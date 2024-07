El surgimiento de la Inteligencia Artificial y la evolución de la visión

Hace 540 millones de años, la Tierra era un lugar muy diferente. El océano, aunque lleno de vida, estaba sumido en la oscuridad. No porque no hubiera luz, sino porque no existía la capacidad de ver. La luz del sol llegaba hasta el fondo del océano y los ventiladores hidrotermales iluminaban el lecho marino, pero no había ojos para captar esa luz. No existían retinas, ni córneas, ni lentes.

El Nacimiento de la Visión

En este vídeo lo dejan claro.

Todo cambió cuando surgieron los trilobites, los primeros organismos capaces de percibir la luz. Fueron los primeros en descubrir un mundo más allá de sí mismos, un mundo lleno de diversidad. Esta capacidad de ver probablemente desencadenó la explosión cámbrica, un período en el que una enorme variedad de especies animales entraron en los registros fósiles. La visión no solo permitió ver, sino que también condujo a la comprensión, y esta a la acción. Así nació la inteligencia.

Avances en la Visión Computacional

Hoy, nuestra curiosidad nos impulsa a crear máquinas que vean tan inteligentemente como nosotros, o incluso mejor. Hace nueve años, se presentó un informe sobre el progreso temprano de la visión por computadora, una subdisciplina de la inteligencia artificial (IA). Tres fuerzas convergieron: algoritmos llamados redes neuronales, hardware especializado como las unidades de procesamiento gráfico (GPUs) y grandes volúmenes de datos, como las 15 millones de imágenes de ImageNet.

De Etiquetar Imágenes a Generar Mundos

Inicialmente, etiquetar imágenes fue un gran avance. Pero la rapidez y precisión de estos algoritmos mejoraron rápidamente. Se desarrollaron algoritmos que pueden segmentar objetos y predecir relaciones dinámicas entre ellos. Luego, se avanzó aún más, creando algoritmos que pueden describir fotos en lenguaje natural humano y convertir oraciones en fotos y videos nuevos, gracias a los modelos de difusión.

Inteligencia Espacial: La Próxima Frontera

La inteligencia espacial es fundamental. No se trata solo de ver y hablar, sino de hacer. Recientemente, los investigadores han desarrollado algoritmos que pueden tomar un conjunto de fotos y traducirlas en espacios 3D. Además, hay algoritmos que pueden convertir una sola imagen en una forma 3D. Estos avances están permitiendo a las máquinas no solo interactuar con otros dispositivos, sino también con los humanos y los mundos en 3D, ya sean reales o virtuales.

Aplicaciones Prácticas en la Salud

Estos avances en la inteligencia espacial están teniendo un impacto profundo en muchos campos, incluyendo la salud. Durante la última década, se han tomado los primeros pasos para aplicar la IA en la atención médica. Por ejemplo, se están probando sensores inteligentes que pueden detectar si los clínicos no se lavan las manos adecuadamente antes de entrar en las habitaciones de los pacientes o si los instrumentos quirúrgicos están siendo mal utilizados. También se están desarrollando robots autónomos para transportar suministros médicos y guiar a los cirujanos en procedimientos menos invasivos.

Futuro de la Inteligencia Artificial

El futuro de la IA es emocionante. No solo se busca que las máquinas sean útiles, sino que también sean socios confiables que aumenten nuestra productividad y humanidad. La inteligencia espacial permitirá a las computadoras y robots interactuar con el mundo de una manera que respete nuestra dignidad individual y mejore nuestra prosperidad colectiva. A medida que estas tecnologías avanzan, la colaboración entre humanos y máquinas se profundiza, creando nuevas oportunidades para explorar y mejorar nuestro mundo.