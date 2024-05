Diputado arcista afirma que el “peor enemigo” de la justicia es el ministro Iván Lima y pide su destitución

Solicita a las instituciones, sectores sociales y a la población en general, a manifestarse por el actuar de la autoridad de Estado.

eju.tv / Video: Kawsachun Coca

Lidia Mamani / La Paz

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala arcista, Froilán Mamani, afirmó este jueves que el “peor enemigo” de la justicia y de la Asamblea Legislativa es el ministro de Justicia, Iván Lima, por tener “atados de manos” al parlamento. En ese marco, le pide al presidente Luis Arce destituirlo del cargo y solicita a la población en general a que se pronuncie.

“Lamentablemente la Asamblea Legislativa no podrá avanzar con el trabajo y tenemos que ser claros con el tema de los plazos, no alcanzamos, pero con todo el accionar que tiene el señor Lima (ministro de Justicia) ha hecho que este proceso preselectivo fracase. Hemos sido claros, el peor enemigo del país, de la justicia, el enemigo de la Asamblea Legislativa (es) el señor Iván Lima ”, enfatizó el legislador.

Dijo que actualmente en la Cámara de Diputados están en sesión en la que se tiene que aprobar varios proyectos, entre ellos un crédito que va a beneficiar directamente al departamento de Chuquisaca, pero lamentablemente no se lo podrá hacer, porque ya se generó resentimiento en los legisladores, porque la Asamblea Legislativa ha sido coartada en sus atribuciones y competencias constitucionales.

“Por esa misma situación, a partir de la fecha no se aprobarán los proyectos de ley en temas financieros. Pedimos la renuncia del ministro Lima, este señor tiene que abandonar o que directamente el presidente (Luis Arce) lo destituya, no es posible que un señor siendo ministro de Justicia perjudique los intereses del país. La Asamblea legislativa no puede interpelar a los ministros, no han quitado esa atribución de fiscalizar”, demandó Mamani, quien anticipó que ya no aprobará ningún proyecto de ley referido a financiamientos.

Pidió que las instituciones, las organizaciones, los sectores sociales y la población en general, se pronuncien debido a que no se puede seguir con un “enemigo” que deja de manos atadas al parlamento.

La declaración del diputado arcista se da luego que el martes pasado la Sala Constitucional Primera de Cobija, en Pando, dio curso a una acción popular presentada por la abogada Yeny Dury Bautista y dejó sin efecto los obrados del proceso de preselección de postulantes para las elecciones judiciales.