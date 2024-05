El dirigente campesino Grover García fue elegido presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el congreso ordinario realizado el 3, 4 y 5 en El Alto. El encuentro fue convocado por el Pacto de Unidad, que respalda al presidente Luis Arce.

García suplirá al expresidente Evo Morales en la dirección partidaria, luego 25 años de liderazgo partidario, en caso de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convalide las resoluciones emanadas del congreso.

Desahuciado por ala evista del MAS, el dirigente está seguro de que el Órgano Electoral validará su elección.

“Usted ha sido elegido presidente del MAS, no es poca cosa, si es que las autoridades del Tribunal Electoral validan el congreso y su elección porque usted va a reemplazar a Evo Morales”, comentó al inicio de la entrevista el periodista de La Razón Radio Rubén Atahuichi.

—¿Quién es Grover García?

—Mi persona nació en Tiraque, soy de una comunidad que se llama Comercocha. Estudié en la escuela en Tiraque. Colegio, (hice) en la ciudad de Cochabamba y la universidad (la cursé) en la San Simón.

Fui alcalde en Tiraque de 2010 a 2015. Fui dirigente del MAS en Cochabamba de 2015 a 2017 y (después) de 2017 a 2019 fui presidente del MAS (Cochabamba). Estuve dos gestiones porque el pueblo me reeligió.

Hemos dirigido de forma política a nuestro departamento esos años. También hemos acompañado el trabajo que ha realizado el expresidente Evo Morales, coadyuvando en todas las instancias, y ahora me encuentro (como presidente) por decisión de las bases de los nueve departamentos y el Pacto de Unidad.

El Pacto de Unidad está compuesto por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Bartolinas e Interculturales.

—¿Cuándo conoció a Evo Morales?

Básicamente de frente, y más de cerca, en 2010, 2008 a 2009.

—¿Cómo fue su relación con el entonces presidente?

Hemos visto un presidente que estaba (conectado) a la realidad del pueblo boliviano, que ha despertado mentes y que ha defendido (al país), pero al final de su gestión se perdió en el camino. Seguramente, el pueblo sabe.

—¿Cuándo fue la última vez que lo vio?

—En 2021, en el mes de marzo, personalmente.

—¿Tuvo algún entredicho con Morales o cómo entiende su situación actual respecto del MAS?

—Yo entiendo que los dueños del MAS son los movimientos sociales. El conductor era el expresidente Evo, pero el MAS, a la fecha, fue bajando su imagen por varios motivos; por eso se llevó adelante el congreso.

—Se dice que usted es funcionario del Estado, ¿en qué repartición trabaja si es así?

—Mire, todo ciudadano tiene derecho al trabajo porque ahorita el expresidente Evo percibe un salario de un senador siendo dirigente. El Andrónico (Rodríguez) es dirigente y percibe un salario. Es un derecho. Yo, evidentemente, estuve trabajando.

—¿Dónde trabajaba?

—Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

—¿Qué función cumplía?

—Director de IPD-PACU (Institución Pública Desconcentrada de Pesca y Acuicultura).

—¿Entonces dejó de ser funcionario y ahora se dedica solamente a la dirigencia?

—Mire un poquito podríamos agilizar (la entrevista), ‘por fa’.

—¿Qué piensa de la situación del MAS? Hay una división tan profunda que no permite consensos, por eso es que llegaron a dos congresos divididos.

—El décimo congreso realizado en El Alto es legítimo porque los dueños convocaron y eso quiere decir que hay que buscar la unidad de todos los militantes, simpatizantes, y darle la tranquilidad al pueblo boliviano.

—Si bien el cabildo de El Alto dio la pauta de que Luis Arce debería ser candidato, ¿este congreso planteó esa idea y su dirigencia va a proponer que Luis Arce vaya a la reelección?

—El fin del congreso no era para elegir candidatos, era para refundar y reconducir el instrumento y elegir el directorio para que esa refundación pueda proceder y que en los simpatizantes exista unidad. Todo eso se ha dado; evidentemente, hay que seguir uniendo. Salieron resoluciones también para modificar el estatuto y reglamento porque ese estatuto no está a la realidad y a la necesidad de las nuevas generaciones. No da oportunidad.

