Luis Arce propone un referéndum y diálogo, pero genera más rechazo que apoyo

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Arce lee su discurso en el acto central por el aniversario patrio. Foto: RRSS Arce

eju.tv

Boris Bueno Camacho

Arce patea el tablero, anuncia referéndum para analizar derecho de reelección de Evo; cuatro expresidentes de Bolivia critican a Arce por evadir su responsabilidad en la crisis económica del país; y expertos coinciden que ninguna de las medidas anunciadas por el presidente solucionará la crisis económica. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– Arce patea el tablero, anuncia referéndum para analizar derecho de reelección de Evo

El presidente Luis Arce pronunció su discurso más significativo en casi cuatro años de gestión, en el que anunció varias medidas importantes, siendo la más trascendente la convocatoria a un referéndum para analizar el derecho de reelección de Evo Morales, a quien no nombró. Arce finalmente tomó la iniciativa política, que tan elusiva le había sido en los años anteriores, y envió un mensaje clarísimo a Morales: la ciudadanía muy probablemente anulará su habilitación como candidato en 2025. En varios pasajes de su discurso el presidente aludió a Morales, aunque sin nombrarlo; en uno de ellos dijo que no renunciará y que “no es un cobarde para huir del país”, en referencia a la renuncia y fuga de Morales en 2019.

– Cuatro expresidentes de Bolivia critican a Arce por evadir su responsabilidad en la crisis económica del país

Los expresidentes Carlos Mesa, Jeanine Añez, Jorge “Tuto” Quiroga y Evo Morales criticaron al presidente Luis Arce por no asumir responsabilidad de la actual crisis económica del país; además, alertaron que el primer mandatario quiere deslindar el peso de la subvención de los hidrocarburos a la población mediante un referéndum. Por motivo del 199 aniversario de Bolivia, Arce emitió un mensaje presidencial donde resumió sus logros en los cuatro de su gestión, pero atribuyó los problemas económicos a factores internos, externos, incluso responsabilizó a los anteriores gobiernos del Movimiento Al Socialismo, en los cuales fue ministro de Economía, por el despilfarro de recursos y la poca inversión en el sector hidrocarburífero.

– Expertos coinciden que ninguna de las medidas anunciadas por el presidente solucionará la crisis económica

Gonzalo Chávez y José Gabriel Espinoza, exdirectivo del Banco Central de Bolivia (BCB) coincidieron en que las medidas anunciadas por el presidente Luis Arce no solucionarán el problema de la crisis económica que atraviesa el país y que algunas propuestas buscan salidas políticas. Arce anunció un diálogo nacional con empresarios para analizar el tipo de cambio fijo; conformación de un gabinete social para propuestas a la crisis; medidas que faciliten el flujo del dólar; planes para jóvenes; incentivos a la inversión al biodiésel; reducción de la alícuota al impuesto de repatriación de utilidades al exterior; liberación de exportaciones; incremento de precio para dos tipos de gasolina; convocatoria a referéndum nacional con tres temas.

– Ministros destacan medidas económicas y políticas planteadas por el Gobierno para evitar la confrontación

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, destacó este martes el mensaje del presidente Luis Arce y las medidas que planteó para dar respuesta a la población y evitar la confrontación. “Ha planteado salidas sobre un conjunto de medidas económicas que se van a tomar para que podamos resolver estas dificultades económicas y en lo político también ha hecho un planteamiento muy interesante con los puntos para un referéndum”, dijo. Arce convocó este martes a un referéndum para definir si se mantiene o no la subvención a los hidrocarburos, definir la distribución de escaños en la Asamblea Legislativa y precisar el carácter de la reelección presidencial. Se prevé que este referéndum podría realizarse junto con las elecciones judiciales.

