente

El diputado “evista” Héctor Arce ha presentado este miércoles en Santa Cruz la denuncia penal contra Rafael Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de influencias. El caso había sido presentado en abril ante la fiscalía general de Sucre y luego fue derivado a La Paz, pero el parlamentario dijo que le “gambetearon” para dar por no presentada la denuncia. Ahora optó por entregar la denuncia ante la Fiscalía de Santa Cruz. Según el diputado, el hijo del mandatario compró a sus 25 años el predio “Adán y Eva” de 2.187 hectáreas en el departamento de Santa Cruz, cuyo valor es de más de 5 millones de dólares.

– “El dólar está a Bs 9”: Dirigente de gremiales dice que ya no aceptan moneda nacional en fronteras

La secretaria general de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Mercedes Quisberth, afirmó que, por la escasez de dólares, la moneda nacional se devaluó y en las fronteras ya no quieren recibir el peso boliviano. “La situación económica del país se está yendo al piso, estamos a un paso de llegar a lo que era Argentina. Nuestra moneda ya no tiene valor en las fronteras, no nos quieren recibir nuestro peso boliviano. Muchos países dicen que Bolivia está quebrada y eso nos preocupa”, lamentó Quisberth. La dirigente pidió al presidente del Estado, Luis Arce, dejar de lado el falso discurso de su Gobierno sobre la supuesta existencia regular de dólares en el mercado nacional.

– Transportistas cruceños piden solución al advertir falta de diésel en surtidores

Después de que en las últimas horas se detectaran filas en diferentes surtidores cruceños, el máximo dirigente del transporte pesado cruceño, Juan Yujra, denunció que existen fallas en el abastecimiento de diésel, situación que preocupa al sector. Yujra sostuvo que los afiliados a su organización deben peregrinar en busca de diésel y sostuvo que no pueden trabajar, ya que deben ocupar el tiempo de sus labores para ir a hacer fila a los surtidores. Según el ejecutivo, hay un menor flujo en los camiones que internan combustible al país y sostuvo que esto implica a que no se tenga suficiente diésel para el sector.