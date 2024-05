Daniel Erikson, director del Consejo de Seguridad del Hemisferio Occidental: «La ventaja de EEUU sobre China es que somos un socio democrático»

El también asesor especial del presidente Joe Biden, participó en Novena Conferencia de Seguridad Hemisférica, celebrada en la Universidad Internacional de Florida expresó su preocupación por el deterioro de las instituciones en países como Cuba, Venezuela y Nicaragua

Durante la Novena Conferencia de Seguridad Hemisférica, celebrada en la Universidad Internacional de Florida, Daniel Erikson, director del Consejo de Seguridad Nacional para Asuntos del Hemisferio Occidental, esbozó la visión del presidente de EEUU, Joe Biden hacia la región, destacando la búsqueda de un hemisferio seguro, democrático y próspero.

“El presidente Biden busca una visión para tener un hemisferio que sea demócrata, rico, próspero, que sea para la clase media, que sea seguro. Esta es la visión que él nos trae a esta región”, aseguró Erikson durante su intervención, destacando la importancia de la Alianza de América para la Prosperidad Económica (EPEP), que representa más del 90% del PIB regional y que busca fortalecer los lazos económicos y la competitividad.

“Esta alianza es fundamental para promover el crecimiento económico y construir una clase media robusta en la región”, señaló Erikson, subrayando la importancia de estas iniciativas para contrarrestar la influencia de actores externos como China.

“La ventaja de Estados Unidos sobre la estrategia China es que nosotros somos un socio democrático”, puntualizó

Durante la conferencia, que tuvo lugar en Miami, y que contó con la moderación de Brian Fonseca, director del Instituto Jack D. Gordon para la Política Pública, y que congregó a expertos y funcionarios para discutir el futuro de la seguridad en América Latina y el Caribe, Erikson afirmó que “en el presidente Biden tenemos un líder con una vasta experiencia en América Latina y el Caribe, más que su predecesor, lo que representa una ventaja significativa”.

“Esta administración realmente cree que nosotros estamos en un punto de inflexión estratégico con respecto al futuro de América Latina y el Caribe y relaciones con los Estados Unidos y el hemisferio occidental”, dijo Erikson.

El director del Consejo de Seguridad Nacional para Asuntos del Hemisferio Occidental resaltó el interés continuo de Biden por la región, reminiscencia de su rol durante la administración de Obama, enfatizando el compromiso de Estados Unidos con una diplomacia activa y la participación con socios locales.

Una de las iniciativas clave mencionadas por Erikson fue la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, resultado de una reunión ministerial en Guatemala que congregó a más de 20 países. Este encuentro sirvió para discutir estrategias colectivas frente a los desafíos migratorios, poniendo especial atención a la situación en Venezuela, donde más de 7 millones de personas han emigrado.

“Una de las fuentes principales de migración en América Latina y el Caribe en este momento es la situación en Venezuela, con más de 7 millones de venezolanos que se retiraron de ese país en los últimos años”, destacó

Adicionalmente, la conferencia abordó la necesidad de reforzar las instituciones democráticas y económicas. Bajo la premisa de que “las democracias tienen que ejecutar y cumplir”, Erikson resaltó el enfoque de Estados Unidos en la construcción de capacidad institucional y el apoyo a las naciones para superar desafíos políticos y económicos. La pandemia de COVID-19 fue mencionada como un catalizador de problemas preexistentes, exacerbando dificultades en salud pública, educación y economía.

“Los Estados Unidos al ser un socio democrático, un aliado democrático, esto constituye una ventaja democrática y estratégica que tenemos sobre China”, resaltó Erikson en su alocución.

La posición estratégica de Estados Unidos como modelo de democracia frente a la influencia de países como China y Rusia también fue tema de discusión. “Los países de la región valoran la apertura de Estados Unidos a la ley y el orden”, afirmó Erikson. Sin embargo, admitió que existen limitaciones en la asistencia que pueden brindar a países de altos ingresos, un aspecto a reconsiderar para tener un impacto más significativo en proyectos de infraestructura.

