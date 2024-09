En Bolivia rige una pausa ambiental indefinida y el gobierno agravará las penas por provocar incendios forestales

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Un incendio forestal en una comunidad del departamento de Cochabamba. Foto: Ministerio de Defensa

eju.tv

Boris Bueno Camacho

Gobierno envía proyecto de ley que aumenta años de cárcel hasta 12 por incendios y aprueba decreto para pausa ambiental indefinida; Morales ratifica la marcha de Caracollo del 17 de septiembre ‘para salvar a Bolivia’; y, murió Alberto Fujimori, expresidente de Perú, a los 86 años. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Gobierno envía proyecto de ley que aumenta años de cárcel hasta 12 por incendios y aprueba decreto para pausa ambiental indefinida

El ministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, informó sobre el proyecto de ley que remitieron a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que tiene que ver con sanciones contra las personas que provoquen incendios forestales en el país, en la propuesta de norma sugiere subir los años de prisión de 5 a 8 y en el caso de los que ocasionen incendios forestales se sube de 6 a 12 años. El gabinete de ministros también aprobó un decreto supremo que dispone la pausa ambiental de manera indefinida. «Con este proyecto de ley se elevan los años de cárcel y así detener a las personas que intenten provocar incendios forestales, porque actualmente se tienen penas bajas», anticipó la autoridad, en conferencia de prensa, junto a otros colegas.

– En al menos siete ciudades se activaron protestas contra los incendios, policía gasifica a activistas en La Paz

En La Paz, Sucre, Santa Cruz, Tarija, Potosí, Oruro y Cochabamba, activistas ambientales, estudiantes universitarios y otros movimientos ciudadanos se movilizaron exigiendo al gobierno frenar los incendios en la Chiquitania y Amazonia del país. Además, piden la abrogación de las normas incendiarias. En La Paz, la marcha llegó hasta la esquina de la Asamblea Legislativa. Mientras se realizaba un mitin de protesta se generó un amague de enfrentamiento porque los manifestantes pretendían ingresar a plaza Murillo, pero los efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) los gasificaron para dispersarlos. Poco después los movilizados se rearticularon y continuaron protestando al frente del Legislativo.

– Arce anuncia el arribo de ayuda de Venezuela, Uruguay, Perú para luchar contra los incendios forestales

La ayuda de Venezuela, Uruguay y Perú llegará en las próximas horas al país para sumarse a las tareas de lucha contra los incendios forestales que azotan al país, principalmente, al oriente boliviano, anunció el presidente Luis Arce. Ese auxilio llegará en las próximas horas para sumarse a las tareas de lucha contra los incendios forestales que azotan al país, principalmente, al oriente, anunció Arce. De Venezuela arrobarán 61 bomberos y expertos en incendios forestales, en tanto, desde Uruguay, se confirmó el envío de un helicóptero y bolsas de agua para fortalecer por aire el combate contra el fuego. “A nombre del pueblo boliviano, agradecemos estos importantes gestos de solidaridad de países amigos (sic)”, publicó el mandatario.

– Hay fuego en 29 municipios de cuatro departamentos; este jueves se incorporan dos ‘Hércules’ a las tareas de sofocación

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó este miércoles que hay 29 municipios en cuatro departamentos en los que aún persisten los incendios y que el jueves se incorporarán dos aviones Hércules para luchar contra el fuego. “Hay fuego activo en 29 municipios, cuatro departamentos y 84 localidades”, dijo el funcionario. Los departamentos afectados por el fuego son Beni, Pando, Santa Cruz y La Paz. Calvimontes destacó el trabajo de los efectivos militares. Explicó que se desplazaron, hasta la fecha, 978 efectivos militares para sofocar el fuego. El Comando Conjunto de Respuesta ante Eventos Adversos (CCREA) tuvo 84 ‘combates’ en los que logró apagar 48 incendios y movilizó, en total, 3.336 bomberos forestales.

– Aprueban declaratoria de emergencia sanitaria en la capital cruceña debido a los incendios y humareda

El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra aprobó este miércoles una ley que declara emergencia sanitaria por los incendios forestales y la humareda que se registra en la capital cruceña, la cual fue remitida al Ejecutivo para su promulgación. La norma establece el fortalecimiento en la atención en los centros de salud de primer y segundo nivel a pacientes con problemas respiratorios por la densa humareda y la ayuda solidaria a municipios hermanos afectados por los siniestros. “Esta norma tiene por objeto declarar emergencia sanitaria en el municipio a raíz de los incendios que son causantes de la contaminación ambiental que afecta la salud de los habitantes, la flora y la fauna”, informó la presidenta del Legislativo local, Silvana Mucarzel.

