Diputado Urquidi denuncia amedrentamiento de empresa china contra proceso de fiscalización

El diputado expresó que no se retractará y seguirá hasta las últimas instancias.

El diputado Enrique Urquidi denunció amedrentamiento de la empresa china Norinco, luego que se interpusiera un proceso de fiscalización por la adjudicación de venta de vehículos destinados a la Policía Boliviana. Dicha empresa habría enviado una carta al diputado pidiendo la retractación pública ante amenaza de seguir acciones legales en su contra.

A lo que Urquidi respondió: «No me voy a retractar ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana, La empresa china Norinco tiene serios antecedentes no solamente en el país sino en otros países de la región que merecen una investigación, lo que yo he hecho y voy a seguir haciendo es ejercer la fiscalización y voy a seguir hasta las últimas instancias».

Esto a raíz de que el Ministerio de Gobierno habría aprobado la resolución administrativa 012024 de fecha 22 de marzo de 2024, con la cual se adjudicaba a la empresa estatal China North Industries Corporation (Norinco), la compra de 12 vehículos especializados para la Policía Boliviana.

«Esta voz de alarma que lance a la opinión pública tenía que ver fundamentalmente con los antecedentes que tiene esta empresa china en el país, sino en otros países con Uruguay, Colombia y Argentina», indicó Urquidi al mencionar que dicha empresa tiene un proceso penal en el país a los representantes de esta empresa por la compra de maquinaria por un valor de $us 40 millones que serían destinados al Ejército.

Ante esta situación, los diputados Urquidi y Alejandro Reyes habrían presentado una petición de informe escrito al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, a efectos de recibir la información respecto al proceso de adjudicación a la empresa china en cuestión.