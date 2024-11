Las dos facetas del evismo: Morales clama por su vida a Luis Arce mientras sus diputados generan violencia en la ALP

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Morales en una de sus alocuciones. Foto: RKC

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Evo: ‘Lucho no me mates. No he hecho ningún daño’; luego del bochorno, Diputados califica de ‘exitosa’ su sesión y Yujra llama a evistas a dialogar; y, YPFB prevé que caída en producción de gas continuará hasta 2029, recién en 2030 repuntaría. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Evo: ‘Lucho no me mates. No he hecho ningún daño’

El expresidente Evo Morales pidió al presidente Luis Arce que no le “mate”, porque no hizo “ningún daño” y solo está luchando contra la corrupción. “Tengo miedo. Lo que ha pasado es grave. Yo diría, aunque me detenga, por favor que no me mate Lucho. Le digo de frente, Lucho no me mates. No he hecho ningún daño”, señaló el exmandatario en entrevista con Canal Red, medio digital de Argentina. Ante la pregunta de si Luis Arce quiere matarle, Morales indicó que el presidente si no quisiera matarle, en este momento los dos ministros estarían fuera del Gobierno, en relación a los titulares de Gobierno, Eduardo del Castillo y de Defensa, Edmundo Novillo. Dijo que los policías que le dispararon también debieran estar en la cárcel.

– Luego del bochorno, Diputados califica de ‘exitosa’ su sesión y Yujra llama a evistas a dialogar

Luego del bochorno en la primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, ese órgano calificó de “exitosa” la reunión en la que se aprobó la conformación de comités y comisiones para la legislatura 2024-2025. “Hemos aprobado la resolución para la conformación de nuestras comisiones y comités, para que esas instancias empiecen el tratamiento de las leyes más importantes que tiene el país”, afirmó el titular de Diputados, Omar Yujra, citado en una nota institucional. La sesión de este jueves estaba prevista para las 16.00, pero legisladores evistas que desconocen a Yujra como titular de ese órgano camaral, comenzaron las agresiones que volvieron a empañar de violencia el trabajo legislativo.

– Gobierno acusa al exministro Quintana del secuestro de policías y periodistas

Para el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana es un “prófugo” de la justicia y lo acusó de organizar el secuestro de policías y periodistas durante el bloqueo de 24 días, promovido por evistas. “La agresión y la utilización de armas en contra de ciudadanos”, sostuvo. Quintana tiene una orden de aprehensión de la fiscalía por alentar la protesta en las carreteras con violencia, en una declaración la exautoridad dijo que los bloqueos se alimentan de sangre. “Desafortunadamente, (los bloqueos) se alimentan a través de la sangre. Cuando hay compañeros que son golpeados, heridos o asesinados, el bloqueo termina siendo, prácticamente, el rito de defunción del poder”, afirmó.

– Corren los 60 días, Arce envió a la Asamblea Legislativa el proyecto de Presupuesto 2025

Cumpliendo el artículo 321 de la Constitución Política del Estado, el presidente Luis Arce remitió en plazo el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 a la Asamblea Legislativa. Los diputados y senadores tienen 60 días para analizar el documento. Inicialmente, el proyecto debe ser tratado en la Cámara de Diputados, como cámara de origen. El parágrafo segundo del artículo 321 de la Constitución refiere que el “Órgano Ejecutivo presentará a la Asamblea Legislativa Plurinacional, al menos dos meses antes de la finalización de cada año fiscal; el proyecto de ley del Presupuesto General para la siguiente gestión anual, que incluirá a todas las entidades del sector público”.

– Al menos cinco sectores dan plazo de 15 días para que Gobierno solucione problemas económicos

Cientos de gremiales, transportistas, carniceros, cocaleros y juntas vecinales se movilizaron este jueves en la ciudad de La Paz y lanzaron un ultimátum de 15 días al Gobierno para que solucione la crisis económica que atraviesa del país. “Si no hay soluciones para la pobreza y el desempleo, esta va a ser la chispa para que ellos se vayan del gobierno”, advirtió el dirigente vecinal de la urbe paceña, José Paredes. Sectores se concentraron el jueves en al menos cinco puntos de la sede de gobierno, con el fin de llevar a cabo una multitudinaria movilización contra el alza de los precios de productos de la canasta familiar, escasez de dólares y de combustible. La manifestación concluyó en un mitin de protesta donde se establecieron varios puntos.

