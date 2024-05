Pese a último rechazo del TSE, arcistas ratifican congreso para elegir a la directiva del MAS

El dirigente arcista Milán Berna (centro) en una fotografía de archivo. Foto: ABI

Pese al último rechazo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de supervisión, el ala arcista del MAS ratificó para este viernes 3 de mayo el inicio de su X congreso, en El Alto, con el objetivo de elegir a su dirigencia nacional que regirá en los próximos dos años.

La posición fue expresada por Milán Berna, dirigente campesino e integrante de la Comisión Política del Pacto de Unidad arcista, quien informó que delegaciones del interior del país ya se trasladan a El Alto, donde mañana se inaugurará el congreso, pese a la negativa del TSE a supervisar el encuentro y a la oposición del ala evista.

Berna indicó que se ratificó el X congreso pese a que el TSE definió el martes de esta semana rechazar la supervisión, por considerar que no fueron subsanadas sus observaciones. Entre los cuestionamientos del Órgano Electoral se encontraban elementos como que la reunión no fue convocada con la debida anticipación exigida por el estatuto interno, porque la solicitud no fue entregada por los delegados inscritos ante esa instancia y por la falta de firmas de la dirección nacional de ese frente político, entre otros.

El dirigente arcista cuestionó la decisión del TSE con el argumento de que esa institución debía fomentar y dar curso a la democracia interna de las organizaciones políticas. No descartó la posibilidad de acudir a instancias nacionales e internacionales para hacer conocer esta protesta, aunque no precisó a cuáles.

Por otra parte, anunció que la inauguración del X congreso del MAS será abierta para toda la gente y se realizará en las afueras del polideportivo “Héroes de Octubre” de El Alto y en parte de la avenida Juan Pablo II. Indicó que se prevé la participación de más de 6.000 delegados de todo el país, que son representantes de diversas organizaciones sociales.

Acotó que el sábado y domingo la reunión será cerrada, de forma exclusiva para dirigentes que tengan las respectivas credenciales. El último día, adelantó, se dará a conocer las determinaciones que se asuman.

Uno de los objetivos del congreso es la elección de la directiva nacional del MAS, que tendrá vigencia por dos años, resaltó el dirigente. En este caso se reemplazaría al presidente de ese frente político, Evo Morales, quien habría cumplido su gestión en 2016.

Berna añadió que el otro objetivo es establecer el “lineamiento político” del MAS, frente a la división interna que hay con el ala evista.

Reportes periodísticos reflejaron el traslado de militantes del MAS con rumbo a El Alto, para participar del congreso. No obstante, dirigentes vecinales y gremiales alteños no descartaron la posibilidad de iniciar un bloqueo de caminos para impedir esta llegada, en protesta por la falta de atención en obras por parte del Órgano Ejecutivo.

