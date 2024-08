El gobierno de capa caída: el TCP rechaza las preguntas del referéndum y crece el cuestionamiento al censo

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El presidente Arce anunció el referéndum el pasado 6 de agosto. Foto: ANF

Rechazo del TCP: «Es imposible realizar referéndum el 1 de diciembre”, señala el vocal Tahuichi; “Ni que fuera la guerra de Gaza”: alcalde Arias cuestiona al INE y su argumento de “desplazamiento” de personas el día del Censo; y, Serecí admite reducción de puntos de empadronamiento; lo atribuye a “merma” de equipos. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Rechazo del TCP: «Es imposible realizar referéndum el 1 de diciembre”, señala el vocal Tahuichi

El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tahuichi Tahuichi, afirmó este viernes por la tarde que luego que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró improcedente las tres preguntas del referéndum que pretendía convocar el presidente del Estado, Luis Arce, mediante decreto supremo, es “imposible” realizar la consulta el 1 de diciembre, de manera conjunta con las elecciones judiciales, debido al incumplimiento legal y de orden técnico. “Si la idea del presidente del Estado, el pasado 6 de agosto, era que coincidan las elecciones judiciales con el referéndum, para eso debería estar convocando a referéndum, mediante un decreto supremo, como plazo fatal hasta el 1 de septiembre”, señaló el vocal.

– Un organismo de las Naciones Unidas respalda los datos del Censo difundidos por el INE

Ejecutivos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y un representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) se reunieron este viernes con autoridades de La Paz donde se abordaron los pormenores del Censo de Población y Vivienda, en un contexto en el que existen dudas en torno a los resultados . Daniel Allende, representante del organismo internacional, respaldó los resultados presentados, explicando que a escala global existe una tendencia a la disminución de la tasa de fecundidad, ámbito en el que Bolivia no es la excepción. “Las familias se organizan (y hay) la postergación de los hijos a lo largo de la vida, que hace que también estas tasas de natalidad sigan bajando aún más. sostuvo el técnico del Unfpa.

– INE: El día del Censo ‘probablemente’ 200.000 personas de La Paz y El Alto ‘se desplazaron’ a sus lugares de origen

El Instituto Nacional de Estadística (INE) socializó este viernes los resultados del Censo de Población y Vivienda con sectores sociales y los alcaldes de La Paz y El Alto. El director de la entidad, Humberto Arandia, explicó que el día del empadronamiento nacional, “probablemente” 200.000 personas se desplazaron a sus lugares de origen. “Muy probablemente, el día del Censo (23 de marzo) la gente se ha desplazado masivamente a sus lugares de origen”, explicó. Asimismo, aseguró que justamente en 15 municipios paceños las cifras oficiales son superiores a las proyectadas, puso como ejemplo a Viacha y Achocalla. Reconoció que La Paz y El Alto tienen menos habitantes de lo proyectado, pero en otros municipios sucede lo contrario.

– “Ni que fuera la guerra de Gaza”: alcalde Arias cuestiona al INE y su argumento de “desplazamiento” de personas el día del Censo

El alcalde del municipio de La Paz, Iván Arias, cuestionó al director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) Humberto Arandia, por los resultados del Censo de Población y Vivienda donde se posiciona un crecimiento en el área rural en el departamento paceño, aspecto que fue observado por la autoridad. “Mediante los datos que nos brindan, se han movido miles de personas al área rural, ni que fuera pues la guerra de Gaza, o sea, hubo movimiento de personas, pero no pues en esa magnitud”, dijo Arias. La tarde del viernes, el INE brindó una conferencia de prensa para dar a conocer el conteo población del departamento paceño. A esta convocatoria asistieron los alcaldes de La Paz y El Alto, para realizar consultas y cuestionar a los directivos.