– YPFB prevé que caída en producción de gas continuará hasta 2029, recién en 2030 repuntaría

De acuerdo a la información que presentó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la caída en la producción de gas continuará hasta 2029 con 40,2 millones de metros cúbicos día (MMmcd), se prevé que recién en 2030 se produzca un repunte. El presidente de YPFB, Armin Dorgathen, presentó un cuadro sobre las proyecciones en la producción de gas para los siguientes años. En 2023 se produjo 35,7 millones de metros cúbicos día (MMmcd), en 2024 será de 32,7 MMmcd; en 2025 se reducirá a 30 MMmcd; en 2026 subirá la producción a 31,4 MMmcd; en 2027 sería de 32 MMmcd; en 2028, 34 MMmcd; en 2029, 40,2 MMmcd y en 2030 se incrementará a 42 MMmcd.

Cuestionan a YPFB por crear expectativa de repunte de producción gasífera sin campos ni inversión

En relación a las proyecciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sobre el repunte de producción de gas a partir de 2030, expertos cuestionaron que se genere «expectativas positivas» cuando no existen nuevos campos de explotación ni inversión extranjera para ejecutar nuevos proyectos. “Hace varios años hemos indicado que desde el 2028 vamos a empezar a importar gas natural de Argentina. Esas proyecciones solo son buenos deseos, buenas intenciones, para que se validen esas proyecciones tiene que descubrirse, mientras no haya un descubrimiento de pozos gasíferos no podemos estar seguros de esas expectativas”, afirmó el exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, en contacto con la ANF.

– Déficit de diésel: Avicultores se ven imposibilitados de llevar insumos a las granjas y pollos a los mataderos

Dirigentes del sector avícola nacional se reunieron este jueves en Cochabamba y advirtieron que el problema de desabastecimiento de diésel, combustible esencial para las cadenas productivas del país, está poniendo en peligro la seguridad alimentaria de la población y el escenario no es ajeno con la producción de carne de pollo y huevos. Según el presidente de la Asociación Nacional de Avicultores (ANA), Omar Castro, diferentes operaciones se ven frenadas debido al déficit del carburante, tales como el transporte de alimentos a las granjas, así como también el despacho de pollos a los mataderos. “Necesitamos el diésel a la brevedad posible, la palabra urgente queda corta para describir nuestra situación”, indicó el ejecutivo.

– 18 empresas ya están autorizadas para importar 20 millones de litros de combustible para autoconsumo

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ya autorizaron las operaciones de 18 empresas que importarán hasta 20 millones de litros de combustible para el autoconsumo. “Ya hemos habilitado la importación para consumo propio y hasta ahora tenemos 18 empresas que han sido autorizadas para importar 20 millones de litros de combustible” indicó el gerente de Comercialización de YPFB, José Callaú. Esta cantidad de carburante irá destinado, principalmente, a atender la demanda de los sectores productivos del país, como la agroindustria, que en estos momentos se encuentra en etapa de trabajo de campo por la campaña de verano, por lo que precisa diésel para la maquinaria.

– Bolivia registra 78 víctimas de feminicidio y 31 de infanticidio; La Paz es el departamento con mayor incidencia

La directora de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida e Integridad Personal, Elizabeth Viveros, informó que, del 1 de enero al 20 de noviembre del 2024, el Ministerio Público registró 78 víctimas de feminicidio y 31 de infanticidio en el país, siendo La Paz el departamento con mayor incidencia en ambos hechos. “La Paz, de manera recurrente, lidera las cantidades de hechos de Feminicidio e Infanticidio, es por ello, que el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, como una respuesta inmediata a esta problemática, ha instruido reforzar el equipo de Fiscales Especializados en Delitos contra la Vida en este departamento, donde actualmente contamos con un mayor número de Fiscales de Materia en La Paz y El Alto”, sostuvo Viveros.