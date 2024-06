Presidente del Senado no acatará fallo del TCP sobre la sesión del 6 de junio

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El presidente del Senado Andrónico Rodríguez se refiere al fallo del TCP. Foto: Correo del Sur

eju.tv

Boris Bueno Camacho

Andrónico sobre resolución del TCP que anula séptima sesión: Cualquier disposición o fallo es nulo; sectores afines a Evo no descartan bloqueos y una huelga de hambre masiva por resolución del TCP; y Senado rechaza 19 contratos de cooperativas mineras porque “no cuentan con estudio ambiental”. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Andrónico sobre resolución del TCP que anula séptima sesión: Cualquier disposición o fallo es nulo

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, enfatizó este jueves que cualquier disposición o fallo que emita el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en referencia a la séptima sesión que dirigió el 6 de junio pasado, para los legisladores que aprobaron por más de dos tercios el cese de las funciones de los “magistrados prorrogados”, son nulos para ellos. “Ellos mismos no pueden decir que la Asamblea no tiene potestad o que tenemos que anular las competencias o la sesión, totalmente contradictorio en su actuar, pero bueno, ya hemos expresado más de una vez que todos los actos son nulos de pleno derecho para nosotros”, respondió.

– Sectores afines a Evo no descartan bloqueos y una huelga de hambre masiva por resolución del TCP

Organizaciones sociales afines a Evo Morales, no descartan bloqueos a nivel nacional y una huelga de hambre masiva, en rechazo a la resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que anula la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), del pasado 6 de junio. Isaac Ávalos ex senador del MAS dijo que el pacto de unidad tomará las decisiones, pero que están contempladas estas movilizaciones y recordó al Gobierno que hasta la medianoche de hoy se cumple el plazo que dieron al Ejecutivo para que promulgue las leyes aprobadas en la séptima sesión de la ALP, en declaraciones a un medio televisivo.

– Tras sanción de proyecto carretero Yapacaní, Andrónico afirmó que el problema no está en la ALP, sino en su ejecución

Luego que el proyecto de ley de construcción carretera Norte Integrado – Yapacaní fue sancionado por el pleno de la Cámara de Senadores, el presidente de esa instancia legislativa, Andrónico Rodríguez, afirmó que el problema no está en la aprobación que se haga en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), sino en la ejecución que hace el Órgano Ejecutivo, que demora hasta dos años en su licitación. “Con esto sumamos 35 proyectos de ley aprobados en la Cámara de Senadores, todos sancionados para que el Órgano Ejecutivo pueda ejecutar estos recursos que son de importancia para el país. El problema de fondo es la ejecución de esos recursos”, señaló.

– Áñez replica a Arce y dice que no tiene piedad con las mujeres ‘perseguidas’

En una publicación en redes sociales, la expresidenta Jeanine Áñez (2019-2020) señaló que el actual mandatario Luis Arce no tiene piedad con las mujeres perseguidas y condena esos hechos como ilegales. “Dudo que Luis Arce proteja a las mujeres de la violencia, vulnera todos los derechos y las garantías, con procesos inventados y tortura blanca de castigo y condenas ilegales”, escribió Áñez en la red social X. La exmandataria respondió así al pedido que hizo Arce a la Asamblea Legislativa de aprobar de manera urgente el proyecto de ley. Para fortalecer la protección de mujeres en situación de violencia ante los recientes casos de feminicidios registrados en el país.

– Ministro de Gobierno ante amenazas de bloqueos: «Morales solo quiere convulsionar el país»

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió este jueves un fallo que anuló la sesión del pleno de la Asamblea Legislativa propiciada el 6 de junio por el presidente de la Cámara del Senado, Andrónico Rodríguez. El diputado Juan José Jauregui, de la facción arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) presentó el 5 de junio un recurso de nulidad contra esa sesión. Tras esta determinación, diferentes sectores sociales afines a Evo Morales no descartaron movilizaciones, vigilias y bloqueos. Ante estas declaraciones de diferentes sectores, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, aseguró que lo que se busca con estas movilizaciones es convulsionar el país.

