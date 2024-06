Revelan posible asociación entre tatuajes y linfoma (cancer de los ganglios linfáticos)

Ronald Palacios Castrillo

Un nuevo estudio de la Universidad de Lund en Suecia (Tattoos as a risk factor for malignant lymphoma: a population-based case–control study published in EClinical medicine. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589537024002281) sugiere que los tatuajes podrían ser un factor de riesgo de cáncer en el sistema linfático o linfoma. Ahora, los investigadores subrayan la necesidad de realizar más investigaciones sobre el tema.

Actualmente, nuestro conocimiento sobre los efectos de los tatuajes en la salud a largo plazo es deficiente y no hay mucha investigación en esta área. Ahora, un grupo de investigación de la Universidad de Lund ha investigado la asociación entre los tatuajes y el linfoma.

Identificaron a personas diagnosticadas con linfoma mediante registros de población. Luego, estos individuos fueron emparejados con un grupo de control del mismo sexo y edad, pero sin linfoma. Los participantes del estudio respondieron un cuestionario sobre factores del estilo de vida para determinar si estaban tatuados o no.

En total, todo el estudio incluyó a 11.905 personas. De ellas, 2.938 personas padecieron linfoma cuando tenían entre 20 y 60 años. Entre ellos, 1.398 personas respondieron el cuestionario, mientras que el número de participantes en el grupo de control fue de 4.193. En el grupo con linfoma, el 21 por ciento estaba tatuado (289 personas), mientras que el 18 por ciento estaba tatuado en el grupo de control sin diagnóstico de linfoma (735 personas).

Después de tener en cuenta otros factores relevantes, como el tabaquismo y la edad, los autores encontraron que el riesgo de desarrollar linfoma era un 21 por ciento mayor entre quienes estaban tatuados. Es importante recordar que el linfoma es una enfermedad poco frecuente y que los resultados se aplican a nivel grupal. Los resultados ahora necesitan ser verificados e investigados más a fondo en otros estudios y dicha investigación está en curso”, afirma Christel Nielsen.

Una hipótesis que tenía el grupo de investigación de Christel Nielsen antes del estudio era que el tamaño del tatuaje afectaría el riesgo de linfoma. Pensaron que un tatuaje en todo el cuerpo podría estar asociado con un mayor riesgo de cáncer en comparación con una pequeña mariposa en el hombro, por ejemplo. Inesperadamente, el área de la superficie del cuerpo tatuada resultó no importar.

Aún no se sabe por qué fue así. Sólo se puede especular que un tatuaje, independientemente del tamaño, provoca una inflamación leve en el cuerpo, que a su vez puede provocar cáncer. Por tanto, el panorama es más complejo de lo que se pensaba inicialmente.

La mayoría de las personas se hacen el primer tatuaje a una edad temprana, lo que significa que estás expuesta a la tinta del tatuaje durante gran parte de tu vida. Aun así, las investigaciones sólo han arañado la superficie de los efectos a largo plazo de los tatuajes en la salud.

Ya sabemos que cuando la tinta del tatuaje se inyecta en la piel, el cuerpo lo interpreta como algo extraño que no debería estar ahí y el sistema inmunológico se activa. Una gran parte de la tinta se transporta desde la piel hasta los ganglios linfáticos, donde se deposita.

El grupo de investigación ahora procederá a estudiar si existe alguna asociación entre los tatuajes y otros tipos de cáncer. También quieren seguir investigando sobre otras enfermedades inflamatorias para ver si existe un vínculo con los tatuajes.

Es probable que la gente quiera seguir expresando su identidad a través de los tatuajes y, por lo tanto, es muy importante que nosotros, como sociedad, podamos asegurarnos de que sea seguro. Para el individuo, es bueno saber que los tatuajes pueden afectar su salud y que debe acudir a su proveedor de atención médica si experimenta síntomas que cree que podrían estar relacionados con su tatuaje.

Fuente: eju.tv