– Viceministro, sobre «robo» de millón de habitantes a Santa Cruz: «No puedes robar algo que no has tenido»

Tras el supuesto robo de 1 millón de habitantes a Santa Cruz que denunciaron legisladores cruceños por los datos del último censo, el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, sostuvo que no se puede robar algo que no existió. “Bueno, no puedes robar algo que no has tenido. Una cosa es su proyección y otra cosa es lo real. Lo real demuestra hoy que primero, el censo del 2012, no ha tenido el nivel técnico (que en el censo del 2024) y no se lo ha hecho de la mejor manera. Segundo, una cosa es su proyección con base a un muestreo y otra cosa es la realidad con base a un Censo”, declaró. Legisladores y políticos cruceños rechazaron los datos del Censo de Población y Vivienda, porque el crecimiento poblacional no cubre sus expectativas.

– Serecí admite reducción de puntos de empadronamiento; lo atribuye a “merma” de equipos

Este viernes, al igual que los demás días de esta semana, se observaron filas largas en diferentes puntos de empadronamiento en las ciudades de La Paz y El Alto. Esta jornada, según Dávila, es la última habilitada para la inscripción, con miras a las elecciones judiciales previstas para el 1 de diciembre. La máxima autoridad del Serecí admitió que hay una reducción de puntos de empadronamiento, con relación a procesos electorales anteriores. Según datos oficiales, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, en 2020, hubo nueve centros destinados a este trabajo, los mismos que se redujeron a siete para este año. También identificó otra causa para la reducción de los equipos biométricos, las quemas registradas en oficinas en conflictos de 2019.

– La industria constructora alerta que obras podrían paralizarse por falta de divisas, combustible, materiales y pagos

La Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) se ha declarado en emergencia, porque los problemas económicos afectaron sus proyectos, al punto de que obras públicas y privadas estarían en riesgo de paralizarse. “Estos desafíos no solo están impactando negativamente a las empresas del sector, sino que también ponen en riesgo la continuidad de importantes proyectos de infraestructura que son fundamentales para el desarrollo económico y social del país. De no tomarse medidas inmediatas muchas obras podrían verse paralizadas”, dice un pronunciamiento. Alertó que esto traería severas consecuencias para más de 400.000 trabajadores de la construcción y más de un millón de empleos indirectos.

– Exministra Roca es apartada del caso respiradores, pero se mantiene arraigada y con detención domiciliaria

El Juzgado de Sentencia en lo penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer número 25, de Santa Cruz, determinó apartar a la exministra de Salud, Eidy Roca, del caso respiradores chinos; sin embargo, se mantiene la detención domiciliaria y el impedimento de salir del país. “El juez ha determinado apartar a la doctora Eidy Roca del proceso que le seguían por el caso respiradores. Pero es contradictorio e inhumano la postura de estas autoridades judiciales que mantienen las medidas cautelares”, dijo su abogado, Ricardo Rodríguez. La exministra padece de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que produce la muerte gradual de las neuronas que controlan los músculos del movimiento voluntario.

– La Interpol notificó a Maximiliano Dávila con el pedido de extradición

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó que el exjefe antidrogas Maximiliano Dávila fue notificado por la Interpol con el mandamiento de detención preventiva, con fines de extradición. “Ya tenemos el reporte del director del centro penitenciario de San Pedro de que ha sido notificado por personal de Interpol el privado de libertad Dávila », dijo. Dávila Pérez fue director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) durante la gestión de Morales y fue aprehendido en 2022. La Administración para el Control de Drogas (DEA) de EEUU lo vinculó con el expolicía Omar Rojas Echeverría, detenido por tráfico internacional de sustancia controladas en Colombia.

– Incendios forestales afectan a más de 4 millones de hectáreas en Bolivia, según la fundación Tierra

Los incendios forestales afectaron a más de 4 millones de hectáreas en el territorio nacional, según un informe de la fundación Tierra que contabiliza el daño hasta el 26 de agosto. Según Efraín Tinta, investigador de esta fundación, los departamentos más perjudicados son Santa Cruz con 2,6 millones de hectáreas, Beni con 1,3 millones de hectáreas y La Paz con 18.990 hectáreas. El estudio efectuado también establece que 69 municipios están afectados por las quemas, de los cuales 36 están en Santa Cruz; 17, en Beni; 11, en Pando; tres, en Cochabamba; uno, en La Paz. Existen nueve municipios que tienen afectaciones por encima de las 100.000 hectáreas y concentran el 78% del total nacional.