– Morales ratifica la marcha de Caracollo del 17 de septiembre ‘para salvar a Bolivia’

El expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, ratificó la marcha programada desde el 17 de septiembre “para salvar a Bolivia”. El inicio de la movilización está previsto en Caracollo, Oruro. “(En el ampliado) se decidió una marcha pacífica a partir del 17 de septiembre bajo un pliego (petitorio). Dijimos que, si el Gobierno atiende hasta el 15 de este mes, no hay marcha; si no atiende, hay marcha el día 17. Lo que me sorprende es que hay muchos sectores que se van plegando”, dijo el dirigente político en Santa Cruz. Entre las demandas planteadas en el encuentro están la provisión de dólares y de combustibles, además de la validación del congreso del MAS evista de Lauca Ñ, en octubre del año pasado.

– Campesinos de La Paz y Pacto de Unidad evista alistan movilizaciones para la siguiente semana y organizaciones sociales arcistas se reúnen hoy

La Federación Departamental Única de trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari alista el paro general indefinido y bloqueo de caminos carreteros desde las cero horas del lunes 16 de septiembre próximo, que protestará por la ineficiente gestión pública del Gobierno central. A esa movilización se suma la marcha del pacto de Unidad evista, prevista para el martes 17 de esa misma semana, para pedir se cumplan sus demandas económicas y políticas. Ante esas medidas de presión, organizaciones sociales del ala arcista realizarán una reunión, prevista para mañana 12 de septiembre. El ampliado de los campesinos paceños, que se realizó en la ciudad de El Alto, decidió acatar un bloqueo de caminos desde el 16 de septiembre.

– ‘Hay necesidades tremendas’: La FAM urge a la Asamblea aprobar créditos

El presidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) de Bolivia, Flavio Merlo, urgió este miércoles a la Asamblea Legislativa a aprobar los créditos “bloqueados” en la Asamblea Legislativa y aseguró que los municipios tienen “necesidades tremendas”. La autoridad dijo que la falta de recursos impide el desarrollo de obras . “De dónde van a sacar para los proyectos de riesgo, infraestructura. Hemos mandado notas para que puedan tratar las leyes de créditos que están durmiendo hace rato”, dijo. La autoridad recordó que el martes participaron de la movilización convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) en defensa de la democracia y la economía; y aseguró que se mantendrán en emergencia.

– Tribunal del caso Senkata es recusado y se suspende la audiencia hasta el lunes

El abogado Jorge Valda, defensa del teniente coronel Miguel Santiesteban, informó este miércoles que el juicio oral seguido contra Jeanine Áñez y otras 17 personas dentro el caso Senkata fue suspendido hasta el lunes 16 de septiembre debido a la recusación de los miembros del Tribunal de Sentencia Cuarto y a la falta de notificación de los imputados. “Luego de haber llamado la lista a todas las víctimas (y) a los imputados, de pronto se dio cuenta el secretario que no notificó a ninguno de los imputados”, informó. Además, indicó que el secretario de sala informó que los acusadores particulares, entre ellos, los ministerios de Justicia y de Gobierno, y la Procuraduría General del Estado presentaron una recusación contra los miembros del tribunal.

– Murió Alberto Fujimori, expresidente de Perú, a los 86 años

El exmandatario Alberto Fujimori falleció este miércoles 11 de septiembre. Su deceso se produjo en la casa de su hija Keiko, en el distrito de San Borja, meses después de haber recuperado su libertad. El hombre que gobernó el Perú entre 1990 y 2000 sufrió diversas complicaciones médicas desde que ingresó a la cárcel a mediados de 2007. El exdictador fue beneficiado con un indulto humanitario durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, pero regresó a prisión por las presuntas irregularidades en el proceso. A finales de 2023, el Tribunal Constitucional lo dejó en libertad. Pasadas las 18 horas, el abogado de Alberto Fujimori, Elio Riera, emitió un mensaje en X donde comunicaba el fallecimiento del expresidente.