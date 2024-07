El proyecto de Ley para suspender las primarias ya está en manos del Legislativo

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Boris Bueno Camacho

TSE entrega al Legislativo proyecto para suspender elecciones primarias; Choquehuanca convoca a los jefes de bancadas y a las comisiones mixtas para priorizar las judiciales; y de Margarita a Vaca Muerta: Cómo el declive del gas boliviano está convirtiendo a Argentina en la nueva estrella del gas natural en el Cono Sur. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– TSE entrega al Legislativo proyecto para suspender elecciones primarias

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregó este jueves a la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de ley que suspende las elecciones primarias de binomio presidenciales de cara a los comicios de 2025, en cumplimiento de la Declaración por la Democracia asumida en el Encuentro Multipartidario. “Dispone, de forma excepcional, que para las Elecciones Generales 2025, no se llevarán a cabo las Elecciones primarias de candidaturas del binomio presidencial, en consecuencia, no se aplicará el artículo 29 (Elecciones primarias de candidaturas del binomio presidencial) y parágrafos 1 y II del artículo 51 (Solicitud de la alianza) de la Ley N” 1096, de 1 de septiembre de 2018, de Organizaciones Políticas”, refiere el artículo.

– Choquehuanca convoca a los jefes de bancadas y a las comisiones mixtas para priorizar las judiciales

El vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, convocó, mediante una carta, a los jefes de bancada y los presidentes de las comisiones mixtas a una reunión para viabilizar las elecciones judiciales. “Ante la paralización del proceso de preselección de autoridades judiciales realizada por la Sala Constitucional Primera del Departamento del Beni, lo convoca a asistir a un espacio de diálogo, con el objeto de viabilizar y garantizar un proceso transparente hasta su conclusión y su posterior remisión de listas al Órgano Electoral Plurinacional”, dice la carta que envió Choquehuanca por intermedio de Juan Carlos Alurralde, secretario de General de la Vicepresidencia.

– Comisiones mixtas exigen a Jauregui y Mercado dejar de poner trabas para reiniciar judiciales

Los presidentes de las Comisiones Mixtas de Constitución y de Justicia Plural, Roberto Padilla y Miguel Rejas, exigieron este jueves al jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS-arcista), Jerges Mercado, y al presidente de la Comisión de Constitución en Diputados, Juan José Jauregui, dejar de poner trabas al reinicio de la preselección de candidatos para las elecciones judiciales. “Nosotros hemos venido trabajando día y noche, en ningún momento hemos tenido la intención de perjudicar las elecciones judiciales. Los primeros diputados que han perjudicado desde el año pasado son Jauregui y Jerges Mercado. Son unos mentirosos y cobardes. Por culpa de ellos no se ha avanzado hasta ahora las elecciones judiciales”, denunció Padilla.

– Evo ve ‘hundidos’ a Arce y Choquehuanca: ‘Lucho es una suma que resta al MAS’

Evo Morales consideró que Luis Arce y David Choquehuanca están “hundidos” políticamente, por lo cual agradeció que oportunamente en su momento haya distanciado al MAS-IPSP de los actuales mandatarios. “En este momento, Lucho es una suma que resta”, manifestó Morales este jueves en conferencia de prensa. Dijo que oportunamente en 2022 decidió defenderse de los ataques y se procedió a denunciar corrupción del Gobierno, además de aclarar que Arce ya no estaba aplicando políticas del MAS. Consideró que, gracias esas denuncias, el MAS fue “salvado” y no está “hundido”. “Si no se denunciaba, ahorita el MAS hubiera estado hundido igual que Lucho y David”, afirmó.

– Abogados de Añez señalan que presentaron pruebas que desvirtúan supuesta complicidad en delitos de terrorismo

Luis Guillén, abogado de la expresidenta Jeanine Añez, presentó este jueves una serie de pruebas de descargo dentro del proceso de terrorismo que se le sigue a la exmandataria en grado de complicidad, en torno a los hechos suscitados entre octubre y noviembre de 2019. “Son abundantes los elementos probatorios que se están ofreciendo a efectos de desvirtuar tanto el hecho de terrorismo como una posible complicidad que pudiere tener la expresidenta de Estado”, señaló el jurista. De acuerdo con el reporte, entre las pruebas documentales hay al menos 67 elementos probatorios, mientras que pruebas de medios digitales son cerca 400 elementos y otras 125 declaraciones testificales que se pide entren en el proceso.

