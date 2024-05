¿Qué hizo Gabriela Zapata? 8 años de litigio, dos juicios y una condena

La exnovia de Evo Morales estuvo cerca del poder hasta que estalló el escándalo en 2016. Estos son los hitos más importantes de este caso

Mauricio Quiroz Terán.

Fuente: El Deber

Han transcurrido ocho años desde que Gabriela Zapata fue denunciada por suplantar la identidad de un niño para presentarlo como el supuesto hijo de Evo Morales. En este tiempo fue sentenciada a 10 años de prisión, pero fue liberada en 2021, el mismo día que su exnovio llegaba a La Paz liderando una marcha de respaldo al gobierno del MAS.

Zapata fue absuelta este martes 30 de abril, tras cumplirse un periodo de audiencias judiciales que se extendieron por casi seis meses. La mujer optó por no opinar “por el momento” sobre Evo Morales, pero aseguró que el proceso fue motivado para “esconder” la derrota” del referéndum del 21 de febrero de 2016.

Morales buscó con esa consulta una modificación parcial de la Constitución para poder respostularse a la presidencia para un cuarto periodo consecutivo. El No ganó con el 51,3%, mientras que el Sí fue 48,7%.

¿Qué hizo Gabriela Zapata?

Lo que ocurrió en 2016

—3 de febrero. El periodista Carlos Valverde revela que Evo tuvo un hijo con Gabriela Zapata. Afirma que ella fungía como ejecutiva comercial de la china CAMC, una compañía que se adjudicó de forma directa $us 596 millones en obras de infraestructura para el sector público.

—5 de febrero. “Evidentemente, a la Gabriela Zapata Montaño la conocí en 2005, la verdad que era mi pareja. El 2007 tuvimos un bebé y lamentablemente, nuestra mala suerte, (el bebé) ha fallecido, tuvimos algunos problemas y a partir de ese momento nos distanciamos”, dijo Evo en una declaración pública televisada.

“Lamento mucho tratar este tema, siento que es un tema de carácter personal, familiar, privado, pero con la característica que tengo, no tengo nada que mentir ante el pueblo boliviano”, señaló Evo en esa misma comparecencia pública en la que negó haber favorecido a CAMC por Zapata.

—9 de febrero. “Ustedes saben, en las fiestas se acerca la gente para sacarse fotos con el Presidente, yo vi a una mujer que no recordaba bien, cara conocida; se me acercó y era Gabriela (Zapata)”, comentó el propio Evo por una foto que se tomó con ella en Carnaval de 2015.

—10 de febrero. Zapata frecuentaba restaurantes exclusivos de La Paz. Esa noche fue vista con el cantautor Alejandro Delius. En mayo de ese año, el artista dijo que tomó contacto con la exnovia de Evo Morales para hacerle “una limpia espiritual”.

—21 de febrero. Se cumple el referéndum de ajuste constitucional para que Evo Morales pueda postularse “por una vez más” a la presidencia, siendo que la Constitución solo permite una sola reelección. Morales pierde esa posibilidad y se lo atribuye al escándalo de Zapata.

—26 de febrero. Gabriela Zapata Montaño, exnovia del presidente de Bolivia Evo Morales, acusada de tráfico de influencias, fue detenida en La Paz. Sucedió cinco días después del referéndum del 21F con el que pretendía postular otra vez a la Presidencia.

—26 de febrero. “El niño vive, yo lo he tenido en mis brazos. El niño tiene ocho o nueve y está acá (en La Paz)”, declaró Pilar Guzmán, la mujer que se presentó como la tía de Zapata

—29 de febrero. “Si está con vida, primero es una alegría para mí. Es como una bendición finalmente que esté con vida. Aunque me pregunto por qué desde el 2007 me ocultaron, por qué razones me alejaron, qué intereses hay detrás de este alejamiento”, dijo Evo sobre la relación con Zapata.

—3 de marzo. La Fiscalía requiere a Gabriela Zapata y los abogados Eduardo León y William Sánchez, además de Pilar Guzmán, por el cargo de maltrato psicológico

—16 de marzo. “Nace un hijo, Evo lo reconoce, el niño bebé se enferma, coinciden -madre y padre- que se ayude económicamente para que tenga un tratamiento médico fuera del país”, dijo Álvaro García Linera en una entrevista con Poder y Placer. En 2024, en ese mismo programa de televisión, el ahora exvicepresidente dijo no recordar al supuesto niño.

—7 de mayo. Una juez declaró improbada la demanda presentada por el presidente Morales por supuesta violencia psicológica contra la señora Zapata. Surgen las dudas sobre la existencia del menor.

—16 de mayo. “He tenido acceso a información seria que confirma que el supuesto hijo de Gabriela Zapata Montaño y el presidente Morales no existe” escribió Carlos Valverde en su cuenta en Twitter. Valverde fue quien lanzó la primera denuncia.

—30 de junio. A través de su abogado, Jorge Tamayo, Zapata admitió que el hijo con Evo “nunca ha existido”.

—26 de julio. La Fiscalía General del Estado acusó formalmente a Zapata por legitimación de ganancias ilícitas por el caso CAMC. El caso del menor pasa al plano privado.

—15 de agosto. La jueza Mitzi Mejía del Juzgado Público Tercero de Familia anuló el certificado de nacimiento de niño que supuestamente nació de la relación de Zapata y Evo. La decisión tuvo lugar tras un proceso legal que fue llevado adelante por un consorcio de abogados contratados por el entonces presidente del país.

—28 de octubre. “Yo recién empecé a investigar. Soy sincero. No es que el niño ha muerto. No había habido el niño”, sostuvo Evo en un encuentro con seguidores en Potosí.

