El Senado investigará el alzamiento armado y Arce arremete contra quienes dicen que fue un autogolpe

Un contingente militar tomó la Plaza Murillo el pasado 26 de junio. Foto: El Mundo

El Senado conforma comisión especial para investigar los hechos del 26 de junio en plaza Murillo; Arce sobre la toma militar: “Ese golpe de Estado está evidenciado, el que no ve eso, está alineándose con la derecha”; y Ocho años de cárcel para Yassir Molina y penas menores para otros de la RJC; Gobierno inconforme con la decisión judicial. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– El Senado conforma comisión especial para investigar los hechos del 26 de junio en plaza Murillo

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó este jueves una resolución camaral para la conformación de una comisión especial y multipartidaria para realizar un trabajo de investigación a los hechos ocurridos la tarde del 26 de junio con la toma militar de plaza Murillo. La lista de legisladores está integrada por William Torres, Gladys Alarcón, Lucy Escobar, Elena Judith Aguilar, Félix Ajpi, del ala “evista” del MAS; Jorge Antonio Zamora, Porfirio Menacho y Guillermo Seoane, de Comunidad Ciudadana (CC); y Henrry Montero de Creemos. No se tomó en cuenta al ala ‘arcista’ del MAS, pese a los reclamos de la senadora Ana María Castillo y su colega de CC, Cecilia Requena.

– Arce sobre la toma militar: “Ese golpe de Estado está evidenciado, el que no ve eso, está alineándose con la derecha”

En medio de la investigación por la toma militar a la plaza Murillo, el presidente Luis Arce, emitió un discurso en un acto público recordando los hechos ocurridos el pasado miércoles 26 de junio. “Ese golpe de Estado está evidenciado hermanos, el que no ve eso, está alineándose con la derecha, se está alineando con los intereses antinacionales”, dijo el presidente Arce, este jueves, en un acto público en el municipio de Pocoata, del Norte Potosí. Tras estos hechos, sectores de la oposición política y del mismo evismo del MAS, descartaron la versión de un “golpe de Estado”, tal como señala el Gobierno. Inclusive, esto sectores hablan de un “autogolpe”.

– Abogada denuncia que por confusión allanaron la casa de un militar como si estuviese implicado en la toma

La Policía y la Fiscalía allanaron este jueves la vivienda de un coronel en retiro de las Fuerzas Armadas; sin embargo, la abogada defensora, Paola Barriga, denunció que el operativo estaba equivocado toda vez que se buscaba a un general con el mismo apellido. En ese entendido, las autoridades se retiraron del lugar. La abogada Barriga señaló que el propio ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, presentó el nombre de su defendido Ramiro C., como si fuese un general “cabecilla” del movimiento militar del 26 de junio. Cuando estalló el movimiento militar, el coronel Ramiro C. se encontraba recogiendo a su hijo del colegio. Su abogada presentó imágenes para corroborarlo.

– Senado aprueba proyecto de ley para elegir fiscal general, advierten riesgo de paralización por TCP

El pleno de la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley transitoria para la selección y designación del fiscal General del estado, lo derivó a Diputados para su revisión. Sin embargo, advierten que existe el riesgo de que sea paralizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). “Habiéndose aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, siendo la Cámara de Senadores cámara de origen queda aprobado el presente proyecto de ley habiéndose realizado las correcciones de estilo y concordancia por la secretaria general, remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales”, dijo la presidenta en ejercicio del Senado, Simona Quispe.

– Ocho años de cárcel para Yassir Molina y penas menores para otros de la RJC; Gobierno inconforme con la decisión judicial

El Juzgado de Sentencia N°12 de Violencia y Anticorrupción ha dictado penas de cárcel para varios miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC). Yassir Molina ha sido condenado a ocho años de prisión, mientras que los hermanos Mario Antonio Bascopé y Favio Alejandro Bascopé han sido sentenciados a seis años y seis meses cada uno. Milena Soto y Jaime Maldonado también han recibido una condena de dos años. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, afirmó que: “Esperamos una sentencia más drástica, esto va a ser evaluado por el equipo jurídico del Ministerio de Gobierno y en los siguientes días estaremos tomando las acciones legales correspondientes”.

