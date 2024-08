TSE prueba conteo rápido y garantiza organización simultánea de judiciales y referéndum

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Vicepresidente de TSE dice que es posible hacer elecciones judiciales y un referendo de forma simultánea; El TSE realiza pruebas del nuevo sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares; y; luego de 13 días, productores determinan levantar el bloqueo en San Julián. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Vicepresidente de TSE dice que es posible hacer elecciones judiciales y un referendo de forma simultanea

En relación con la propuesta del presidente Luis Arce, sobre un referendo a la subvención del combustible, escaños y reelección presidencial, el vicepresidente del órgano electoral, Francisco Vargas, informó que, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), tiene las facultades de organizar en simultáneo las elecciones judiciales y un referéndum. “Desde el punto de vista técnico, si se puede llevar adelante una consulta ciudadana participativa y una elección judicial”, dijo el vocal, este sábado. Sin embargo, la autoridad dijo que, el TSE está enfocado en priorizar las judiciales y espera la suspensión de las elecciones Primarias, proyecto de ley que aún no fue debatido en el pleno del Senado.

– El TSE realiza pruebas del nuevo sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) llevó adelante la primera prueba del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y alista dos más para su ejecución en futuros procesos electorales, reveló la vocal Nancy Gutiérrez. Para esta labor, se tomó como referencia las experiencias de naciones de la región y de otros continentes. “Estamos trabajando en aquello (en la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares), ya se ha hecho una primera prueba, no lo difundimos a la prensa, porque al final se está puliendo el sistema”, explicó. Precisó que la labor se ejecutó en varios departamentos y anticipó que se realizará una segunda prueba.

– Luego de 13 días, productores determinan levantar el bloqueo en San Julián

Luego de una reunión de los productores de San Julián y Cuatro Cañadas, donde se explicó el acuerdo alcanzado con el Gobierno para el uso de la biotecnología, se determinó levantar el bloqueo que realizaban desde el 29 de julio hasta este 10 de agosto. Tras la explicación, en horas de la tarde de este sábado se determinó dar un cuarto intermedio de 30 días en las medidas de presión hasta que el Gobierno cumpla con los acuerdos alcanzados en la reunión del jueves en la ciudad de La Paz. Los diferentes vehículos, principalmente de alto tonelaje, que estaban parados en el punto de bloqueo comenzaron a circular por la vía.

– Campesinos de la Chiquitanía anuncian bloqueo para el lunes 12, en protesta por falta de combustible y escasez del dólar

La Federación Sindical Única de Trabajadores Indígenas Originarios Campesinos Regional Corredor Norte de la Chiquitanía, en Santa Cruz, anunció que bloquearán los caminos desde el lunes 12 de agosto, en protesta por la falta de combustibles, mantenimiento de carretera, autorización de biotecnología, entre otros. “Se instruye a las centrales, sub centrales y comunidades a concentrarse en el cruce Santa Rosa de Roca y San Martín, el lunes 12 de agosto a las 00.00 horas, para iniciar la medida extrema con bloqueo de caminos hasta lograr el objetivo, de acuerdo a las determinaciones del ampliado ordinario”, señala la parte resolutiva.

– Niegan que comercialización de nuevas gasolinas impliquen «gasolinazo»

El director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, indicó que no «implica un gasolinazo» el hecho de introducir en el mercado los nuevos combustibles Premium Plus y Ultra Premium 100. “Hoy tenemos gasolina Premium, a 5,71 (bolivianos el litro); estamos introduciendo una nueva gasolina que es la Ultra Premium 100, que va a tener un costo de 6,71 (bolivianos el litro). Pero no es posible que esto vayan tergiversando, de que es un gasolinazo encubierto”, dijo. Explicó que este tipo de gasolinas, que por su octanaje se destacan por diferentes bondades, son las que actualmente requieren los vehículos modernos y de alta gama que se introdujeron al país.

– Población acude a los mercados para almacenar por miedo a que los productos suban más

Comerciantes de los mercados señalan que, ante el alza continua de precios, la población empezó a almacenar alimentos por temor a que se encarezcan aún más. Visión 360 pudo ver que, pese a los controles, el precio del kilo de pollo llega hasta 19 bolivianos, que los mayoristas empezaron a subir el kilo de carne de res y que los alimentos importados suben de precio, casi a diario. “A 18,50 (bolivianos) el kilo de pollo, el yungueño a 19”, afirmó una vendedora en su puesto del mercado Rodríguez. En el puesto vecino, otra caserita ofertó tener un precio menor, sin embargo, este era de 18 bolivianos el kilo de pollo cruceño y a 18,50 el yungueño. Una rebaja de apenas 50 centavos.

– Buscan abrir mercado ruso para ocho productos bolivianos, embajador Ledenev asegura que habrá buena aceptación

El Gobierno nacional busca abrir el mercado de Rusia para la exportación de al menos ocho tipos de alimentos bolivianos de alta calidad y demanda. Para el embajador ruso en Bolivia, Mikhail Ledenev, la producción nacional es de alta calidad y tendrá «buena aceptación» en su país. Fue el presidente Luis Arce el que reveló las gestiones de su administración para abrir y consolidar el mercado ruso a la producción nacional. «Se continúa trabajando de manera conjunta en la apertura de este mercado para la quinua y derivados, vinos de altura, singani, café en grano tostado y molido, banana, palmito en conserva, piña en conserva, carne bovina y carne deshidratada», reveló Arce.

– Empresario hace un llamado a buscar a “la gente más capacitada” en las próximas elecciones

El destacado empresario cruceño Cristóbal Roda, pidió a los bolivianos participar activamente en las próximas elecciones y buscar “a la gente más capacitada para tratar de cambiar este país”. “Creo que es fundamental que, en las próximas elecciones participemos, hagamos escuchar nuestra voz y busquemos a la gente más capacitada para tratar de cambiar este país. Este es un país que tiene tantas oportunidades, y sin embargo nos vemos cada vez más en el subdesarrollo”, expresó Roda. El empresario pidió “no dejar pasar la oportunidad” que se viene. “Participemos activamente, caso contrario, vamos a tener el país que tenemos”, señaló.

– Paraguay, Bolivia y España coordinan la extradición de Gianina García, esposa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset

Autoridades de Paraguay, Bolivia y España se reunieron de manera virtual este viernes para abordar “técnicamente” las solicitudes de extradición de Gianina García Troche, esposa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que permanece detenida en el país europeo desde el 17 de julio. “Fiscales especializados en Cooperación Jurídica Internacional, Crimen Organizado y Narcotráfico del Ministerio Público” de los tres países hicieron un “análisis de orden técnico jurídico pertinente, para definir y coordinar acciones conjuntas” a efecto de tramitar las solicitudes de extradición de la uruguaya García Troche a Bolivia y Paraguay, informó la Fiscalía paraguaya en un comunicado.

– FFAA crean comando operacional para evitar ataques, ilícitos o desastres biológicos y nucleares

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), almirante Gonzalo Víctor Vigabriel, informó de la creación del Comando Estratégico Operacional Químico, Biológico, Radiológico y Nuclear para prevenir ataques o desastres biológicos y nucleares. El nuevo Comando tiene el objetivo de “evitar ataques, actos ilícitos o desastres químicos, biológicos, radiológicos y nucleares”, explicó sin dar mayores detalles. Vigabriel reafirmó el “compromiso inquebrantable” de las FFAA con la defensa de la soberanía y la integridad territorial. “Más unidos que nunca, nos adaptamos a un mundo cambiante, fortaleciendo nuestras capacidades para garantizar la paz y la seguridad de nuestro pueblo”, explicó.