– Choquehuanca dicta curso a militares venezolanos y senadora Rek observa de irregular su ingreso

El vicepresidente David Choquehuanca dictó este miércoles una conferencia denominada “Volver al Equilibrio” a oficiales superiores de la VII Cohorte de Maestría en Planificación y Conducción Operacional Militar de Venezuela, al respecto la senadora Centa Rek observó el ingreso “irregular” de los uniformados a nuestro país. “Preocupa el ingreso de tropas extrajeras a nuestro país, mucho más cuando no lo hacen con los permisos correspondientes y no han pasado por la Asamblea Legislativa, como es el trámite que se debe hacer en el caso del ingreso de militares extranjeros a Bolivia”, expresó Rek al revelar que no se solicitó el permiso correspondiente.

– Viceministro afirma que Rusia contribuirá para que países petroleros envíen combustible a Bolivia

Ante el envío de 366.000 barriles de petróleo a Bolivia por parte de la empresa rusa Lukoil, el viceministro de Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, afirmó que Rusia coadyuvará para que los países petroleros manden con “prioridad” combustible al país. “Va a coadyuvar para que los países petroleros puedan darnos una prioridad en el tema de proporcionarnos combustibles, entonces eso también va a aliviar”, afirmó la autoridad en contacto con los medios. Esas declaraciones surgen luego de que se conoció que la firma rusa envió 366.000 barriles, equivalente a 50.000 toneladas métricas de diésel, al puerto chileno de Arica desde el puerto de Vysotsk, en el Mar Báltico, a principios de este mes.

– Senado rechaza 19 contratos de cooperativas mineras porque “no cuentan con estudio ambiental”

Tras un intenso debate en sesión, la Cámara de Senadores rechazó los 19 contratos de cooperativas mineras y el documento será devuelto a la Cámara de Diputados. La oposición denunció que los proyectos no cuentan con estudios ambientales. De un total de 26 senadores en la sesión, 13 votaron a favor para aprobar los contratos; sin embargo, eran necesarios por lo menos 14, por lo que los documentos fueron rechazados y remitidos a la cámara de origen, es decir a Diputados. “No pueden ser aprobados porque no cuentan con estudios ambientales y porque hay una prueba clara de vulneración a la naturaleza”, dijo la senadora Andrea Barrientos, en medio de la sesión.

– Colegio Médico pide ahora nueva ley de pensiones y anuncia cumbre por una “jubilación digna”

Luego de una reunión interinstitucional del Colegio Médico de Bolivia, con el fin de tratar el proyecto de ley 035, que modifica la Ley 065, de Pensiones, el sector ahora pide la redacción de una nueva ley de pensiones universal. Asimismo, anunció la realización de una cumbre por una “jubilación digna”. Afirman que el paro médico de 96 horas se cumplió en un 70% a nivel nacional, medida de presión que se acató en demanda de la anulación de la disposición única. “Pero tiene que ser trabajada con todas las instituciones que son las que aportan, ya que no puede ser que otras personas decidan”, afirmó el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Carlos Iriarte.

– La construcción del primer hospital de cuarto nivel de Bolivia ingresa en la recta final

Fruto de un constante y arduo trabajo de seis años, la construcción del Instituto Gastroenterológico del departamento de La Paz se encuentra en la recta final, este establecimiento de cuarto nivel será el primero en su categoría en el país, el cual, en los próximos meses será inaugurado por el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, informó este jueves la viceministra de Gestión del Sistema Nacional de Salud, Mariana Ramírez. “Será el primer Instituto Gastroenterológico que realizará fundamentalmente el trabajo de investigación, al igual que los trasplantes y tratamientos de alto nivel. Los trabajos ya están a punto de terminar los arreglos finales”, manifestó la autoridad.