– Las 3 principales navieras del mundo suspenden operaciones de comercio exterior desde Bolivia, el costo sube 35%

La crisis de falta de dólares ascendió este jueves a una situación crítica, con el anuncio de las tres principales navieras del mundo de que no recibirán pagos desde Bolivia para las operaciones de exportación e importación desde y hacia el país, sino que solamente aceptarán dólares pagados en las oficinas de esas empresas en Chile y Perú. Las navieras MSC, Hapag Lloyd y One (Mercator) “suspenden la recepción de pagos en Bolivia para cargas de importación y exportación”, dice la nota enviada a clientes del país. One Mercator no recibirá pagos en Bolivia para cargas que se embarquen a partir de 1 de julio, Hapag Lloyd, a partir de 3 de julio y MSC (Mercator), a partir del 15 de julio.

– Hoteleros: tras toma militar las reservas cayeron hasta un 25% y la falta de dólares asfixia al sector

La toma militar registrada el pasado 26 de junio en La Paz le pasa factura al sector hotelero, según lo expuesto por el presidente de la Cámara Hotelera de Santa Cruz, Jorge Emilio Vaca Heredia, quien refirió que desde que se dio este conflicto político las reservas en los hoteles cayeron un 25%. “Eso repercute porque el turista deja de ver a Bolivia como una alternativa turística vacacional”, sostuvo el ejecutivo al advertir la situación complicada que atraviesa el sector. “En la hotelería ha habido un 25% de cancelaciones”, remarcó. Heredia también señaló que la situación crea un antecedente a mediano plazo y los viajeros que tenían planes de venir tampoco llegan al país.

– Bolivia tiene baja desocupación, pero un mercado laboral deteriorado por falta de ingresos

Bolivia tiene una economía con una baja tasa de desocupación, pero con un mercado laboral deteriorado por el lado de los ingresos de los hogares, porque hay que tener claro que “ocupación” no es lo mismo que “empleo”, explicó el analista económico, José Espinoza. “En el 2023, Bolivia tiene una economía con una alta tasa de ocupación, pero con un mercado laboral que se ha venido deteriorando fuertemente, sobre todo por el lado de los ingresos. Las familias están recibiendo cada vez menos ingresos y además de eso, se está precarizando más el mercado laboral y eso se refleja en la estructura de los hogares”, dijo el experto, en su exposición del evento de la Fundación Milenio.

– Los bloqueos por la construcción de vías en poblaciones de Potosí y Oruro se radicalizan

Los bloqueos que se realizan en diferentes puntos registrados en Oruro y también en Potosí, en demanda de asfaltado en poblaciones de esas regiones, se radicalizaron en las últimas horas. Entretanto, las gobernaciones de ambos departamentos señalan que están ejecutando obras y que se gestionan recursos para los tramos que generan protestas. En el caso de la primera movilización, desde hace tres días se registra un bloqueo en la población de Caracollo, ruta que conecta a La Paz con Oruro, donde los pobladores exigen la construcción del tramo Caracollo – Cañohuma, que da acceso a la cementera estatal Ecebol, en Oruro.

– Fiscalía rechaza denuncia contra los supuestos «torturadores» del exdirector del Fondo Indígena

La Fiscalía rechazó la denuncia que se presentó contra los responsables de los 194 actos de tortura y vejaciones perpetradas contra el exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, quien falleció en abril de 2022, luego de permanecer siete años preso por 126 procesos penales abiertos por el Gobierno de Evo Morales. “En su momento presentamos una denuncia para que se investigue quiénes fueron los responsables por la tortura contra mi padre, Marco Antonio Aramayo, pero hace un año, aproximadamente, la Fiscalía rechazó la denuncia”, informó a Visión 360, Marco Aramayo, hijo. La denuncia podría pasar a instancias internacionales, según la familia.