Lo que sucedió en 2017

—23 de mayo. El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz condenó, tras 20 horas de deliberación, a 10 años de cárcel a Gabriela Zapata, exnovia de Evo Morales. La sentencia fue por legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictiva, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribución y ventajas ilegitimas, y uso indebido de bienes y servicios públicos.

Gabriela Zapata poseía varios inmuebles, joyas y vehículos de lujo. En el proceso judicial señaló que su patrimonio de Bs 8,2 millones de bolivianos ($us 1,2 millones) era producto de regalos que le hacían sus parejas sentimentales. “Es una sentencia política e injusta”, reaccionó.

—20 de noviembre. La fiscal Maritza Tórrez Arismendi presentó la acusación formal contra Zapata por trata de personas y asociación delictuosa. El caso fue a denuncia de Evo Morales. La acusación fue también contra María del Pilar Guzmán Campanini, María del Carmen Arce, Claudio Rivera Guzmán, Andrea Montecinos Guzmán, Juan Garrido Espinoza, Martha Ximena Fortún, Ricardo Rivera Guzmán, William Sánchez Peña, Walter Zuleta Buitrago y Angélica Tarifa.

Los hitos de 2021

—29 de noviembre. El juez cuarto de Ejecución Penal de La Paz, Abraham Aguirre Romero firmó la libertad condicional de Gabriela Zapata, quien estaba detenida cinco años en Miraflores.

La expareja de Evo salió de prisión cuando ‘la Marcha por la Patria’ llegó a La Paz para respaldar al gobierno de Luis Arce. Ese año, el gobierno tuvo que anular la ‘ley madre’, una iniciativa que concedía al Gobierno mayores instrumentos legales para congelar cuentas a simple denuncia. Hubo un paro cívico en Santa Cruz que duró siete días. La marcha fue contra la desestabilización.

La lucha por el poder en 2022

—2 de enero. Tras salir de prisión, Zapata se mudó a Cochabamba, a un departamento ubicado en la zona norte de esa ciudad. El inmueble fue adquirido en 2012. Al salir de prisión, la exnovia de Evo Morales declaró a las autoridades que estaba a cargo de una hija.

—25 de febrero. “Hermano Lucho, tengo que quejarme públicamente, no es posible que un viceministro (…) haya liberado el día 29 de noviembre, (cuando) llegamos (con) la marcha a La Paz, a la gente que estaba detenida y que nos hizo tanto daño. No lo puedo entender”, se quejó Morales en un acto público. Las fisuras en el MAS comenzaron a ser notorias.

“A nadie le quedan dudas de que la marcha por la patria del masismo fue, en realidad, una maniobra de masas para reposicionar a Evo y al ‘evismo’. Por lo pronto, como primer efecto de la ‘gran marcha’ tenemos que Gabriela Zapata sale libre de la cárcel. ¡Qué grande que es el amor!”, comentó el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el mismo día que Evo se quejó.

—17 de febrero. El juez Abraham Aguirre, quien liberó a Zapata, fue acusado de liberar a un feminicida y a un asesino, además de sacar de la cárcel a Felipe Froilán Molina, alias ‘el Killer’, condenado por la muerte del extinto Marcelo Quiroga Santa Cruz. Fue enviado a prisión.

La repartura del caso 2023

—29 de noviembre. Zapata reaparece en los juzgados de La Paz. El proceso por trata de personas se reactivó entonces con la primera audiencia de alegatos que fue postergada para diciembre.

—2 de diciembre. “El Caso Nurej: 201611812 contra Gabriela Zapata y otros fue iniciado por el apoderado de Evo (Dr. Ricardo Velasquez) el 2016. Los acusadores ya no se presentan y ocasionan la suspensión y demoras en el juicio”, dijo el ministro de Justicia Iván Lima.

“No tengo por qué pagar sus dicotomías antagónicas de ustedes (Evo-Arce). Por encima de tus posiciones políticas, decide tú; déjame irme”, afirma Zapata en un vídeo en el que le reclama a Evo “que cumpla sus compromisos”. El audiovisual filtrado fue divulgado por Lima.

“Este video, supuestamente de julio de 2021, es previo a la salida de Zapata de la cárcel, el día que Evo llego a La Paz en noviembre de 2021 (‘marcha por la patria’). Nunca se supo por qué Zapata fue liberada, precisamente ese día, pero cada vez hay más pistas de lo que pasó”, comentó el ministro sobre esta filtración.

La recta final en 2024

—4 de marzo. Se reinstala el juicio oral contra Zapata en la Sala Penal Cuarta de Sentencia de La Paz. La exnovia de Evo Morales fue la última en declarar y respondió a las preguntas de la presidenta de este Tribunal. Reveló que estudia para piloto privado en un centro de adiestramiento de Cochabamba.

—18 de marzo. Tras varias audiencias en las que, incluso Zapata insistió en la existencia del hijo con Evo, el juzgado declaró el caso en reserva. A pesar que Evo fue el denunciante nunca se presentó a declarar. Su ausencia fue justificada en razón de que ya un juzgado había ordenado que se anule el certificado de nacimiento del supuesto niño.

—27 de marzo. La Sala Penal Cuarta de Sentencia de La Paz prepara la audiencia final. Se prevé que sea maratónica porque se deben revisar los obrados de unos ocho años, aunque el caso estuvo durante mucho tiempo inactivo. El proceso está en la revisión documental de las pruebas. Zapata pude recibir una condena de 15 años de prisión.

—30 de abril. Tras la revisión documental de las pruebas de cargo y descargo, el Tribunal emitió un fallo absolutorio en favor de Zapata y al menos 12 personas que estuvieron implicados en este caso.