– Cámara de Diputados anuncia “gestiones para sancionar” a funcionario denunciado por presunta coima de Bs 74.000

Tras conocerse una denuncia de cobros irregulares en la Asamblea Legislativa, la presidencia de la Cámara de Diputados señaló sanciones para el funcionario denunciado de pedir una presunta coima de 74.000 bolivianos para aprobar un contrato de servicios. “Rechazamos rotundamente cualquier forma de corrupción. Nos comprometemos firmemente a realizar todas las gestiones necesarias para sancionar estos actos”, señala el comunicado emitido por esta instancia legislativa. Este jueves se conoció que una persona que presta servicios externos en la Asamblea Legislativa denunció que un funcionario del área de finanzas y contrataciones de Diputados le pidió una coima de 74.000 bolivianos a nombre de sus superiores para aprobar un contrato.

– De Margarita a Vaca Muerta: Cómo el declive del gas boliviano está convirtiendo a Argentina en la nueva estrella del gas natural en el Cono Sur

Argentina está tomando protagonismo y podría exportar su gas a Brasil pasando por los ductos bolivianos que quedarán semivacíos. Además, planea exportar GNL en los próximos años. Mientras Bolivia aún no define cambios que son urgentes en su marco legal para ser atractiva a las inversiones. «Creo que Argentina no solamente va a ser el neto proveedor de energía de Bolivia, sino del Cono Sur”, dice Álvaro Ríos Roca, exministro de Hidrocarburos y Socio director de Gas Energy Latín América (GELA). El panorama energético regionalha tenido cambios a lo largo de ese periodo. Vio el florecer de la industria gasífera con la construcción del gasoducto Bolivia-Brasil, en los años 90´s, la amplia capacidad productiva y exportadora boliviana y, ahora el declive.

– CAF identifica desafíos para la extracción, industrialización y comercialización del litio en Bolivia

Desarrollar capacidades productivas y tecnológicas, cadenas de valor complementarias, sumar destrezas investigativas y de conocimiento, repensar el modelo de gestión, ajustar reglas y regulaciones para atraer inversión y lograr financiamiento, promover la sostenibilidad ambiental y social, y realizar alianzas estratégicas son algunos de los desafíos que CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe identificó para que Bolivia avance en su objetivo de extracción, industrialización y comercialización del litio. Estos retos fueron enumerados por la representante de la entidad financiera internacional en Bolivia, Jeannette Sánchez, en el “Foro Transición Energética Bolivia 2050”, realizado en la ciudad de Santa Cruz.

– Confeagro le pide al Gobierno “que la pesadilla de los avasallamientos termine de forma inmediata”

El directorio de la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) emitió este miércoles un comunicado en el que pide a las autoridades competentes, poner en vigencia el imperio de ley en el tema de avasallamientos, para garantizar el respeto a los derechos privados y colectivos, en un contexto en el que se registran nuevas arremetidas violentas por parte de grupos irregulares abocados a la toma ilegal de tierras. “Pedimos que la pesadilla de los avasallamientos termine de forma inmediata, que nuestras autoridades competentes sienten un precedente definitivo contra esta ilegalidad con las respectivas sanciones establecidas en nuestro ordenamiento jurídico para que no se repitan”, reza el comunicado de la entidad productiva.

– “Avasallamientos y bloqueos generan alta inseguridad jurídica que ahuyenta inversiones”, advierte la CNI

Desde la Cámara Nacional de Industrias (CNI) tienen las alertas encendidas debido a la aparición de nuevos casos de avasallamiento de tierras que golpean a productores de diferentes regiones, al igual que los constantes bloqueos que se dan en las carreteras del país, remarcando que este escenario implica una alta inseguridad jurídica que ahuyenta inversiones. “Los avasallamientos y bloqueos generan un escenario de alta inseguridad jurídica para el desempeño de las empresas y ahuyentan a las inversiones nacionales y extranjeras reflejando una imagen de país de alto riesgo”, reza el reporte emitido este jueves por la entidad que aglutina a los actores del sector industrial.