—Hay dos artículos polémicos del estatuto, el 6 sobre el liderazgo nato de Evo Morales y el artículo 64, de años de militancia. ¿Van a ser modificados estos artículos?

—Mire, las organizaciones y el pueblo han decido modificar; seguro que en un congreso se va a debatir qué artículos son buenos y cuáles son contrarios a la población o a la militancia.

—En su criterio, ¿qué hay que modificar del estatuto vigente desde septiembre de 2021?

—Un ejemplo, mire, el tiempo está corto, no sé si me entendió. Los 10 años de militancia son, pues, querer concentrar un poder del MAS-IPSP a unas cuantas personas, porque con 10 años las nuevas generaciones no tienen oportunidad.

—Ahora, políticamente hablando, ¿esta dirección nacional del MAS va a promover la candidatura de Luis Arce?

—Eso lo van a decidir, cuando llegue el momento, las organizaciones sociales, porque todos los simpatizantes pueden solicitar no solo a Luis Arce, sino a los que estén dispuestos, a ser candidatos.

—¿Incluso Evo Morales?

—Si las personas cumplen los requisitos, según la Constitución y el TSE, todos tienen derecho a ser candidatos. Hombre o mujer.

—En su criterio, ¿Morales cumple los requisitos?

—Entiendo y escucho la información de que el expresidente Evo Morales no está habilitado.

—Entiendo que el congreso de El Alto tiene que vencer consideraciones jurídicas, técnicas y legales de parte del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), ¿qué argumentos legales pueden expresar que su elección fue legal y legítima?

—Para nosotros, fue legítimo y legal porque participó el Tribunal Electoral y, obviamente, tiene etapas a cumplir. Estamos en la etapa en la que existe toda la documentación y, posteriormente, sacará su informe. Debemos respetar como corresponde.

—¿Ha cumplido la dirección del MAS de su sector con el requisito de 10 años de militancia?

—Nosotros vamos a presentar la documentación. Todos los que entran a participar saben los requisitos, entiendo en esa etapa estamos

—¿En la elección no se ha cotejado ese requisito en cada uno de los miembros?

—Se ha cotejado, pero tú sabes que están preparando las comisiones sus informes. En su momento se entregará la información.

—¿Desde cuándo es militante del MAS?

—Mi militancia es de 2014.

—Y, ¿desde cuándo está registrado en el padrón como militante?

—Mi primera inscripción ha sido en 2014, mi segunda inscripción en 2018.

—Luego de la promulgación de la Ley 1096, de Organizaciones Políticas, se ha exigido a los partidos actualizar su registro de militantes. ¿Usted ha actualizado su registro? ¿En qué año?

—2018. ‘Por fa’, como le pedí, estoy retrasado. Me dijo un tiempo adecuado nomás.

—¿Qué pasa si el TSE, sabiendo que fue obligado a supervisar el congreso, establece que usted no tiene condiciones para asumir la presidencia? ¿Hay una medida de previsión?

—Nosotros vamos a cumplir los requisitos exigidos; entonces, la facultad del TSE es revisar y dar su informe.

—¿Usted ha presentado la notificación al TSE sobre las resoluciones del congreso?

—Eso, la comisión presentará la documentación.

—¿Cuándo la van a presentar?

—Hoy (jueves) tenemos una reunión y vamos a definir en qué momento presentar.

—¿No cree usted que se están rezagando? ¿Hay plazos? ¿Les dijo el TSE hasta cuando pueden presentar?

—Hay plazo de siete días. Entiendo que usted también ha debido escuchar en la información.

—Por eso acudo a usted como primera fuente.

A pesar de que, en tres ocasiones, el TSE observó la solicitud de congreso del MAS arcista debido al incumplimiento del artículo 13 del estatuto orgánico, el Pacto de Unidad persistió en la convocatoria.

A un día del inicio del congreso, el 2 de mayo, la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia de La Paz instruyó al TSE supervisar provisionalmente el encuentro.

El TSE encargó la tarea al Sifde, que hasta el domingo deberá emitir su informe del caso. Hasta el miércoles de la semana siguiente, el TSE deberá asumir una posición institucional.

Sin embargo, el electo presidente del MAS arcista defendió como “legal y legítimo” el congreso de El Alto, puesto que, según dijo, “los dueños de ese instrumento convocaron” al encuentro nacional.