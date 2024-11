Petro pide al Congreso agilizar la reforma agraria

El presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió este jueves (21.11.2024) al Congreso de Colombia que agilice el cambio de normas que «obstaculizan» la reforma agraria, en un acto conmemorativo por el octavo aniversario de la firma del acuerdo de paz con las FARC.

«Acá se firmó la reforma agraria, pero no hay voluntad de hacer la reforma agraria. Es claro que no cumpliremos la meta si no se aprueban las normas para hacer ese traslado de tierras», dijo Petro en el acto celebrado en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá.

La reforma rural integral es el primer punto del acuerdo firmado el 24 de noviembre de 2016 con las FARC para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado interno con esa guerrilla.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«A pesar de los esfuerzos de este Gobierno, la reforma agraria está lejos. El dato global es de 300.000 hectáreas entregadas a campesinos, de tres millones que se pactaron. Es decir, en este gobierno se entregó el 10 %. La diferencia con el anterior Gobierno es abismal», aseguró el mandatario.

jc (efe, El Tiempo)