A propósito del respaldo de algunos países centroamericanos al régimen chino, el director del Consejo de Seguridad destacó:

“Sabemos que hay varios países en América Central que han cambiado su reconocimiento diplomático de Taiwán a China en los últimos años, y esto abrió la puerta para aumentar la cantidad de proyectos de China”.

La influencia creciente de China en América Central, particularmente a través de la inversión en infraestructura y el cambio de reconocimiento diplomático de Taiwán a China, fue reconocida como un desafío a la influencia estadounidense en la región.

La Novena Conferencia de Seguridad Hemisférica ha sido un foro crucial para trazar el curso de la política estadounidense en América Latina y el Caribe, resaltando la importancia de la cooperación regional y el compromiso con la democracia y el desarrollo económico como pilares de la estrategia de Estados Unidos hacia el hemisferio.

En conversación con la general Laura Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Erikson, expresó su preocupación por el conflicto con naciones como Cuba, Venezuela y Nicaragua, destacando las diferencias en enfoque y la prevalencia de sanciones como método para fomentar cambios democráticos.

Esta fue la primera sesión de la Conferencia de Seguridad Hemisférica (HSC) que se celebra en Miami, el jueves 9 y el viernes 10 de mayo, en Florida International University (FIU).

El encuentro, que contó con la Fundación Taeda como coorganizadora, aborda temas críticos de seguridad en América Latina y el Caribe, entre ellos los desafíos de la seguridad económica, la ciberseguridad, el crimen organizado, la minería estratégica, las tecnologías emergentes y la influencia de actores extrahemisféricos.

También participarán en este foro el general Tim Ray, USAF (Ret.); Daniel Hadad, CEO y fundador de Infobae; el almirante Craig Faller, excomandante del Comando Sur de Estados Unidos, y Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica. La mesa de Richardson y Erikson siguió a la presentación de la HSC que realizaron Mario Montoto, presidente de Taeda; Kenneth Jessell, presidente de FIU, y Leland Lazarus, subdirector del instituto organizador.

En su carrera distinguida, Erikson fue responsable de la política de defensa y seguridad de Estados Unidos para la región de treinta y cuatro naciones que abarca Canadá, México, América Central, el Caribe y Sudamérica, desde la Oficina del Secretario de Defensa.

Ex asesor del Departamento de Estado para Asuntos del Congreso e Inter-Gubernamentales, autor del libro The Cuba Wars: Fidel Castro, the United States, and the Next Revolution y miembro de distintos think tanks en el sector privado, este experto de Políticas Públicas (Harvard Kennedy School)

Luego de la mesa de apertura, de Richardson, Erickson y Fonseca, participaron durante el resto de la jornada del jueves 9 el presidente de Paraguay, Santiago Peña, de modo virtual; el general Tim Ray, sobre políticas de seguridad, y los expertos en temas de economía y seguridad Óscar Rocha, FEMSA; de Nick Schumann, de HSBC; María Lourdes Teran, del Council of the Americas, y Patrick Antoine, de CARICOM. El primer día concluirá con un análisis sobre la internacionalización de organizaciones criminales, con participaciones de Vanda Felbab-Brown del Brookings Institution y María Paula Romo, ex ministra de Gobierno de Ecuador, entre otros.

El viernes se enfocará en temas estratégicos con el CEO de Infobae, quien abordará las dinámicas mediáticas y su impacto en la seguridad; expertos en ciberseguridad como Randy Pestana y Monica M. Ruiz de Microsoft, y en tecnologías emergentes como Michael McGee y Alexandre Muyl. El evento también cubrirá la minería estratégica y la energía, con figuras como Raul Jungmann y Ali Rahman. Finalmente, se evaluará el rol de actores extrahemisféricos en la región, con Margaret Myers del Inter-American Dialogue y otros especialistas, antes del cierre a cargo del decano de la Steven Green for International and Public Affairs de FIU, Shlomi Dinar.