– Referéndum por la subvención será una pérdida de tiempo, se debe priorizar la libre importación de carburantes, afirma exministro Ríos

El anuncio del presidente Luis Arce de convocar a un referéndum para que el soberano decida si se mantiene o no la subvención a los carburantes será una pérdida de tiempo y de recursos económicos, opinó el exministro de Hidrocarburos y experto en el área, Álvaro Ríos. Consideró que en lugar de esa medida el Gobierno debería trabajar en la liberación de las importaciones de carburantes. «Creo y vuelvo a repetir que el reférendum es una pérdida de tiempo y una pérdida de dinero, es una decisión que debería tomarla el Gobierno y no consultar al pueblo porque creo que es mejor tener hidrocarburos a precio internacional que no tenerlos porque la energía más cara es la que no se tiene» evaluó en el análisis que hizo para eju.tv.

– Choquehuanca rechaza la “angurria” de poder de políticos que solo se han servido del Estado

El vicepresidente David Choquehuanca se estrelló contra aquellos que no comprenden el valor de uso de la rotación de mando de las autoridades. “No se puede pedir la construcción de un Estado a los políticos que sólo han aprendido a dividir al pueblo y a servirse del Estado”, enfatizó Choquehuanca en su discurso por los 199 años de independencia de Bolivia. Sus palabras surgen en un momento álgido en la disputa interna que se tiene en el Movimiento al Socialismo en donde el expresidente Evo Morales, es señalado por los arcistas como uno de los principales opositores al Gobierno de Luis Arce. Choquehuanca marcó que el país necesita de guías que sepan trascender divisiones, adversidades y unifiquen las posesiones diversas.

– Judiciales: TSE espera lista de candidatos y prevé solicitar incremento de presupuesto

Durante la novena sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que se desarrolló en el Centro Internacional de Convenciones y Cultura en Sucre, se aprobó el informe y las listas de 139 candidatos para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, con lo que se dio luz verde a las elecciones judiciales. Consultado sobre los pasos a seguir con miras a los comicios, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuchi Tahuchi Quispe, indicó que se espera la remisión de la lista de candidatos y una vez recibida, las autoridades electorales analizaran si estas cumplen las condiciones de paridad de género y autoidentificación indígena.

– La Capitanía de Arica “inhabilitó” hasta nuevo aviso la terminal que usa Bolivia para la descarga de combustible

La Capitanía del Puerto de Arica ha vuelto a cerrar el fin de semana la terminal de Sica Sica que usa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para la descarga de carburantes que llegan desde ultramar. En un documento al que accedió la red UNITEL y que está fechado con el 2 de agosto de 2024, se lee en el primer punto: “Inhabilítese la operación del Terminal Marítimo Sica Sica, perteneciente a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Transporte SA (YPFB), (…) se mantendrá inhabilitado a contar de esta fecha y permanecerá en esta condición hasta el término de los trabajos indicados en el plan de acciones correctivas y una vez esta Autoridad Marítima realice la inspección correspondiente”, añade.

– Censo: Mes clave para saber cuántos somos

A fin de mes, Bolivia debe conocer los primeros resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2024, que determinarán una nueva distribución de recursos y de escaños parlamentarios, lo que puede agravar la conflictividad en el país, de acuerdo con las advertencias de varios analistas. Según estimaciones del propio Instituto Nacional de Estadística (INE) tras el censo del 23 de marzo, el total de habitantes podría acercarse a los 13 millones. Después del conflicto que protagonizó la institucionalidad cruceña en 2022 para reclamar la realización del censo, cualquier pronunciamiento oficial sobre el tema es recibido con suspicacia por ciertos sectores. Organizaciones como la Ruta del Censo han advertido hermetismo en esta fase del proceso.

– “No habrá más pasos solidarios”: el bloqueo en San Julián por biotecnología se radicaliza a la espera del diálogo

Cerca de las 16:00 de este martes, en medio del feriado por la fiesta patria, los productores del municipio de San Julián se organizaron para realizar un desfile por el 6 de agosto. La manifestación cívica también fue un acto de protesta ante lo que consideran como “tardía atención de las autoridades” nacionales a sus demandas y al pedido de diálogo. Este martes se cumple el noveno día del bloqueo que se inició en el municipio cruceño de San Julián y que mantiene cerrada la carretera Santa Cruz-Beni. Las personas que protestas aseguraron que no se autorizarán más pasos humanitarios. La principal exigencia del sector es que el Gobierno apruebe un decreto con el cual se apruebe el uso de biotecnología.